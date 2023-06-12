六月編輯精選｜關於初夏選品，我們想說的是⋯⋯

在炎炎夏日，最好的夏日選品當然就是精釀啤酒！推薦的是在 2021 年一舉於 International Beer Challenge 中獲得三面金牌的 St. Austell 聖奧圖英式精釀啤酒。位於英國西南方 Cornwall 的聖奧圖酒廠於 1851 年由 Walter Hicks 貸款了 1,500 英鎊而創立，170 餘年來堅持 100% 由家族經營，只為了延續英式啤酒的優良傳統。要說 St. Austell 是具規模且獲獎無數的正統英式精釀啤酒廠，在英國應該少有人能出其右，尤其它 20 年來不曾調整過酒譜配方、一肩扛下酒廠 80% 的銷售量的「TRIBUTE 聖徒」可說是「必朝聖酒款」，它不但是 2020 Beer Advocate 英國票選最受歡迎啤酒，近年也獲獎無數，清新的柳橙皮和熱帶水果香氣爆擊鼻腔，入口滿是新鮮柳橙、葡萄柚 與麥芽風味清爽易飲，應該是進入夏天最好的生活夥伴！

※ 警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。