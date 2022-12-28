十二月編輯精選｜關於年度選品，我們想說的是⋯⋯

經典丹寧品牌 Diesel 自從新任創意總監 Glenn Martens 上任後，強烈的視覺風格與大膽的剪裁使其在時尚圈掀起了一股風潮，而 Diesel 1DR 手袋也正式躍身成為最熱門的包款之一，Martens 實驗性的創作融合了自身對品牌的理解，同時仍保有 Diesel 的牛仔精神，就如同這款 1DR Destroyed Denim Shoulder Bag，Martens 將牛仔布料與棉質做拼接，再以金屬的 Oval D Logo 展現了千禧年的叛逆與熱力。Diesel 的異材質設計、強烈的撞色、金屬色的牛仔布料等，不僅顛覆了大眾對於丹寧單品的既有印象，也創造更多時尚設計概念上的不同可能，對比今年台灣從年初疫情再次爆發，到現在 12 月的解封，人們在兩極的社會環境下不斷地調適，但我們卻因此發展出更多以往沒有想到的生活方式，而這也是我會選擇此款包包做為年度選品的原因。