七月編輯精選｜關於夏季選品，我們想說的是⋯⋯

By 編輯部
12 Jul 2022
七月編輯精選｜關於夏季選品，我們想說的是⋯⋯
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七月編輯精選｜關於夏季選品，我們想說的是⋯⋯

夏季酷暑正式到來，來看編輯們推薦哪些迎接酷熱夏季不可或缺的時尚單品？

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採訪主編 GERSHWIN

夏天，讓我想到的兩個字就是「炎熱」，我想要來杯冰咖啡，又有風味、有可以抵消炎夏的熱浪，是我眼中的消暑聖品。這一次 Nespresso 推出的「萊姆薄荷風味限量冰咖啡」膠囊，選用肯亞咖啡豆與爪哇阿拉比卡豆創造的豐沛的果酸香氣，清爽的柑橘香與薄荷香氣間的完美平衡，帶來蓬勃朝氣相當宜人，用它來特調冰拿鐵，在海島清晨迎著微風享用，我認為是最佳享受！

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執行主編 MICK

夏日是屬於海洋的季節，何不揚起船帆航向大海？我推薦配戴 Hublot 經典融合計時碼錶 Bol d’Or Mirabaud 特別版腕錶。 Bol d’Or Mirabaud 帆船賽是全世界規模最大的內陸湖帆船賽，Hublot 在 2022 年持續擔任瑞士 Bol d’Or Mirabaud 帆船賽官方時計。 Hublot 即法文船的舷窗，此款腕錶取材自日內瓦湖的灰藍色湖水，以拋光黑陶瓷錶殼搭配緞面霧灰色太陽紋錶盤，飾以同色系海軍藍縫線的高科技複合材質錶帶，最適合熱愛水上運動與航海的你。

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時尚編輯 AILING

炎熱酷暑已經步步逼近，肌膚是否也開始出現季節交換的不穩定性，缺水、細紋、甚至到脫皮曬傷等問題也一一浮現，為了使肌膚達到強效鎖水，以及恢復以往的澎潤彈嫩，選擇正確的產品也就至關重要，Sisley 推出的黑玫瑰彈潤水凝霜，以頂級珍稀巴卡拉黑玫瑰萃取搭配創新水凝轉換科技，使玫瑰色乳霜狀質地，在觸膚同時立即爆破為細緻水滴精露，迅速被肌膚吸收，不黏膩的頂級護膚感受，讓你在炎炎夏日還能維持肌膚整天的超飽水彈潤。

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企劃編輯 CATHY

鄭帛囪的繪畫隨性自由，運用的是來自生活中的原子筆、水溶性畫筆、麥克筆、立可白等一般文具，不善於計畫性的創作，也不太使用正規的繪畫材料，來自美術科班，卻相較於美術教室「很正式地畫圖」，鄭帛囪更喜歡窩在咖啡館裡創造自己的一方園地，作品也常繪於 10 公分見方的便條紙。夏日往往讓人擁抱初心，盛夏之時不妨至誠品畫廊走走，看見心中那片怡人淨土。

Hublot Sisley nespresso 編輯精選 鄭帛囪 夏季選品

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