五月編輯精選｜關於母親節選品，我們想說的是⋯⋯

母親節的腳步近了，有想好要送母親與女性長輩什麼禮品嗎？來看看編輯們有哪些值得推薦的時尚單品。
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如果說有哪一個包款最適合母親或者是仕女使用，我會認為絕對是 Dior 的 Lady Dior 包。光是名稱就夠讚揚女性，說起有哪位名人使用過，相信絕對沒有比提在手邊使用的黛安娜王妃更優雅的人選了。Lady Dior 包不只名稱讚揚女性，其包身著名的品牌經典標誌「籐格紋」，更具備了女性時裝革命的意義。1947 年，迪奧先生發表首場女性「新風貌」（New Look）高級訂製服系列發表會，會中安排的嘉賓座椅便是以拿破崙三世風格的籐格紋座椅為嘉賓座席。歷經時代變革，Lady Dior 更有多樣豐富發展，好比 2023 春夏以拉菲草編織而成的迷你 Lady D-Lite 刺繡提包，或是沙漠玫瑰粉籐格紋小羊皮包，都是適合贈送母親以及女性長輩的最佳單品。
對我來說，透過「書寫」留下紀錄是很棒的一件事，而我的家人們也有這樣相同的習慣，我們喜歡用筆在紙上書寫下生活的點點滴滴，所以在母親節，我想要透過一件具有「傳承」意念的書寫工具作為經典選品。這枝「蘭紋錺金具鋼珠筆」是台灣書寫品牌物外設計，與日本竹內錺金具及日本唯一能以手工製作最精細鏨刀的職人共同開發製作，再現日本京都百年歷史工藝文化，它委由日本職人進行細膩的金具手工雕刻，再透過竹內株式會社精準的半量產製程，讓日本面臨失傳的手藝與台灣精品筆具達到完美平衡，我覺得是很具文化傳承與對話的作品，作為屬於家庭記憶的書寫工具，我覺得非常適合。
相信每個母親都有個公主夢、少女心，母親節將至，一款能打動他們少女芳心的飾品絕對是最佳禮物選擇，配戴上去，也能展現母親不同於日常的浪漫樣貌。Les Néréides 的經典芭蕾舞伶系列，靈感擷取自著名芭蕾舞劇碼「天鵝湖」，SS23 春夏系列，選自「金絲花現」系列中精妙針繡的阿朗松蕾絲，匠心獨具地將堅硬金質幻化作細緻柔軟的蕾絲於舞裙，創新運用於知名的芭蕾舞伶的舞裙，展現法式的浪漫優雅情懷。
任何年紀的女性都有善待自己、愛自己的使命，尤其在這個充滿感謝的時刻，以母親節的名義，不論是對辛苦付出的媽媽還是努力生活的自己，都送上一份大禮吧！Boucheron 寶 詩龍在今年初夏推出 Serpent Bohème 系列粉紅石英（pink quartz）新品，以水滴造型象徵蛇首，精緻的玫瑰金珠滾邊，展現高雅氣質，而玫瑰粉色的浪漫情懷，更是令人深深著迷。我們都知道，女性最迷人的特質與魅力從不只在於外表給人的視覺感受，由內散發的自信也是非常吸引人的，當你認為自己美的瞬間，就會如同珠寶一般，綻放耀眼光芒。