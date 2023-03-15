精準的藝術｜專訪藍居福醫師

眼睛是靈魂之窗，面對任何的疾患都要謹慎以對，透過精準的治療以確保你能繼續 感受世界的五光十色，對大愛眼科藍居福院長來說，是一種藝術。

Photography:Yung Nan Liu Special Thanks To IARTS 我之藝術

「眼睛是人類最重要的器官之一，所以在治療的過程中，每一個步驟都需要步步為營。」開宗明義，大愛眼科藍居福院長對治療眼睛疾患的「精準」下了個相當清楚的定義。

執刀超過 35 年的藍居福，憑藉著豐富的眼科手術經驗，堅持給予患者最安全有效的治療，尤其是在台灣最常見的眼睛老化疾病—白內障，豐富的臨床經驗讓他在面對各種不同的疾患狀況下，依舊能得心應手，「白內障手術屬於『精密手術』，最重要的是醫師在治療當下的判斷、決策，以及面對不同課題都能因應的精準巧手。」藍居福笑說，其實不光是手術，面對任何議題都是一樣的，因為你的經驗愈多，在臨床上面對不同課題時，你也會比較駕輕就熟。他說眼睛是人體中相當複雜的器官，一不小心就會造成患者失明，所以除了「步步為營」之外必須要透過最精準的思維，利用不同的技巧來解決難題，「經驗比較多的情況下，臨場的應變能力也會比較足夠，心不會慌，就不會出差錯。」

精準療程

要完成精準的療程，藍居福說，這是治療的過程的「整體性精準」，從術前的檢查、手術時的步驟與術後的照護與用藥，都缺 一不可。術前檢查時，必須檢查患者的眼睛是否有其他像是青光眼或是黃斑部退化的病況，「因為這會影響患者術後視力的復原，而且精密的檢查中，醫師與患者都得以瞭解其眼睛的現況，在做任何治療時都有清楚的心理準備。」藍居福說，在檢查時，除了儀器的量測精準度外，醫師的經驗也是重要課題，「有的時候，因為患者害怕手術，常會拖到白內障狀況已相當複雜時才會就醫，這時可能在儀器檢查上就會有相當的限制，醫師可以憑藉自身過去經驗從數據中看出端倪，從而決定治療的方式，如果沒有仔細檢查與判斷，很可能會降低手術成效，讓患者失望。」對他來說，醫師在治療與檢查上的精準判斷， 更是重要。

手術的精準，「精準拿捏」手術步驟與儀器使用，也是重點，「尤其是下刀的位置與使用超音波的功率，如果分寸拿捏不好，對眼睛也容易造成二次傷害。」至於術後的照護與用藥，必須針對患者本身的狀態去調整用藥的範圍與比例，「因人而異進行調節，讓他可以最快速地復原，提早恢復到正常的生活。」對藍居福來說，這樣從開始到結束都從一而終的精準，才是最好的治療態度，對他來說，這就是藝術。甚至對於患者在手術台上如何讓對方配合你的步驟，藍居福都有獨特之道：「誘導患者配合其實沒有特別的訣竅，去除他心裡的恐懼感就行了。」面對患者對手術過於緊張的時刻，藍居福會告訴對方他只是在做「詳細的檢查」，「而檢查的同時， 其實我就在進行手術，在聊天的過程中，患者在比較放鬆的狀況下，我也很容易完成，而且非常成功。」這是長期累積的經驗學到的撇步，藍居福說得相當自豪。

安全迅速的期待

除了白內障，大愛眼科對近視雷射手術，也有其獨到之處。相較於白內障手術，藍居福分析人們對於近視手術的期望值更高，「因為相較於白內障是『從看不見到看得見』，近視手術是『從不清楚到清楚』，所以更是只許成功不許失敗，執行每個案例都需要非常精準。」對他來說，近視雷射手術在操作上更需要步步到位，需要更多的「專注力」才能創造最佳效果，所以在執行每個案例都要非常精準，「加上接受近視雷射手術的患者多是年輕人，需要面對的需求，也就更不相同。」所以，這樣的手術除了需要醫師 的巧手，在儀器量測上更需要精準，在術前的檢查與判讀上，會比白內障更為複雜與精細，加上在意安全快速復原、減少乾眼症問題與術後不會造成眼睛脆弱化等問題，藍居福選擇了「SMILE全飛秒雷射」。

身為台北第一批引進「SMILE 全飛秒」 雷射的先鋒，藍居福看重的是它的安全與快速恢復的特性。他解釋傳統近視雷射最讓人顧慮的部分，在於因為在角膜 上有個2公分以上的大傷口，術後乾眼恢復期較長，相對也會影響視力品質；而「SMILE全飛秒」則透過微創雷射技術進行治療，臨床上大幅減少乾眼症狀，術後相對舒適許多，「加上傷口只有筆尖大小，術後隔天幾乎就解除不適， 也沒有傳統雷射角膜瓣位移或脫離的風險，在一到兩週後可以去運動，享受戶外運動、打球、潛水等，上山下海皆 可。」對他來說，選擇安全性高、恢復 快、效果好且穩定的技術向大眾推廣， 建立對近視雷射的信心，也是藍居福願意推廣「SMILE 全飛秒雷射」手術的原因。

當然，所有的醫療都是最終手段，藍居福覺得對眼睛的保健還是最根本議題。 他認為「低頭族」是近年視力議題的重中之重，「近距離用眼」是造成眼睛疾病的主要原因，而適時地看遠方、熱敷皆可舒緩眼部肌肉的張力，此外營養均衡、睡眠充足也相當重要；至於走出戶外，他也建議配戴「包覆式的太陽眼鏡」減少紫外線刺激，可以防止白內障、視網膜病變，「畢竟眼睛是靈魂之窗，多做保健，不是壞事。」