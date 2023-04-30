四月編輯精選｜關於永續時尚，我們想說的是⋯⋯

近年，回歸自然純粹成為熱門話題，延伸至「永續」也不再只是口號，而是在各個領域被逐一實踐。去年結束的 Coperni 2023 春夏大秀上，一件以噴槍當場製成的白色連身洋裝便立刻席捲各大社群平台，該舉被認為是目前最能代表永續時尚的具體實踐，噴在模特兒身上的白色液體，其實是合成的棉花纖維，能夠清洗再次著用，回收後也能將原料再利用，同時節省生產運輸等成本，儼然是永續時尚的最高境界，大家也都敲碗期待著 Coperni 下一次會如何將品牌的永續性玩出新花樣。