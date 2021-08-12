七夕情人節即將到來，編輯精選多款好禮，讓你不再毫無頭緒！

對我來說，送禮物最好能 DIY，透過手作的過程，從手的溫度來傳你屬於你的心意，是最再適合不過的。而既然是七夕情人節，送一個展現自己「貼心」情意的禮物，其實是相當實在的，而且最好是能夠給予對方不一樣的感動與細緻的體驗，那應該可以說是最好的禮物。我推薦的是最近很有趣的東區酒吧－P.S. I Love You Bar & Bistro 的「七夕告白禮盒」，三款告白禮盒設計針對不同對象，傳遞不同的告白訊息，從告白限定－《 I Want You Happy 》禮盒、感謝限定－《 I Miss You Always 》禮盒到慶祝限定－《 I’m with You 》禮盒，各自均包含四款招牌特調、P.S. 經典可麗露與 & Grace Flower 花藝工作室設計的手工乾燥花束，另外裡面的雞尾酒玻璃杯讓人很有儀式感，禮重情意也重。它除了可以讓你展現屬於自己的貼心與細緻面貌，在禮盒中也放入不同小巧思，像是掀開禮盒的那刻，就讓你看見一片舒心療癒的風景，而兩款禮盒限定的全新特調《 P.S. 當幸福來敲門 》以及《 P.S. 我就要你好好的 》，展現雖然移動不易，但欣賞著同一片風景、一起許願相信，很快就可以在不遠的將來有更好的相見，其實是還蠻美麗的約定。