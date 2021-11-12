十一月編輯精選｜關於聖誕節選品，我們想說的是……

聖誕選品？現在不會太早了些嗎？不過，有備無患總是好的。不過不管是不是聖誕，我想推薦的都是台灣觀眾等了又等才「千呼萬喚始出來」的 OTT 服務平台－Disney+ 。今年在 2021 年 11 月 12 日正式上線的 Disney+，應該可以說是很多台灣觀眾非常期待的平台，其實涵蓋面相當廣泛，包括長片、紀錄片、真人和動畫影集以及短片內容，可以說是應有盡有，這個串流平台除了提供迪士尼歷年來精彩的電影和電視娛樂，Disney+ 更獨家為觀眾提供華特迪士尼工作室旗下的最新作品，以及透過 Star 品牌服務，為觀眾提供來自二十世紀影業、Disney Television Studios、 FX 以及皮克斯影業等豐富多彩的節目。迪士尼本身就是多產且高質的內容提供者，自己出來做平台應該可以說是強上加強的有趣典範，就像聖誕老人的禮物袋、小叮噹的四度空間袋一樣，你應該可以在裡面找到你想要的有趣娛樂，作為聖誕選品，誰說不適合?