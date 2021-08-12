七夕情人節即將到來，編輯精選多款好禮，讓你不再毫無頭緒！

七夕到了！是不是還在煩惱另一半的禮物要選什麼？編輯們推薦大家多項高質感好禮，讓你絕對不失手，不僅能讓收禮人眉開眼笑，更讓送禮者超有面子！
對我來說無論單身與否，七夕情人節都要好好寵愛自己。Prada 全新推出的限量七夕情人節系列，以水晶迎接這個愛的季節。一系列限量版服裝和配飾都換上閃亮的外衣，包括飾有水晶的粉紅女裝以及樂福鞋，其中，另我一見鍾情的是這款閃閃惹人愛的新款 Prada Cleo 手袋，大小不一的水晶綴飾佈滿包身，中間飾有簡潔俐落的三角 logo 標誌，背在路上絕對讓人過目不忘。這個七夕不能出門好好慶祝,不如買個包寵愛自己一下吧！
七夕這個如此浪漫的節日即將到來，各品牌也紛紛推出限定禮盒,來滿足情人們的送禮需求。但其實在這個時代，七夕送禮已經不再是情人的專屬，送給自己或家人也是很浪漫的一件事。而我推薦迪奧在今年七夕推出全新《 Miss Dior漫舞玫瑰髮香噴霧》作為送禮的選擇，浪漫迷人的花香，用於這個節日再適合不過。另外《 Miss Dior 漫舞玫瑰淡香水》同時也推出全新30ml的版本，喜愛迪奧玫瑰香氛的你不容錯過。最後禮盒限定包裝絕對是一大重點，迪奧「花漾愛戀限定包裝服務 」，讓心意與浪漫達到最高點！
沒有什麼比情人節送錶給另一半更好的情人節禮物。如果你的另一半拒絕一成不變，喜歡天天變換心情喜歡新鮮亮麗物品，那麼 Hublot 閃耀亮眼的 Big Bang One Click 絕對是最棒的送禮選擇。Hublot 說這支錶是專門設計給小隻女與美甲控戴的，的確，這支腕錶錶徑只有33毫米，讓喜愛 Hublot 大膽設計但又因過大錶徑而使手腕小而退卻的女生們能夠有開始接觸 Hublot 的機會。再來，這款 Big Bang One Click 可以隨心情更換各式顏色亮麗的錶帶，有琉璃藍、覆盆子色的亮面皮革錶帶，與擁有柔霧質感的橡膠錶帶共七種充滿春夏感色系的錶帶可做更換，而且只要按快拆鍵就可以迅速更換，猶如變換指甲顏色與唇色,馬上就可以變化心情。更別說錶圈上所鑲的 36 顆鑽石，顆顆恆久遠，以情人節禮物而言已是一生一世的心意。
不管單身還是有伴，都要對自己好一點！BVLGARI Serpenti Forever 系列推出七夕特別款套裝，經典的蛇頭包款與零錢包的貼心組合搭配華美絲巾，套裝組合中的 Maxi Chain 包款有兩款色系可以選擇，紅鶴粉及象牙蛋白石白色小羊皮手提肩背包。除了包款之外，絲巾設計也別出心裁，能繞於包款的把手上，小零錢包則可以掛於包款的揹帶上，配戴方式多元,是一定要入手的夢幻組合。
對我來說，送禮物最好能 DIY，透過手作的過程，從手的溫度來傳你屬於你的心意，是最再適合不過的。而既然是七夕情人節，送一個展現自己「貼心」情意的禮物，其實是相當實在的，而且最好是能夠給予對方不一樣的感動與細緻的體驗，那應該可以說是最好的禮物。我推薦的是最近很有趣的東區酒吧－P.S. I Love You Bar & Bistro 的「七夕告白禮盒」，三款告白禮盒設計針對不同對象，傳遞不同的告白訊息，從告白限定－《 I Want You Happy 》禮盒、感謝限定－《 I Miss You Always 》禮盒到慶祝限定－《 I’m with You 》禮盒，各自均包含四款招牌特調、P.S. 經典可麗露與 & Grace Flower 花藝工作室設計的手工乾燥花束，另外裡面的雞尾酒玻璃杯讓人很有儀式感，禮重情意也重。它除了可以讓你展現屬於自己的貼心與細緻面貌，在禮盒中也放入不同小巧思，像是掀開禮盒的那刻，就讓你看見一片舒心療癒的風景，而兩款禮盒限定的全新特調《 P.S. 當幸福來敲門 》以及《 P.S. 我就要你好好的 》，展現雖然移動不易，但欣賞著同一片風景、一起許願相信，很快就可以在不遠的將來有更好的相見，其實是還蠻美麗的約定。