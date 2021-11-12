十一月編輯精選｜關於聖誕節選品，我們想說的是……

聖誕節的儀式感，是每年都不可錯過的，所有美食佳餚、各地裝置藝術也往往都籠罩著佳節氣氛，而當然交換禮物也是聖誕節日清單中的必勾選項，它象徵著交換彼此的心意與傳遞最真摯的祝福，所以提前準備準沒錯，讓編輯帶你一起看今年聖誕的最佳選品吧！
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聖誕選品？現在不會太早了些嗎？不過，有備無患總是好的。不過不管是不是聖誕，我想推薦的都是台灣觀眾等了又等才「千呼萬喚始出來」的 OTT 服務平台－Disney+ 。今年在 2021 年 11 月 12 日正式上線的 Disney+，應該可以說是很多台灣觀眾非常期待的平台，其實涵蓋面相當廣泛，包括長片、紀錄片、真人和動畫影集以及短片內容，可以說是應有盡有，這個串流平台除了提供迪士尼歷年來精彩的電影和電視娛樂，Disney+ 更獨家為觀眾提供華特迪士尼工作室旗下的最新作品，以及透過 Star 品牌服務，為觀眾提供來自二十世紀影業、Disney Television Studios、 FX 以及皮克斯影業等豐富多彩的節目。迪士尼本身就是多產且高質的內容提供者，自己出來做平台應該可以說是強上加強的有趣典範，就像聖誕老人的禮物袋、小叮噹的四度空間袋一樣，你應該可以在裡面找到你想要的有趣娛樂，作為聖誕選品，誰說不適合?
說到聖誕節，你會聯想到什麼，是聖誕老人、聖誕樹下的禮物、火雞大餐還是皚皚白雪？相信這些都是相關連的，聖誕節會讓人想到下著白雪的冬日景象。有沒有哪個時尚精品把皚皚白雪如詩意般刻劃？有的，那就是比利時皇室御用包包品牌 Delvaux。相信世界上沒有任何地方比在比利時過聖誕節還幸福，特別是 Delvaux 有一個系列叫「冬日之光」（Winter Glow），就是要用包包來營造出冬日假期感，而該系列中的 Brillant Off-Pistel 包包上頭，更是用刺繡縫線描繪出如浮雕般的彎曲滑雪道，形成一幅潔白無暇的天空融合著雪白地面美景，相當有過聖誕節氣氛。聽說今年冬天會很冷，來一個 Delvaux Winter Glow Brillant Off-Pistel 包包應應景。
聖誕節將至，來個應景的聖誕穿搭吧！ FENDI x SKIMS 首度攜手為現代女性打造一個限量版 Capsule 系列，將兩大品牌的設計美學共同呈現，大膽的亮橘色融合著 FENDI x SKIMS 的 logo 字樣，更意想不到的是，SKIMS 的貼身剪裁美學加上 FENDI 的品牌經典風格居然能激發如此驚喜的視覺效果，這樣的聖誕派對 LOOK 再背上 FENDI SKIMS 系列的亮橘色鍊帶 Baguette，全套同色系穿搭，絕對會成為奪人眼球的派對焦點！
說到聖誕送禮，絕對少不了美妝香氛產品，歷年來各大品牌為了歡慶聖誕節，皆紛紛推出限量系列，今年也不意外。今年編輯推薦 diptyque 推出的 2021 聖誕系列，該系列貫穿著「好奇心」這個關鍵字，同時也是三位品牌創辦人與收藏達人的永恆精神。此系列重新演繹品牌經典巴西耳圖案與聖日爾曼大道 34 號品牌首家精品店牆面的硬石紋理，十分別緻且吸睛，再搭配上鍍金的細節處理，更讓人愛不釋手。其中 diptyque 推出三款限量蠟燭除了鍍金燭蓋與金色陶釉燭杯，分別以孔雀石、青金石、光玉髓等色調，點亮聖誕氣氛，三款蠟燭也各自演繹獨特的聖誕風情，暖心又美好。