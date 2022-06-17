六月編輯精選｜關於經典設計，我們想說的是…….

對我來說，經典之所以經典，其實除了在尊重自身文化的 傳承之外，更願意創新且勇於不斷地表達自身的觀點，Levi’s 就是一例。自 1873 年創立至今，它已成為全世界最知名、以丹寧為核心的服飾品牌之一，服飾配件銷往全球超過 110 個國家，讓世界各地的人們都可展現其個人風格，用相當犀利形容應不為過。對我來說，Levi’s 最經典作品該屬史上首條丹寧褲—501，而它更為丹寧服飾創造了無限可能，這個改變一切的三位數也在不同領域皆具極高份量。

今年是 501 的第 149 個生日，Levi’s 拿出在 1960 年代訂製的 Inside-Out 501 內外翻轉丹寧褲作為反轉經典的觀點，它沿用 501 丹寧褲標準版型，卻將褲款「急轉彎」—將外層丹寧布料與內裡反轉。據傳此褲款為 Levi’s 高層的特別訂製款，不論是否為真，2022 Levi’s Inside-Out 501 內外翻轉丹寧褲，也是反轉經典的有趣作品。