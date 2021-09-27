編輯精選｜關於手作工藝，我們想說的是…

對我來說，如果要談工藝手作，我想到的都是藝術家的創作，而我也喜歡讓這些創作不只是藝術收藏，更是可以使用的生活配件，這種讓藝術成就跨越時尚的單品，很是精彩。我推薦的單品，是旅美藝術家蔡爾平自創彩鑲瓷 Millefiori Ceramics 所創作的胸針，他打破傳統的陶藝彩繪技術，以拆解與重組的設計原理，將馬賽克玻璃鑲嵌應用於陶瓷，創造出絢麗而細膩的陶藝表現方式，連前美國國務卿希拉蕊柯林頓、歐布萊特與名主持人歐普拉都是他創作胸針單品的粉絲與收藏家；他的創作透過精細的表現手法添加了鮮明斑斕的生動色彩，是頌讚自然的詠嘆調中，一段情感豐沛而引人入勝的樂章，也讓他的創作帶有華麗的精緻與童趣，尤其他的昆蟲與蝴蝶系列（我自己收的作品是很可愛的貓咪），更是引人入勝的精彩之作。我覺得，當飾品與佩戴者產生對應，才會產生真正的藝術價值，就像暗香浮動之際，蝴蝶翩然起舞一樣自然，這樣的藝術混搭，很有質感。