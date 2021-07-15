經典 Ｘ 經典｜Great Minds

非凡工藝的交互融會，是文化的交融與技藝的對話，這樣的「交會」總是會讓你感受到驚喜，尤其是麥卡倫與賓利兩個經典品牌及極致工藝的交融與碰撞，更能展現屬於「經典」加乘「經典」的精彩想像，而這樣的合作，就是在激盪中所產生的火花，更為品牌與社會的永續，產生不一樣的想像。

TEXT GERSHWIN CHANG IMAGE THE MACALLAN

對人們來說，工藝是什麼？

工藝在現代的眼光中，代表著由技藝、造形出發，佐以人文、風土、時代、媒材、創意所融合的藝術表現，由「素材」與」「技藝」的協奏中，展現獨立又相互共振的人文思考，可各自表述又可合而為一，和諧且悠揚的文化傳承。

素材，即來自土地的饋贈，技藝，則是工藝師在素材中傾注了自己的情感，從素材的特性出發，創造出屬於作品的形態與個性，從素材本身的特性出發的技藝，在工藝轉化成工業的過程裡被「精密化」了；但在工藝中，發掘素材的特性，更多地依賴於工藝師的經驗與文化累積判斷。

工藝意味著職人的熟練程度，以及對於完美和精緻的極致追求，而非凡的工藝的精髓就來自於此，尤其是兩個非凡工藝品牌的交融，更能讓人感受到屬於「工藝」與「文化」加乘的精彩魅力，而麥卡倫與 英國頂尖汽車製造商賓利汽車（Bentley Motors）共同宣布的合作計畫，以雙方深厚悠久的傳統為基礎，攜手踏上非凡旅程，共同建構對於永續未來的遠大願景，當然更是令人期待。

雖然說麥卡倫與賓利所處的領域截然不同，但他們的相似之處卻很相近—對極致工藝的執著、以創意為核心的創新精神，以及對於環境永續的不懈努力與期待，這些都讓這兩個專注於自身領域的精品品牌走到了一起，期待在未來創造出為產業與環境更具社會價值的規劃與想像。

對於這項不一樣的合作，麥卡倫與賓利都深具信心。麥卡倫董事總經理 Igor Boyadjian 表示，麥卡倫與賓利汽車都具有豐富的歷史，並且同樣珍視精湛工藝以及追求創新不懈的精神，「這項合作計畫提供了一個難得的機會，讓雙方得以相互了解並學習彼此長久累積的珍貴知識，促使我們能夠面對自身的營運、消費者，以及最重要的部分—我們的產品，進行全新的思考。」

而賓利汽車董事會主席暨執行長 Adrian Hallmark 也認為，轉型為全球在環保領域最頂尖的豪華汽車公司，對賓利而言是一段令人興奮的旅程，「我很高興能與麥卡倫攜手邁向共同的目標，因為我們雙方在各自領域都有成為環保先鋒的願景，更努力期待打造一個更永續的未來。」

麥卡倫與賓利汽車這兩個全球頂尖品牌的合作，可以說是同樣致力於精湛工藝以及追求創新不懈的精神而惺惺相惜。在合作計畫中，雙方將結合麥卡倫在威士忌釀造領域精湛的工藝與賓利在豪華汽車製造領域的豐富知識，創造出令人身歷其境的品牌體驗與充滿啟發的創新產品，在跨時代的頂尖品質與永續未來之間取得最佳的平衡。

這個合作計畫的焦點，來自於麥卡倫與賓利對「永續未來」的承諾，而麥卡倫莊園絕美的自然景致提供了一個完美的平台，讓賓利與麥卡倫一起踏上這段令人期待的卓越旅程。

這項可以說是舉世矚目的全球品牌合作計畫，在2021年7月6日於蘇格蘭斯佩賽的麥卡倫莊園正式揭幕，並同時推出全新賓利混合動力車，這是賓利邁向環保豪華汽車的下一步，也是賓利 Beyond 100 品牌策略的一部分。

這個計畫的目標，是透過永續科技的思維及極致工藝的思維而生。最初雙方將聚焦於多個核心領域，包括兩個品牌共同邁向碳中和之路、研究創新採用永續物料，以及合作尋找與分享永續的在地供應商。

面對永續社會，麥卡倫承諾至 2025 年在麥卡倫莊園內的接駁車隊將完全電動化，並期待透過永續技術的導入使麥卡倫莊園2030年實現碳中和，以及提倡負責任的採購與培養全球工匠社群，而今年將接到的兩輛賓利混合動力車，讓這項願景邁出了一大步；此外，麥卡倫和賓利也將在未來幾年推動更廣泛的合作計畫，從共同開發產品、規劃客戶體驗活動到聯合舉辦品牌活動，希望透過兩者對極致工藝與對永續社會的承諾，創造屬於非凡工藝的不同想像。

「接下來數年，我們將相互學習、共同推動計劃，朝卓越的願景以及更精進的產品邁進。」 Adrian Hallmark 與 Igor Boyadjian 期待，賓利與麥卡倫這兩個品牌因著著相同的精神—創造卓越品質的熱情、對極致工藝的尊重，以及推動領先世界的永續發展，一起踏上屬於「卓越」的旅程，而非凡的工藝在此中亦可永續且不懈地發揚光大。

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