五月編輯精選｜關於母親節選品，我們想說的是⋯⋯

對我來說，透過「書寫」留下紀錄是很棒的一件事，而我的家人們也有這樣相同的習慣，我們喜歡用筆在紙上書寫下生活的點點滴滴，所以在母親節，我想要透過一件具有「傳承」意念的書寫工具作為經典選品。這枝「蘭紋錺金具鋼珠筆」是台灣書寫品牌物外設計，與日本竹內錺金具及日本唯一能以手工製作最精細鏨刀的職人共同開發製作，再現日本京都百年歷史工藝文化，它委由日本職人進行細膩的金具手工雕刻，再透過竹內株式會社精準的半量產製程，讓日本面臨失傳的手藝與台灣精品筆具達到完美平衡，我覺得是很具文化傳承與對話的作品，作為屬於家庭記憶的書寫工具，我覺得非常適合。