六月編輯精選｜關於初夏選品，我們想說的是⋯⋯

六月正值步入初夏之際，有準備好今夏要進行什麼大冒險嗎？來看看編輯們推薦的迎接初夏選品。
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夏季正式來臨。說起夏季當然少不了水上跟水下運動，特別是近期流行的浮潛與深潛，更是親近欣賞海底生態系統最佳的水下運動。特別是深潛，專業玩家必定會佩戴潛水錶，而我會推薦 Blancpain 的五十噚 Tech Gombessa。Blancpain 的五十噚（Fifty Fathoms）是當代第一款潛水錶，在今年 70 週年之際，Blancpain 推出五十噚 Tech Gombessa 潛水錶。一般的潛水錶計時錶圈只能計量六十分鐘，如此刻度可能不敷專業潛水者使用。Tech Gombessa 是專為技術潛水或離開飽和潛水系統所設計，最大特點是配置三小時刻度圈，以及採用與刻度相同顏色的一枚呈綠色夜光的白色指針，轉一整圈即代表三小時。此外，Gombessa 是腔棘魚，命名源自於該腕錶是與「腔棘魚探險研究」創辦人共同研發之故。Blancpain 五十噚 Tech Gombessa 著實是深潛與技術潛水愛好者必備的水下探險好物。
在炎炎夏日，最好的夏日選品當然就是精釀啤酒！推薦的是在 2021 年一舉於 International Beer Challenge 中獲得三面金牌的 St. Austell 聖奧圖英式精釀啤酒。位於英國西南方 Cornwall 的聖奧圖酒廠於 1851 年由 Walter Hicks 貸款了 1,500 英鎊而創立，170 餘年來堅持 100% 由家族經營，只為了延續英式啤酒的優良傳統。要說 St. Austell 是具規模且獲獎無數的正統英式精釀啤酒廠，在英國應該少有人能出其右，尤其它 20 年來不曾調整過酒譜配方、一肩扛下酒廠 80% 的銷售量的「TRIBUTE 聖徒」可說是「必朝聖酒款」，它不但是 2020 Beer Advocate 英國票選最受歡迎啤酒，近年也獲獎無數，清新的柳橙皮和熱帶水果香氣爆擊鼻腔，入口滿是新鮮柳橙、葡萄柚 與麥芽風味清爽易飲，應該是進入夏天最好的生活夥伴！
※ 警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。
全新 LOEWE Paula’s Ibiza 系列滿溢獨特的生活態度，延續海島生活是 Ibiza 文化的精髓：日夜之間倘佯於海灘、小艇及池畔，在陽光大自然中享樂，皆是此系列設計著重表達的態度。最推薦的單品為一款夏季編織包 Iraca 棕櫚纖維編織包及全新 Font 托特包於馬達加斯加及哥倫比亞的社區手工製作，每售出一個編織包即捐贈 15 歐元支援當地社區，捐款將會資助哥倫比亞的大學獎學金計劃及於馬達加斯加興建的工藝培訓學校。在時尚穿搭之餘，還可以延續工藝精神。
說到夏日選品腦中浮出的畫面即是愛馬仕 Un Jardin à Cythère 希瑟花園淡香水，從聳立的金黃芒草堆，悄悄探出頭，夏日的陽光灑融合著沁人的花香，一旁的橄欖樹和新鮮的開心果，也隨著微風吹拂，散發著溫潤與清新的香味，這是曾經回憶的味道，而愛馬仕專屬調香師 Christine Nagel 將此情此景重新上演，這是專屬夏日的氣息，閉上眼睛一起來感受位在希臘的唯美希瑟島。