編輯精選｜關於手作工藝，我們想說的是…

手作能賦予物品獨特的溫度，讓人們在制式生產的世界中感受到創作者豐沛的情感。手作工藝無可取代，來看看編輯們推薦的物品有 哪些值得細細品嚐的手作工藝?
現今機器崛起，卻還是有著一群人衷愛手作工藝，因為手作給人帶來一種溫暖與生命力的「匠人精神」。而提到手工，就會想到 Delvaux 的包袋，由大師級工匠手工打造，從細節中可以看出隱隱流露的真摯情感。而本季 Delvaux 推出的日常時尚包款 —D Tote 手提包，簡約的皮革設計搭配包袋前側 “D” 形口袋，巧妙將品牌經典融入其中。D Tote 手提包還可以作為手提或斜背使用，寬廣的容量可放入筆電、筆記本或文件夾等，非常適合新時代女性，是兼具風格與功能性的日常外出包首選，推薦也一樣喜愛手作的你們，一起體現精湛的「工藝之美」。
對我來說，如果要談工藝手作，我想到的都是藝術家的創作，而我也喜歡讓這些創作不只是藝術收藏，更是可以使用的生活配件，這種讓藝術成就跨越時尚的單品，很是精彩。我推薦的單品，是旅美藝術家蔡爾平自創彩鑲瓷 Millefiori Ceramics 所創作的胸針，他打破傳統的陶藝彩繪技術，以拆解與重組的設計原理，將馬賽克玻璃鑲嵌應用於陶瓷，創造出絢麗而細膩的陶藝表現方式，連前美國國務卿希拉蕊柯林頓、歐布萊特與名主持人歐普拉都是他創作胸針單品的粉絲與收藏家；他的創作透過精細的表現手法添加了鮮明斑斕的生動色彩，是頌讚自然的詠嘆調中，一段情感豐沛而引人入勝的樂章，也讓他的創作帶有華麗的精緻與童趣，尤其他的昆蟲與蝴蝶系列（我自己收的作品是很可愛的貓咪），更是引人入勝的精彩之作。我覺得，當飾品與佩戴者產生對應，才會產生真正的藝術價值，就像暗香浮動之際，蝴蝶翩然起舞一樣自然，這樣的藝術混搭，很有質感。
頂級腕錶處處都是值得細細品味的手作工藝，而且從早年開始，頂級腕錶或懷錶的錶面或錶殼、錶蓋往往都是雕花彩繪藝術創作的畫布。好比將海芋、百合花描繪在錶殼上的積家 Reverso One Precious Flower 腕錶，先不說一定得用手工才得以完成鑽石鑲嵌技藝，這款腕錶先是用上手工雕刻，再來逐層添加琺瑯顏料，而每添加一層琺瑯顏料，都要高溫焙燒固定顏色，最後再鑲嵌上鑽石，只為呈現海芋最嬌豔動人的姿態。
說到手作工藝，就讓我想到 SAUVEREIGN Marlene 系列的手工高跟鞋，品牌打造出宛如玻璃鞋效果的優雅鞋履，搭配上標誌性的 24K 金箔鞋跟，穿上它彷彿走進童話故事裡的夢幻國度。此款高跟鞋是在義大利以傳統手工製鞋工藝製作，過程歷經超過 120 個步驟，是由經驗豐富的工匠以極精湛及熟練的技術才能完成。擁有這一雙優雅的手工鞋履，想必參加任何場合，都能受到大家的注目。
冰冷剛硬的銅線在藝術家的巧手下，化為繽紛、彷若擁有生命般的編織 雕塑，傳承自阿嬤的手工編織技法， Julia 洪郁雯將不同顏色的金屬絲線編織成令人驚豔的立體雕塑，自若懸吊於空中，長出了自己獨特的空間感。〈粉紅環面〉是近期個展《非平凡紐結》的作品之一，展覽中每件作品皆出自藝術家之手，姿態各異且獨一無二，絕對是手作工藝中的夢幻清單。