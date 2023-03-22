三月編輯精選｜關於旅遊選品，我們想說的是⋯⋯

旅行時除了享受當下的氛圍，將快樂與美景記錄下來更是一大重點，此時便需要一台輕巧且高性能的相機作為輔助，徠卡的 D-Lux 7 一直是攝影愛好者的最佳入門款，直觀的操作方式與理想的焦距範圍，還能快速的自動對焦讓你在旅行時可以即時記錄每一刻，而徠卡在今年也限量發售 D-Lux 7 “007” 限量版，菱格紋的相機飾皮與包含電影經典槍筒設計的自動鏡頭蓋，讓你在旅伴的紀錄下依然保持帥氣。