七月編輯精選｜關於夏季選品，我們想說的是⋯⋯

炎熱酷暑已經步步逼近，肌膚是否也開始出現季節交換的不穩定性，缺水、細紋、甚至到脫皮曬傷等問題也一一浮現，為了使肌膚達到強效鎖水，以及恢復以往的澎潤彈嫩，選擇正確的產品也就至關重要，Sisley 推出的黑玫瑰彈潤水凝霜，以頂級珍稀巴卡拉黑玫瑰萃取搭配創新水凝轉換科技，使玫瑰色乳霜狀質地，在觸膚同時立即爆破為細緻水滴精露，迅速被肌膚吸收，不黏膩的頂級護膚感受，讓你在炎炎夏日還能維持肌膚整天的超飽水彈潤。