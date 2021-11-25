外百老匯音樂劇《夢幻愛程》2022首度於松山文創園區駐演

全球知名紐約外百老匯經典音樂劇《夢幻愛程》（The Fantasticks）宣布 2022 年 9 月至 11 月將於台北松山文創園區駐點演出，眾人引頸期盼的國際級表演節目首度於國內文創園區進行駐演，想必將會帶動文創跨領域的生活新風貌，並且開啟世人多元的國際文化涵養，與 PRESTIGE 一同期待《夢幻愛程》即將帶給我們的精彩與驚喜！

外百老匯音樂劇《夢幻愛程》本月於台灣舉辦大規模的演員甄選活動，為 2022 年即將在台北松山文創園區的演出提前籌備，吸引了來自美國、香港、中國大陸及台灣各地演員報名參與甄選，更有多位藝人歌手共襄盛舉，爭取國際名劇演出機會。不同於過往百老匯音樂劇大多直接由國外團隊來台巡演，該部劇採取授權台灣公司、進行在地化製作，也成為疫情後的國際展演趨勢。

定目演出催生文創展演新風貌

《夢幻愛程》出品製作方、華文音樂劇公司執行長郭柏毅表示，該劇的原版團隊十分重視在台灣的呈現，看好松山文創園區及週邊文化場域、文創品牌、以及 2022 年台北大巨蛋完工後多元的國際體育活動等區域效應，特選擇此做為展演地點，期望以國際級展演促進城市文化與生活聚落發展。同時，也透過國際合作，進一步發掘在地音樂劇展演人才，並推進台灣人才接軌國際。

《夢幻愛程》音樂劇自 1960 年於美國紐約首演，憑著浪漫有趣的愛情寓言與動人歌曲，旋即成為全美最受歡迎的音樂劇之一，並創下金氏世界紀錄最長壽的音樂劇。該劇也曾奪得全球戲劇界「奧斯卡」獎項 ‒ 美國東尼獎（Tony Awards）、外百老匯戲劇獎奧比獎（Obie Awards）、羅特獎（Lucille Lortel Awards）等多項大獎，不僅在歐美國家造成炫風，亞洲地區包含日本、韓國、泰國、星馬等地皆演經熱烈上演，並被好萊塢翻拍成電影大螢幕作品，堪稱一生必看之作。

郭柏毅也指出，透過國際劇目在台灣的深耕試驗，期望能讓台灣產業有更多機會學習國際製作環節、提升製作水平，相信亦可帶動文創展演鏈結在地生活風格，讓表演文創在台灣跨域出更多元的生活面貌。