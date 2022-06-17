六月編輯精選｜關於經典設計，我們想說的是…….

每個品牌之所以成名，一定有其幾項經典不敗的設計。來看看編輯們推薦哪些他們心目中最愛最喜歡的品牌經典設計？
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說到 Land Rover，相信所有人一定對其能夠征服各式地形、優越的四輪驅動越野性能著迷不已，而 Land Rover 最元祖、等同於吉普車
代名詞的車款 Defender 正準備迎接誕生 75 週年慶，這邊我就想來分享一個關於 Defender 車身上的一個經典設計小故事。如果你身邊
有喜好露營並開 Defender 的朋友，下次可以觀察一下，每一輛 Defender 包括從最元祖到現今的當代款式都有一個共同設計特徵（不只是它那方塊積木的身車造型），就是在左右兩側後車窗上方銜接車頂處都有一個長條型側天窗。這是用來幹嘛的？是為了當你在征服山岳時，方便後座乘客望出去清楚欣賞周遭山稜美景。這個側天窗還有個浪漫的專有名稱叫「阿爾卑斯山之光」（Alpine Lights）。一個經典小設計，完美傳承品牌戶外越野精神。
出社會後，我用第一筆薪水買了 Cartier 的 Trinity 戒指，作品由三枚靈動環圈繾綣交織而成，黃 K 金、白 K 金和玫瑰金三種不同的金質分別代表了愛情、忠誠和友誼，線條簡潔、比例和諧，是每日穿搭的時髦配飾，也是對自我的期許，以及迷惘、迷失時莫忘初衷的提醒。承載永恆情感的 Trinity 戒指不僅是經典珠寶，也是陪伴我開展人生的夥伴，並時刻醒著我—要活成一個經典。
談及經典不敗的設計，絕不能忘了雋永悠久又充滿品牌價值與深刻意義的 Gucci Bamboo 1947，這款連結傳統與現今演進的包款，代表著品牌創辦人 Guccio Gucci 先生的遠見與創新，運用輕質而強韌的竹材製作成包款手柄，除了各式色彩與尺寸外，還使用各式珍稀材質所製成，如鱷魚皮、蜥 蜴皮、鴕鳥皮及蟒蛇皮，歷經繁複程序展現美麗漸層色澤及高超工藝技術，更加豐富了包款的選擇與設計，這是將過去的歷史幻化為品牌標誌性的精采傑作，更是 Gucci 永恆不滅的經典呈現。
對我來說，經典之所以經典，其實除了在尊重自身文化的 傳承之外，更願意創新且勇於不斷地表達自身的觀點，Levi’s 就是一例。自 1873 年創立至今，它已成為全世界最知名、以丹寧為核心的服飾品牌之一，服飾配件銷往全球超過 110 個國家，讓世界各地的人們都可展現其個人風格，用相當犀利形容應不為過。對我來說，Levi’s 最經典作品該屬史上首條丹寧褲—501，而它更為丹寧服飾創造了無限可能，這個改變一切的三位數也在不同領域皆具極高份量。
今年是 501 的第 149 個生日，Levi’s 拿出在 1960 年代訂製的 Inside-Out 501 內外翻轉丹寧褲作為反轉經典的觀點，它沿用 501 丹寧褲標準版型，卻將褲款「急轉彎」—將外層丹寧布料與內裡反轉。據傳此褲款為 Levi’s 高層的特別訂製款，不論是否為真，2022 Levi’s Inside-Out 501 內外翻轉丹寧褲，也是反轉經典的有趣作品。
TASAKI 珠寶自 1954 年創立以來，以珍珠和鑽石為兩大核心，至今風靡全球超過 65 年，只選用來自大自然最高品質的天然珍珠，透過卓越的創意與時尚手法，將鑽石與珍珠結合所散發的璀璨，與自然意象相互映照。TASAKI Atelier Cove 系列靈感來源於孕育珍珠的海灣，被廣闊海洋掏蝕形成的圓弧樣貌，成為此系列珠寶作品的經典造型，你很少能夠在一件珠寶作品裡同時感受到浪漫、優雅與熱情，這樣經典又富新穎的設計，就是 TASAKI 最成功的經典語彙。
「潮流易逝，風格永恆 。」對於各大時尚品牌而言，經典商品代表的重要性往往難以一言以蔽之！就拿 Saint Laurent 的經典菸裝 “Le Smoking” 來說，它所代表的是從 1960 年代誕生以來，解放女性服裝的重量級經典物件，而這也是聖羅蘭先生首度將男性服裝元素移植到女裝身上。原先設定為男士飯後在吸菸室聊天穿著的絲綢翻領外套，卻讓聖羅蘭先生靈感一現，讓男人那原先的寬闊廓形的設計，在披上了女人玲瓏有致的身形之後也能幻化出獨有的優雅與魅力，從此，女人理所當然地穿起了菸裝。亦改變了一整個世代的女性穿著邏輯，兩性平等的服裝由此而生！而經典之所以能成為經典，必然經過無數的考驗，「吸菸裝」便是一個如此特別的經典之作！