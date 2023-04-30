四月編輯精選｜關於永續時尚，我們想說的是⋯⋯

永續環保不是口號，永續環保已經落實在你我生活，來看看編輯們分享哪些很棒的永續時尚案例。
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店家不再主動提供塑膠袋、市售飲品不再附塑膠吸管⋯⋯這股永續環保風潮也 吹到烈酒產業上。知名蘇格蘭威士忌約翰走路黑牌 12 年已經裸裝上陣，目前在連鎖通路架上看到的都已是不再附外包裝禮盒的樣態，而在今年年中，約翰走路黑牌 12 年雪莉版、約翰走路雙黑極醇威士忌，也都將不再會有外包裝禮盒。這是約翰走路母公司帝亞吉歐的永續環保計畫，光是減去外包裝禮盒的小動作，預計將可在全球供應鏈中減少約 1.83 億個紙盒，減碳量更是高達 7,430 噸。如此一個小小的變化，就可以盡如此之大的永續環保心力。
談論永續時尚，我在意的是與生活層面有關的觀點。面對社會與環境議題的現狀，許多威士忌品牌商也開始針對自身關注的永續議題提出解決方案，這些解決方案確實展現了相當的決心與毅力；當然能這樣規劃的品牌多是「整廠導入」永續方案的新酒廠，像是艾德麥康酒廠這個號稱「蘇格蘭最綠能酒廠」的品牌，除了使用再生能源作為動力，更將生產後的副產物用於灌溉、施肥與飼料，從「頭」到「尾」都展現屬於永續的觀點，甚至連生產履歷也都做先期規劃，對我來說，這是既永續又時尚現代觀點。
Plantation 的服裝不單合乎設計美感，對於喜愛舒適穿著的現代男女也近乎完美，率性實用的各類單品，運用環保的再生面料創造輕盈的觸感，為衣櫃提升質感品味的同時，實現 永續時尚的品牌精神。品牌服裝多以「UNISEX」系列不分性別，更利用經典不敗的丹寧材質，推出一系列時裝，款式豐富也相當齊全，每一件單品都可以隨意混搭，盡情享受舒適穿搭的樂趣。
時尚的定義不斷擴張，各大品牌無不開始注重時尚對於環境的責任，Bottega Veneta 也在 2022 年末開啟創舉，提供客人 Certificate of Craft 工藝證書，為經典包款提供終生的整新與維修，以達到永續發展的目的。Bottega Veneta 執行長 Leo Rongone 希望將重心轉移在維護產品，以長遠的計畫保存他們的每個產品，並延長其使用期限，減少替代品的需求。同時藉由工藝證書，體現 Bottega Veneta 雋永留存的每個經典之作。