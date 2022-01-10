一月編輯精選｜關於農曆新年選品，我們想說的是⋯⋯

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農曆新年的腳步近了，有想到要送親朋好友或者給自己犒賞一份好禮嗎？PRESTIGE的編輯們推薦你他們心目中最有農曆新年年味的好禮

Piaget每年都會推出生肖主題腕錶，2022年的生肖年是虎年，因此主題自然是老虎，不過Piaget Altiplano系列虎年生肖工藝腕錶可更是亮眼，錶盤上的老虎以極為珍貴的掐絲大明火琺瑯工藝製成。老虎雙眼炯炯有神，顧盼回首時的霸氣，全都栩栩如生地躍然於錶盤之上。佩戴之後在商業談判場合更會有如虎般的氣勢，在此推薦給你。