二月編輯精選｜關於浪漫滿點的情人節選品，我們想說的是⋯⋯

選擇鍋具作為情人節選品，你們一定覺得這非常「政治不正確」吧！當然這個哏沒有你們想的那麼簡單，這些鍋具是給「我」用的。身為新好男人，廚房必然是我的地盤之一，在情人節的當下，當然大展身手是一定要的，我選擇法國鍋具－LE CREUSET 的「甜心系列」作為「武器」，為所愛的人烹調美好一餐，也是美好的事。歷史最早以心型代表真心的作品，可回溯至 13 世紀初，來自法國的藝術創作－《梨之戀》（Roman de la poire），描繪追求者雙膝跪地，將自己的心交給了所愛之人，自此「心型」便成為傳達愛意的情感標誌，LE CREUSET「甜心系列」呈獻以心型為發想的一系列創作，不但很有味道，更用精湛的技藝作為烹飪的絕佳支援，讓料理也成為創作，相當愜意。