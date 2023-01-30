一月編輯精選｜關於年假追劇，我們想說的是⋯⋯

漫長的年假是如何度過的呢，你口袋裡有什麼追劇名單嗎？如果還不知道要看什麼的話，來看看 PRESTIGE 編輯們推薦你哪些精采好劇。
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席捲全球的 K-Pop 風潮如果少了韓流大帝 Super Junior 一筆，絕對不會是完整的，或者應該這麼說，早在 BIGBANG、少女時代、BTS 與 BLACKPINK 降臨前，K-Pop 風潮便是由 Super Junior 打下基礎。Super Junior 多次來台與台灣樂迷關係特別密切，去年 11 月疫情才解封，Super Junior 立刻飛來台灣在小巨蛋連唱三天。真的是該好好了解韓流大帝 Super Junior。近期 Disney+ 在 1 月 18 日獨家開播紀錄片《SUPER JUNIOR：THE LAST MAN STANDING》，記錄了他們自 2005 年 11 月 6 日出道開始不為人知的故事，更將為粉絲們公開團員利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、厲旭及圭賢的從未公開幕後花絮，讓來自全球的觀眾以及你對現今 K-Pop 文化擁有全新的見解。
我喜歡燒腦的推理劇，對我來說這樣的創作其實會讓我一集追一集，一直不停地往下看只為了釐清「到底發生了什麼事」，而《破案三人行》可以說是完全符合我假期追劇的需求。《破案三人行》講述三個對真實罪案十分著迷的陌生人，都是紐約一座大廈的住民，當他們調查鄰居的神秘死亡事件時，一同被捲入此宗罪案中，成為故事的主角。這齣由資深演員史提夫馬丁、馬丁肖特與女星賽琳娜高梅茲共同主演的推理喜劇，隨著三人一步步探尋謀殺案的真相、透過近期最夯的 PODCAST 與世界對話，也帶著觀眾馳騁在紐約街頭的迷人風情，光是這幾位戲精交互激盪就很精彩，無怪乎開播後在爛番茄網站新鮮度開出 100% 超高評價，被許多人視為是年度愛劇理所當然。
於年底在愛奇藝國際上線的《第九節課》成為近期在社群討論度最高的一部片，該片講述高中國文老師陳孟筠與愛鬧事的數理資優生張一翔，之間的禁忌情誼，同時牽扯著兩方家庭不為人知的懸疑故事，由許瑋甯、陳昊森、薛仕凌以及尹馨所主演，實力派演員加持加上不同反轉的劇情，讓這部影集充滿看點。
訴說著初戀時期青澀愛戀的刻骨銘心，《First Love 初戀》將現今與過往的男女主角穿插剪輯，跳躍的時空可以感受到從一見鍾情、甜蜜交往，之後為現實妥協，最終再次勇敢追愛的複雜情懷，愛情的苦澀透過每個拍攝的年代背景、構圖和色調深刻展現，每一幅如詩如畫的場景將回憶的感動與真摯的情感細膩描繪，一段感情的得來不易，也在最終一幕白雪皚皚的浪漫氛圍下終成眷屬。而之所以我們能感到如此揪心與動人，也許是每個人心中都有屬於自己的遺憾，因而產生對劇情深切的共鳴。在觀影的過程，伴隨著宇多田光個人首張日語專輯《First Love》的旋律，陷入當時的回憶漩渦，推薦大家一起感受初戀的酸甜與美好。