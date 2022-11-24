十一月編輯精選｜關於Evolution，我們想說的是⋯⋯

如果要問我什麼是「進化」，我第一個想到的，就是「走出舒適圈」。近幾年在威士忌業界，大摩應該算是「不斷進化」的其中標的之一，首席調酒師理查派特森不但有「神之鼻」的稱號，而他在用桶、過桶與調和的技藝，總讓我覺得他總是在向威士忌的極限挑戰，這一次，大摩與 V & A 博物館的合創，可以說是經典再進化的展現。這一個跨界對話，由理查爺爺與日本經典建築師隈研吾一同展開，他們 Oloroso 雪 莉桶、Apostoles 雪莉桶、年份波特桶、美國白橡木桶、蘇格蘭橡木桶（Tay Oak）與日本水楢桶進行對話，利用日本傳統工藝「金繼」製作的「金繼橡木桶」創造了「大摩築光大師系列 No.1 珍稀 48 年單一麥芽威士忌」，創造了相當有趣的文化觀點碰撞，雖然這支酒全世界只有三瓶，但融合的藝術、文化與傳統觀點的進化，其實無價。

※ 警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。