一月編輯精選｜關於年假追劇，我們想說的是⋯⋯

訴說著初戀時期青澀愛戀的刻骨銘心，《First Love 初戀》將現今與過往的男女主角穿插剪輯，跳躍的時空可以感受到從一見鍾情、甜蜜交往，之後為現實妥協，最終再次勇敢追愛的複雜情懷，愛情的苦澀透過每個拍攝的年代背景、構圖和色調深刻展現，每一幅如詩如畫的場景將回憶的感動與真摯的情感細膩描繪，一段感情的得來不易，也在最終一幕白雪皚皚的浪漫氛圍下終成眷屬。而之所以我們能感到如此揪心與動人，也許是每個人心中都有屬於自己的遺憾，因而產生對劇情深切的共鳴。在觀影的過程，伴隨著宇多田光個人首張日語專輯《First Love》的旋律，陷入當時的回憶漩渦，推薦大家一起感受初戀的酸甜與美好。