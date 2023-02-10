二月編輯精選｜關於浪漫滿點的情人節選品，我們想說的是⋯⋯

在情人節之際有想好要送什麼物品給另一半？來看看 PRESTIGE 的編輯們這次推薦的最浪漫滿點的情人節選品。
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有沒有一款腕錶能夠刷滿一排愛心還能按讚、分享、開啟愛的小鈴鐺呢？有，答案就是 Harry Winston 的 Avenue Classic 系列 Valentine 腕錶。不論是命名還是錶盤滿滿的愛心形狀紅寶石與粉紅剛玉，這款腕錶百分之百就是為了情人而設計。此款紅色亮面錶帶腕錶以中央的花卉造型寶石為主要視覺，以看似跳動的凸圓形寶石，和無數粉紅剛玉與紅寶石環繞，不僅體現了戀人之間深深的情意，更演繹出墜入情網的心動瞬間。一只 Harry Winston 的 Avenue Classic 系列 Valentine 腕錶就刷滿一排愛心，然而會羨煞所有人的是這系列全新腕錶只限量 14 只，只有 14 位幸運的情人才得以擁有。總之，在此祝全天下的有情人終成眷屬。
選擇鍋具作為情人節選品，你們一定覺得這非常「政治不正確」吧！當然這個哏沒有你們想的那麼簡單，這些鍋具是給「我」用的。身為新好男人，廚房必然是我的地盤之一，在情人節的當下，當然大展身手是一定要的，我選擇法國鍋具－LE CREUSET 的「甜心系列」作為「武器」，為所愛的人烹調美好一餐，也是美好的事。歷史最早以心型代表真心的作品，可回溯至 13 世紀初，來自法國的藝術創作－《梨之戀》（Roman de la poire），描繪追求者雙膝跪地，將自己的心交給了所愛之人，自此「心型」便成為傳達愛意的情感標誌，LE CREUSET「甜心系列」呈獻以心型為發想的一系列創作，不但很有味道，更用精湛的技藝作為烹飪的絕佳支援，讓料理也成為創作，相當愜意。
沒有人能抵擋宮崎駿的魅力吧。LOEWE 推出與宮崎駿全新聯名系列，通過手繪工藝將《霍爾的移動城堡》的經典人物轉化在包款及服飾中。當中最推薦的就是印有卡西法及狗狗「因因」的包款，可愛又生動的模樣，結合經典包款設計，不僅日常好搭配更充滿童趣，絕對是一款男女都愛不釋手的情人節禮物首選。
到了怦然心動的美好時節，談及送禮沒有人能抵擋這次寶格麗為佳節推出的甜蜜獻禮，Serpentine Pouch 小牛皮手拿包以淡金色黃銅蛇身展現出包款的優美廓形，而迷人的玫瑰石英色與象牙蛋白石色則是流露出溫柔甜美的氣息，還有附可拆式的皮革短背帶，不論出席正式場合或是日常穿搭都非常適合，今年情人節作為送禮或是犒賞自己都定能感受到浪漫幸福的氛圍。