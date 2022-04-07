Metaverse : A New World 虛實互現

2021 年始，「元宇宙」成為最夯的名詞，不管你是什麼領域的人，你都要跟元宇宙（或者最近最紅的「NFT」）搭上關係，不然就好像趕不上社會浪潮，會被市場淘汰。但元宇宙到底是什麼？而它又會對我們的未來造成什麼影響，今天 PRESTIGE 先從最直接的 「觀點」出發，讓你瞭解元宇宙會對你的世界造成什麼改變，以及更重要的—你的「元宇宙」會讓你的生活樣態產生什麼不一樣的質變。

「元宇宙」這個詞，應該大家多少都已經聽過了吧？近期以改名為「Meta」的 Facebook 為開端，元宇宙成為一個大家都在說的名詞，不少公司、品牌都透過元宇宙行銷這個新時代的話題，並且視其為網路的未來。然而，如果大家仔細去看每間公司 所談的元宇宙實際上為何物的話，你可能會感到霧煞煞，因為許多專注不同領域的科技品牌所提到的元宇宙其實都莫衷一是，似乎就是以各自的強項為出發點，搭上最夯的元宇宙話題，來進行心目中的闡釋，從創造元宇宙話題的 Meta 從 VR 和社群要素出發，HTC 的元宇宙則著眼硬體與串接不同來源的元宇宙體驗（並呼籲推廣開放性的元宇宙技術標準），而微軟的元宇宙則主打企 業和商務運用，這些聽起來很厲害的東西其實更讓我們丈二金剛摸不著頭腦，你一定會問，究竟什麼才是真正的元宇宙？



的確，元宇宙目前仍是個定義模糊的詞彙，但所有的思維其實通通拉向一個好像更值得開發的處女地—虛擬世界，這應該可以說是不同觀點的技術單元所唯一共識的「唯一」。屬於元宇宙的新一代通訊、互動和使用者行為，確實在現況上仍在形成與建構階段，還沒有明確的定義。《Wired》雜誌於 2021 年 11 月的報導中指出，構成元宇宙的科技，可以是虛擬實境（VR， Virtual Reality）—特點是就算你不玩遊戲，也會存在的永恆虛擬世界—以及結合了虛擬與現實世界的擴增實境（AR， Augmented Reality）；不過，VR 或 AR 並非進入元宇宙的「唯一入口」，你也可以透過個人電腦、遊戲主機，甚至是手機進入這個屬於你的「第二人生」，所以你可以想像，所謂的「元宇宙」其實就是一個透過不同介面讓你去體驗排除現實生活下限制，用你的虛擬身份去「過」的另一「數位人生」，用更大白話的說法（其實這是喬治亞理工學院的教授 Janet Murray 的觀點）：元宇宙是是各種不同的『Zoom』會議集結，但每一個 Zoom 裡面，就像《動物森友會》一樣好玩。



成熟技術的新興應用

好，我相信這樣的說法你的疑問會更多。因為即便所謂的「元宇宙」，是使用者可以運用不同裝置來進入的虛擬世界，你在這個世界中可以透過虛擬替身與他人互動，甚至體驗、探索不同活動與挑戰的系統，但這種說法，幾乎就是跟我們早已熟知的 MMORPG（大型多人線上角色扮演遊戲）相當相似，不論是 2004 年問世的《魔獸世界》（World of Warcraft）或是其他 RPG 遊戲，其實早就讓玩家用虛擬替身在探索一個虛擬世界，並且透過虛擬替身與其他玩家戰鬥和互動，最直接的例子，就是遊戲公司 Linden Lab 在近 20 年前開發的線上社交遊戲《第二人生》，它讓玩家在虛擬世界中創造獨特的虛擬角色，甚至可以購物、買土地、蓋 房子，這看起來就好像是現在我們說的「元宇宙」的基本原型，那為什麼我們還要進入元宇宙呢？



當然，事實上，元宇宙並沒有那麼簡單。你可以透過 Google 讓使用者更輕易、準確地搜尋到所需的資訊，但 Google 並不代表整個完整的網際網路，只是個進入網際網路的入口之一，而它的搜尋引擎也只是讓你可以精準地找到那個你想要進入的一個區塊而已，同樣的，無論是《魔獸世界》或是其他的 RPG，甚至是直接將元宇宙概念寫進招股書、號稱「元宇宙第一股」的遊戲商 Roblox，都只是體驗元宇宙的一部分或某一種形式、「元宇宙」其中的一個領域而已；如果你還沒有那個元宇宙的輪廓，可以看看《一級玩家 Ready Player One》這部把時序拉到 2045 年的電影，其中那個名為「綠洲 Oasis」的遊戲所勾勒的場景，似乎與我們現在想像元宇宙樣貌的大致輪廓，有些接近。



當然，回到元宇宙—metaverse 這個名詞，其實並不是近期才有的語彙，這些關於人們在真實世界與元宇宙之間 「虛實互現」的樣貌，其實在 1992 年，科幻作家老早就做出了大膽的想像—Neal Stephenson 那年在科幻小說《潰雪 Snow Crash》中，創造了由 meta（超越）和 universe（宇宙）組成「metaverse」，描繪一名在虛擬世界中拿著武士刀在夜店砍殺的頂尖駭客，就是「元宇宙」名詞的濫觴，但既然元宇宙一詞能追溯到距今 30 年前，而各種關於元宇宙的想像也早已出現在大眾文化的文本與創作中，但為什麼元宇宙會在「此時此刻」成為熱門詞彙？科技的進步，絕對是首要因素。

元宇宙爆發的必要時空

首先，應用於建構虛擬世界的 3D 圖像技術，不但使遊戲廠商能夠創造出栩栩如生又變幻莫測的虛擬世界，而網路基礎建設的持續升級（尤其是行動通訊—包括 5G 與 Wi-fi，甚至是物聯網的蓬勃發展），更是將這些生動、具有沉浸感的畫面，即時無誤地傳輸到使用者眼前，讓體驗與感知得以與虛擬影像聲光得以無縫接軌；同時，VR 與 AR 技術與全方位應用的不斷開展，以及在實務規劃上更趨成熟，也讓這類設計及應用範圍更加廣泛，當更多的應用端願意透過相關技術創造內容時，元宇宙所能提供的多元服務也才更滿足使用者的需求，這同時也帶動了相關硬體裝置的高度需求。根據估計，Facebook 在近幾年已售出 800 萬台 VR 設 備 Oculus Quest 2，除此之外，外傳 Apple 也計畫於 2023 年推出 AR/VR 頭戴式設備（有人說是 Apple Glass，但事實到底如何，還是要等發表會現場才會知道），雖然消息滿天飛，但透過這些訊息其實讓我們可以預期，近期到未來 AR/VR 消費市場的蓬勃發展與想像，在幾年內絕對有機會 出現大躍進的態勢。

另外，干擾我們生活已超過兩年的 Covid-19 疫情，其實是元宇宙發展的另一股重要推力。當我們的生活在實體空間受到阻隔下（尤其是 WFH 與更盛者的封城），讓不少人被迫在短時間內「必須」開始嘗試虛擬接觸，從線上會議到遠端工作系統，總總「調適」性規劃不一而足，而這兩年過去了，這種虛擬應用也從原先的過渡性觀點，漸漸轉變為成熟中的應用技術；也正是因為這波史上最龐大的虛擬浪潮需求，促使系統應用整合者對元宇宙走出科幻小說、線上遊戲與螢幕的可能性，產生強烈的期待，也被迫開始不斷地研發新型應用。但這些科技系統服務應用者，基本上也不是孤注一躑地投入元宇宙浪潮，所以你可以看到，大多數公司都以自身的優勢投入元宇宙開發，如 Meta 緊抓龐大的社群資產、微軟則專注在企業元宇宙、NVIDIA 仍扮演基礎建設的軍火商，這些發展趨勢，或許在未來十年或更久時間中，創造出元宇宙的蓬勃發展與顯著的進化。



不過，元宇宙對於系統應用提供者來說的確是商機，但卻不可能發展出「一元獨大」的獨裁式元宇宙，因為除了目前各家公司在元宇宙的發展仍各自為政之外，加上技術需要整合、應用需要開發的前景下，元宇宙更像是「多重宇宙」，而且在 Web 3.0 基於區塊鏈的「去中心化」生態系統觀點中，相較於 Web 1.0—使用者透過「搜尋功能」探索無限的網路世界，進入到由少數強大的科技公司像是 Facebook、Google 等會把使用者留在相對較封閉平台上的 Web 2.0 觀點，Web 3.0 創造了 DeFi(去中心化金融)，DAO（Decentralized Autonomous Organization，去中心化自治組織）以及 NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）等概念和機制，這些機制更強調平台與應用其實是「使用者制定並遵行」的機制，讓未來的網路世界得以擺脫少數科技巨頭的壟斷控制，更創造出屬於 Web 的「民主機制」—透過 DeFi 跳過了銀行等中介機制，讓交易、借貸、保險等金融行為直接發生在使用者之間，並利用智慧合約 （smart contract）確保約定「自動運作」，而 DAO 則將 系統運行的「權力」歸還使用者，所有「法規」與「決議」都在 DAO 中決定；至於這幾年紅遍全球的 NFT，更是被視為元宇宙的重要組成部分。

至於原宇宙的未來，究竟會發生什麼事？「我必須先說，這是一個純粹視覺的世界，可直到現在，我們都身處於現實當中，販售真實的商品。可以確定的是，元宇宙很有吸引力，很有趣，甚至好玩。我們必須看能運用什麼。」LVMH 集團主席 Bernard Arnault 對元宇宙爆發的現況下了一個有趣的觀點：如果做得好，或許可以對品牌產生正面的效果，「但我們對於販售十歐元的虛擬球鞋，其實並不感興趣。」他的結論用「總而言之，我只想說，提防泡沫」這十二個字作結，這或許可以說是近期對元宇宙發展最直接的評論，其實也可以說是對於最近爆發的元宇宙熱潮，最直接的觀察與警示。

確實，探索未知、想像未來，原本就是人類的天性， 而未來是光明或黑暗，人類所能扮演的角色，或許不僅止於「發掘」，更在於「建構」，而初期的元宇宙應用更多會是「另一種」的網路使用方式，在應用者不斷嘗試後，適合在元宇宙進行的活動才會慢慢地搬到元宇宙上，而適合現有使用方式的活動，則會留在現有的網路世界中，直非要靠元宇宙才能實現不可的殺手級應用出現前，兩者應會保持並行， 未來在技術持續發展上，兩者可能會合而為一，對於元宇宙應用這應該也是個開放式解答，當然，也充滿想像空間。