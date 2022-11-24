十一月編輯精選｜關於Evolution，我們想說的是⋯⋯

PRESTIGE 在本期推出 Evolution Issue 並且進行了版面大改版，各位讀者還喜歡嗎？同時也來看看各編輯們推薦哪些經典再進化的好案例。
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BMW iX 延續 X 系列休旅車硬挺霸氣外觀，不只是單純純電化，整車更是滿滿的領先業界的前衛智能科技，可說是經典再進化好案例。進入駕駛艙，光是一整面一體式曲面螢幕，霎時間你會以為自己進入太空船。BMW iX 更有「Shy Tech 隱形科技」，指的是攝影鏡頭、車門把手通通隱藏起來外，更有自體修復塗層設計，假若不慎刮傷，常溫 24 小時內或高溫 5 分鐘內可自行修復。M Power 更是 BMW 經典系列，想體驗 BMW iX M 系列如何以電動車演繹 M Power？我只能說請親自試駕，唯一能透露的是熱血車迷所遺憾的電動車所缺少的引擎嚎叫聲，可是由配樂大師 Hans Zimmer 所譜，而且大師所配環境音配樂更讓你有駕駛高科技飛行器的感受。
如果要問我什麼是「進化」，我第一個想到的，就是「走出舒適圈」。近幾年在威士忌業界，大摩應該算是「不斷進化」的其中標的之一，首席調酒師理查派特森不但有「神之鼻」的稱號，而他在用桶、過桶與調和的技藝，總讓我覺得他總是在向威士忌的極限挑戰，這一次，大摩與 V & A 博物館的合創，可以說是經典再進化的展現。這一個跨界對話，由理查爺爺與日本經典建築師隈研吾一同展開，他們 Oloroso 雪 莉桶、Apostoles 雪莉桶、年份波特桶、美國白橡木桶、蘇格蘭橡木桶（Tay Oak）與日本水楢桶進行對話，利用日本傳統工藝「金繼」製作的「金繼橡木桶」創造了「大摩築光大師系列 No.1 珍稀 48 年單一麥芽威士忌」，創造了相當有趣的文化觀點碰撞，雖然這支酒全世界只有三瓶，但融合的藝術、文化與傳統觀點的進化，其實無價。
※ 警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。
KENZO 在今年秋冬迎來了全新的設計總監 NIGO，以嶄新的設計語彙，結合東洋與巴黎兩地文化，創造出全新的 KENZO 印象。NIGO 作為裏原宿的潮流代表，早在千禧年就開始引領街頭文化風潮，近年開始與 LV 展開聯名，更加入 KENZO 擔任創意總監，來自街頭文化的設計精髓，引領當代精品潮流，讓精品老牌也展現換然一新的魅力。
此次 FERRAGAMO 在 2023 春夏系列大秀前，悄悄換上了全新 LOGO，除了象徵著嶄新時代的來臨，也同時將傳統與創新深刻連結，由新任創意總監 Maximilian Davi 開創的重塑之旅，將保留最原始的初心，再造經典，也如同本月PRESTIGE TAIWAN一樣，以全新的樣貌呈現無懼精神，整體視覺可以感受到現代主義的俐落與簡約，期待藉由不斷進化的過程，進行一場跨越革新的精彩對話。