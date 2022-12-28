十二月編輯精選｜關於年度選品，我們想說的是⋯⋯

今年又到了尾聲，有沒有什麼商品讓你留下深刻印象？來看看有哪些商品能成為編輯們心中最佳的年度選品？
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誰是跑車界中的霸主可能還很難論定，但誰是休旅車界中的王者，相信絕對非 Porsche Cayenne 莫屬。Porsche 並非休旅車首發品牌，也非車界中最昂貴的休旅車款，但 Porsche Cayenne絕對是讓每一家信跟不信休旅車神話的汽車品牌，都開始對「休旅車」這個級距嚴正以待。Cayenne 的銷售數量超過 Porsche 自家跑車，消費者開始將從不加諸於休旅車上的「性能」指標放在休旅車上，當然更包括把休旅車當房車開的消費族群的誕生。Porsche Cayenne 是上述的造市者，而今年 Porsche 更推出 Cayenne 特仕白金版，標準配備全面升級，並加入消光鉑銀車身烤漆，其他如進氣隔柵、尾燈、21 吋 RS Spyder Design 輪圈都有消光鉑銀色裝飾，絕對讓你成為暗夜中的幻影。
要選年度選品，2022 經歷了這麼多事,要找一件選品代表確實相當困難。但我覺得，如果用「進化思維」與「挑戰想像」原則來看，近期獲金點設計獎「年度最佳產品設計」的華碩 Zenbook 17 Fold OLED 倒滿符合我的標準。作為全球首款全屏 17.3 吋可摺疊筆電，它兼具輕薄、質感與效能三大優勢，也將筆電、桌機、平板、電子閱讀器及延伸螢幕等六種用途融為一體的設計，相較於過去台灣科技業者追求「效能」的思維，華碩從使用者的角度出發，更跳脫框架、自我突破，我覺得相當精彩，而改變筆記型電腦的傳統思維，這項設計作為 2022 的年度選品，應該相當切合實際。
邊境解封，旅遊熱潮來襲，在年末之際選款好包，陪伴自己之後的旅程。路易威登 Aerogram 男士皮件系列，向現代旅行藝術致敬，通過流線型建築形狀流露出雅致與摩登的造型，Aerogram 系列重新審視了品牌代表性的 Messenger 郵差包和 Keepall 包款，以及都會生活必不可少的包款，從中汲取精髓，煥發出嶄新的精緻感與優雅，歷久彌新。
香氛與氣味可以使人產生記憶的連結，而在歲末的佳節氛圍中，與至親、朋友一同歡聚，這些美好畫面是最希望能永遠烙印心中的溫暖時刻，這時候點燃 Diptyque 2022 聖誕限量蠟燭，有著冷杉、星光及白雪三款香氛，其中最喜歡的是冷杉散發出的木質香調，帶著淡淡微甜的含羞草氣味，可以感受到濃厚的冬日節日氛圍，所以談及年度選品最想推薦 Diptyque 的聖誕限量蠟燭，帶著限定的香氣，幸福度過年末迎新。
經典丹寧品牌 Diesel 自從新任創意總監 Glenn Martens 上任後，強烈的視覺風格與大膽的剪裁使其在時尚圈掀起了一股風潮，而 Diesel 1DR 手袋也正式躍身成為最熱門的包款之一，Martens 實驗性的創作融合了自身對品牌的理解，同時仍保有 Diesel 的牛仔精神，就如同這款 1DR Destroyed Denim Shoulder Bag，Martens 將牛仔布料與棉質做拼接，再以金屬的 Oval D Logo 展現了千禧年的叛逆與熱力。Diesel 的異材質設計、強烈的撞色、金屬色的牛仔布料等，不僅顛覆了大眾對於丹寧單品的既有印象，也創造更多時尚設計概念上的不同可能，對比今年台灣從年初疫情再次爆發，到現在 12 月的解封，人們在兩極的社會環境下不斷地調適，但我們卻因此發展出更多以往沒有想到的生活方式，而這也是我會選擇此款包包做為年度選品的原因。