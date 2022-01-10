一月編輯精選｜關於農曆新年選品，我們想說的是⋯⋯

農曆新年的腳步近了，有想到要送親朋好友或者給自己犒賞一份好禮嗎？PRESTIGE 編輯們推薦你最有農曆新年年味的精選好禮。
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農曆新年將至，各品牌皆紛紛使出渾身解數，陸續以「虎」作為發想靈感推出限定系列。這次推薦來自法國的輕奢品牌 Maje 所推出的春夏農曆新年限定系列，以紅色與粉紅色紗線織成的毛呢，帶出法式優雅，卻不失「年味」，日後穿搭也百搭。另外還有一款以老虎頭繪製的插圖粉色 T-shirt，也十分童趣應景！Maje 這次的限量系列絕對適合入手。
關於農曆新年選品，我們想說的是⋯⋯
農曆新年的腳步近了，有想到要送親朋好友或者給自己犒賞一份好禮嗎？PRESTIGE的編輯們推薦你他們心目中最有農曆新年年味的好禮
Piaget每年都會推出生肖主題腕錶，2022年的生肖年是虎年，因此主題自然是老虎，不過Piaget Altiplano系列虎年生肖工藝腕錶可更是亮眼，錶盤上的老虎以極為珍貴的掐絲大明火琺瑯工藝製成。老虎雙眼炯炯有神，顧盼回首時的霸氣，全都栩栩如生地躍然於錶盤之上。佩戴之後在商業談判場合更會有如虎般的氣勢，在此推薦給你。
推薦最有年節氣氛的選品，難度不小。我想到的是Georg Jensen的台灣限定項鍊，應該是我眼中的首選之一。不羈幻彩的藍月光石，被喻為月神賜給人類的禮物，捎來健康、富貴和長壽祝福，這條編號 646 Moonlight Blossom 月光花語訂製鍊墜，精選平定心性的方納石為主石，結合象徵希望的藍月光石點綴，硫化處理後的銀質鏤空線條，以繁複細膩的工藝以及不落俗套的古典之姿成就獨樹一格且無法替代的完美，可以說是屬於2022邁向新生的經典代表。
為迎接吉祥的虎年，不要忘記慰勞一下辛苦一整年的自己，推薦給大家法國輕奢時裝品牌SANDRO推出的2022新春限量系列中紅白雙色千鳥格紋托特包，復古經典的千鳥格紋元素，增添整體造型的優雅氣質！在新春團圓之際，趕快入手這款別具特色的法式風格包包吧！
MIKIMOTO Starry Night系列以品牌經典珍珠搭配鑽石，如星光閃耀動人光彩，特別是這款南洋珍珠鑽石墜鍊，以13.5mm大尺寸南洋珍珠墜以18K白金鑲嵌鑽石，優雅不失霸氣，是虎年出場首選，珠光永恆，經典重生，為農曆年的好心情加分吧！
濃濃的喜慶氛圍迎來，面對「虎年」的到臨，許多品牌也大膽地將老虎的元素融入其設計之中，虎皮花紋自古以來皆是華美與貴重的象徵，因此 FENDI 2022 春節限定系列以東北虎為設計靈感，將生動的虎紋印花應用於三種款式的 Baguette 包款上，朝氣的橙色虎紋搭配FF經典包釦，打造出摩登又前衛的時髦風格，在新的一年背上虎紋FENDI包出席各大場合，必定能讓你散發最獨特的「年味」，並在新春穿搭中更佳如虎添翼。