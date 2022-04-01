侯佩岑｜從心出發 Me Mindfulness

許久不見的侯佩岑依舊擁有甜美的笑容與知性的談吐，而經歷過主播、主持與戲劇演出工作的她告訴我們，主持會是她最熱愛的工作，因為在與來賓聊天的過程中能激盪思考讓自己也有所獲。說到有沒有為現階段的自己訂下目標，侯佩岑告訴我們以往擔任主播與主持人都是在瞭解他人與瞭解世界，現在對她來說最重要的是重新認識自己。

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說到侯佩岑，她是我們心目中永遠的甜心主播，充滿優雅知性的她，螢光幕前的工作除了擔任新聞主播之外，更跨足主持與戲劇領域，不論是在任何專業領域上的表現都相當優異。

相信所有人都跟我們一樣好奇一個相同的問題，侯佩岑是如何輕鬆自在地於這三種專業身分之間轉換，以及這三種職業身分特別是從她的角度來看又分別具備哪些專業技能？主播、主持人與演員是否有差異？我們想聽聽來自這位甜心主播她個人的第一手觀察。

「主播是我的第一份工作，我在當主播的時候清楚知道媒體的影響力是很大的，所以當主播播報新聞的當下只能講述事實，不能帶個人情感播報新聞。而當主持人是比較能有機會傳達自己的情感，可以用自己的觀點去聊一件事情。當主播是要很客觀很抽離的，當主持人是可以跟來賓以及對話題有共感有同理心，演戲時則更是要釋放情緒，甚至是更要懂得揣摩他人。主播、主持人與演員三種工作都很好玩，但專業性都不一樣。」

以前擔任新聞主播與主持人的我花很多時間在理解別人、理解世界，現在對我來說最重要的是認識自己。

不過老實說，我們已經許久未在螢光幕前看到侯佩岑擔任主播、主持人或是戲劇演出的身影了。我們問她如果有機會，會想要再嘗試哪個工作又或者哪個工作是她的最愛？「我其實最喜歡做主持人，也會想要再次擔任主持人。當主持人可以開心的聊天，我過往主持的節目是屬於靜態的，與來賓坐下來靜靜地談心聊事情，分享經驗，收獲也很多。在聊天與對答的過程中能激盪思考，會讓腦子一直在動。我現在孩子慢慢大了，有機會的話一定會擔任幕前工作，再讓自己動起來。」

近來Podcast風潮盛行，Podcast當中也有許多充滿知性的談話性節目。我們順著話題問侯佩岑，如果有機會的話會嘗試開Podcast節目嗎？「我很喜歡Podcast那種給人的私密感，很像朋友在聊天，能夠交流真誠情感。」

曾經在攝影棚強烈的鎂光燈與追求收視表現的新聞台環境工作過的侯佩岑告訴我們，對於不需要以端正坐姿面對鏡頭，回歸純粹談話與聊天的Podcast節目型態，可說是最感舒適自在。然而如果會的話，會開怎樣的節目？「可以聊劇，我可以一幕一幕地分析劇。就像是我最近看的《婚姻場景》（Scenes From A Marriage），運鏡相當獨特，鏡頭會晃像是在跟拍主角，這是為了要傳達婚姻其實是一場戲的概念。戴了婚戒就代表要上戲了，婚姻這場戲。」

以一個很簡單的故事來傳達我們當大人可能都搞不懂的事，我很喜歡這種感覺。

侯佩岑也推薦了我們《李察．朱威爾事件》（Richard Jewell）這部傳記紀實電影，「這是一部改編自1996年亞特蘭大奧運爆炸案的真人真事電影，會讓人去思考人們的想法是不是容易讓主流意見給帶偏了？我們是要去正視自己看見的事，還是去相信主流意見，這也是很令人值得思考的題材。」

從侯佩岑的談話中可以發現她對戲劇與故事的體悟深刻，很有自己一套見地，這也不難理解為何侯佩岑會推出由她親自朗讀的兒童繪本故事書。我們問為何會想走入親子文學、兒童文學的領域，以及為何特別想要用朗讀的方式來呈現？

「在我成長的過程中，故事書與說故事的聲音可說是陪伴我長大。有時我也是一個愛自言自語的人。有了小孩後，我就會想要唸故事給他們聽，與小孩一起讀故事書。在讀故事給小孩子聽的過程中其實我自己也會讀到新故事。今年我自己也寫了一個新的故事，我希望這個故事是大人與小孩都可以看。大人跟小孩一起共讀時，我希望大人也能在我的故事中找到一些深刻的事。以一個很簡單的故事來傳達我們當大人可能都搞不懂的事，我很喜歡這種感覺。」

從主持與新聞工作再聊到童書與兒童繪本，話題範圍之廣足見侯佩岑深度知識涵養，我們另一個好奇的事是，她平常私底下是如何讓自己充電與培養靈感？侯佩岑告訴我們她近期在研究「正念」（Mindfulness）好更認識自己，發現自己不同的層面，以及打算要閱讀心靈探索名著、由A.H. Almass所寫的《鑽石途徑》。

「正念是指要留一點時間來覺察自己，以及正念認為一個解決自身問題的方式是，去找尋自己身上最舒服最放鬆的地方，然後思考為什麼？這樣就可以幫助自己解決問題。以前我解決問題的方式是把問題寫下來，在寫的過程包括邊寫邊自言自語邊跟自己對話，其實問題就已經解決一半了。我現在用正念方式，其實有相近的效果。我的正念老師告訴我，有時不要忘了釋放身體所承受到的東西，因此私底下的我會盡量來釋放自己。」

現在的我不該有太多的顧慮，我會鼓勵我自己有想做的事就去做，不要怕不用想太多。

「好比我們現代人常為了達到工作上某種『期待值』，而忘了花時間去認識內心中真正的自己。正如以前擔任新聞主播與主持人的我花很多時間在理解別人、理解世界，現在對我來說認識自己最重要。」

侯佩岑告訴我們，她現在正在重新認識自己。那我們就順著這個話題繼續問下去，妳怎麼看現在的自己？有沒有給現在這個年齡的自己訂下目標？侯佩岑說我們這個問題問的很好。「我最近這幾個月才想到，我都已經當媽媽都已經長這麼大了，我其實做好多事都有太多的顧慮，我很多事都沒有做過。很多事都是最近才第一次做過，包括像接睫毛這樣的小事我從來都沒做過，而且在去之前內心都還會糾結『到底要不要』。我突然領悟到怎麼這麼小的事情我都要想半天？之後遇到類似的情況，我就告訴我自己想做就去做吧。現在的我不該有太多的顧慮，我會鼓勵我自己有想做的事就去做，不要怕不用想太多。」

我們將話題轉向親子教養以及與老公的相處上。我們問侯佩岑什麼時候是與老公最浪漫的相處時刻？她說在孩子睡覺之後，會與老公點宵夜一起坐在房間的地板上吃，這樣簡簡單單就很浪漫，「晚飯時間多半忙著孩子的事，只有到宵夜時候才有辦法跟老公好好吃頓飯。」

我們問侯佩岑對孩子的教育方式與老公是否有差異？「彼此都在一直在調整，不過我們的理念是一樣的，只是表達的方式不一樣。我跟老公是不會為了孩子的事爭吵，我們的共識是親子關係很重要，夫妻關係也很重要，因此不會因為孩子教養的事傷了夫妻關係與親子關係。」

「我們一起帶過孩子去住樹屋，是真的樹屋喔。」侯佩岑告訴我們她的老公熱愛戶外運動，很常帶著孩子往大自然走。最後，我們問到假如疫情解封後最想去哪個國家旅行？侯佩岑說會想帶孩子去看不一樣的風景，像是去歐洲看城堡，她也告訴我們不一定要出國，帶著孩子去家附近的公園也可以玩得很開心。