三月編輯精選｜關於旅遊選品，我們想說的是⋯⋯

台灣近期迎來前所未見的旅遊風潮，而你有多久沒出國旅遊了？還熟悉出國旅遊的步伐與節奏嗎？這邊就來看看編輯們推薦哪些出國旅遊必備單品！
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國境解封，出國旅遊開始蔚為風氣，假如你是馬拉松運動愛好者，想必你已經開始規劃世界知名六大馬拉松賽事行程。想要把世界名馬之一的波士頓馬拉松冠軍鞋穿在腳上嗎？那答案就會是 Adidas Adizero Adios Pro 2。這雙鞋幫助肯亞選手 Evans Chebet 以及奧運女子馬拉松冠軍 Peres Jepchirchir 拿下 2022 波士頓馬拉松男子組與女子組冠軍。Adidas Adizero Adios Pro 2 超輕量，足步支撐精準，為競速而生，帶上這雙跑鞋勇闖世界六大馬拉松賽事吧。
我喜歡戶外活動，所以如果要旅行，除了基本行李外，我會想佩戴一支可以讓我在旅行時可以支援我任何行動的裝置，我推薦的是 Garmin MARQ 運動家，這支專為超越自我極限所打造，內建 Garmin 各項獨家專業運動科學功能，包含「爬坡規劃」即時查看坡度、距離及海拔增加幅度；「訓練完備程度」評估是否合適進行高強度訓練；「即時體力量表」科學化分配體力，始終能堅定專注自我表現。而且 MARQ 系列還支援「時差顧問」功能，可依據航班資訊提供日照、睡眠時間及活動指引，協助減緩時差帶來的不適，旅行、運動兩相宜。
在旅行時，我會特別注意包款的搭配，是在旅行拍攝穿搭時，很重要的亮點。不僅要有足夠的容量，同事也要夠百搭，方便搭配不同風格穿搭。Loro Piana 全新 Bale 包款正符合我在旅行時的包款搭配需求，優雅別緻且具高度辨識度的包款，可手提又可斜背，搭配精湛的皮革工藝，可以充分展現個人穿搭品味。
不論是國內旅遊或是出國旅遊時的必備單品絕對不可忘記一副符合實用與造型兼具的質感墨鏡，墨鏡除了可以抵擋陽光紫外線、保護雙眼外，還可以為整體造型達到點睛作用。而今年 2 月全球重磅登場韓國潮流眼鏡品牌 Gentle Monster 與法國高級時裝品牌 Maison Margiela 聯手推出的全新限定系列，透過 11 款太陽眼鏡及光學眼鏡款式，將兩者別具實驗性的設計理念及獨特美學詮釋得淋漓盡致。其中兩品牌經典的設計符碼也可以清楚看見，流線時髦的鏡框搭配 Maison Margiela 標誌性的白色四縫線，推薦給同樣重視品味的時髦人士，出去旅遊前不妨挑一副適合自己的墨鏡吧。
旅行時除了享受當下的氛圍，將快樂與美景記錄下來更是一大重點，此時便需要一台輕巧且高性能的相機作為輔助，徠卡的 D-Lux 7 一直是攝影愛好者的最佳入門款，直觀的操作方式與理想的焦距範圍，還能快速的自動對焦讓你在旅行時可以即時記錄每一刻，而徠卡在今年也限量發售 D-Lux 7 “007” 限量版，菱格紋的相機飾皮與包含電影經典槍筒設計的自動鏡頭蓋，讓你在旅伴的紀錄下依然保持帥氣。