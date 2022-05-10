保持熱忱｜Art Calling

TKG+ 藝廊負責人暨藝術總監吳悅宇與我們分享，對藝術工作保有熱忱並且把藝術藏家當朋友，是她從同樣為藝廊經營者的母親身上學到最重要的事。

TEXT MICK WU PHOTOGRAPHY YUNG NAN LIU

以經營台灣年輕當代藝術家聞名的藝廊TKG+，負責人暨藝術總監吳悅宇的母親耿桂英也是藝術界鼎鼎 大名的藝廊經營者。耿桂英創辦的耿畫廊迄今已有 30 年歷史，吳悅宇的母親經營的常玉、趙無極等藝術家皆是頗負盛名的藝術大師。而吳悅宇的求學歷程也是以藝術為主，這不禁會讓我們很好奇，吳悅宇是否是受母親 影響而走上經營藝廊之路？

吳悅宇告訴我們，她的確從小就因為母親的關係對藝術耳濡目染，從小就跟著母親參訪藝術家工作室，跟著母親一起逛美術館，不過她說母親並沒有要求她未來一定要走上藝術這條路。雖然母親並沒有特別要求，但大學念平面設計的吳悅宇說，她的確想過未來要成為藝術家，從事藝術創作相關的工作。然而真正讓她踏入藝廊產業的轉捩點是在美國念大學的時候。

「大學畢業後，母親見當時的我有些迷惘，就跟我說要不要先回來台灣到藝廊打工再決定之後要做什麼。我雖然從小就知道母親在藝廊工作，但我對她藝廊詳細的工作內容卻完全不熟悉。來到藝廊打工後，開始了解母親工作的內容：發掘新的藝術家，擔任藝術家的經紀人。慢慢發覺我的熱忱在這裡，成為創作者其實並不是我想要的，發掘藝術家才是真正的方向，之後便決定到新加坡進修學習。」

正如吳悅宇所說，在藝廊產業工作很重要的一環是要與藝術家和收藏家溝通與交流。吳悅宇說，她從母親身上觀察到母親會把所有收藏家當朋友，相當重視與收藏家的情誼，「我想這也是我母親的成功之道 」。

討論到經營 TKG+ 的初衷以及對於未來規劃的願景，她說「2009 年成立的 TKG+ 至今已經有 13 年了，TKG+ 前十年鋪的是走上國際化之路，參加國際級一線藝術博覽會，讓我們的藝術家被國際看見。現在 TKG+ 已經與亞洲各國的藝術家，包括泰國、緬甸、香港的藝術家合作。下一個十年的版圖將會是走出台灣和亞洲，走向世界，在原本建立好的基礎之上繼續前進發展。」

吳悅宇告訴我們，母親欣賞年輕藝術家，對她在經營年輕新世代藝術家這件事上相當支持。我們問到那會不會干預她的經營走向？「如我母親所說的，她不會干預。優點是我可以完全放手做我想做的事，但缺點是如果我跌倒了，我得自己想辦法爬起來。對我來說，我很樂意接受這個挑戰。」

吳悅宇與母親的關係是很特殊的，既是母女關係又同時是工作上的夥伴。她也坦承，自從踏入藝廊工作這一行後，母親對她的期待就變得更高了。「母親的要求是，決定進來後就要做到好。有時下班回到家後還是會跟母親討論公事，氣氛當然會比較嚴肅一些。」

一開始的前幾年，吳悅宇做的是母親的特助。去新加坡進修當代藝術史回到台灣後，在母親的支持下，開始籌備自己的品牌 TKG+。在這個過程中，因角色的轉化也曾有過摩擦，但過了一年之後便有了默契與共識。

最後我們問吳悅宇從母親身上學到最重要的一件事是？她說是對工作的熱情與熱忱，「我母親在我進入這一行前就告訴我一定要有熱忱，要發自內心喜好藝術才適合從事藝術工作。即便是在再熱愛的領域中工作也還是會遇上撞牆期，我觀察我母親這麼久了，她對於藝術的熱情從來未減。以及謙卑，這些是我從母親身上學到的最重要的事。」