保持與時俱進的品味精神  ｜KEEPING PACE WITH THE TIME 

從飾品代理起家，惇聚通過與時俱進的思維，與不斷挑戰自我的勇氣，一步步成為台灣首屈一指的精品代理商。惇聚由兄妹檔洪惇學（Jeffrey）和洪惇玉（Jessica）白手起家創立，從加拿大溫哥華到台灣，敏銳的市場嗅覺，與獨到的眼光，成功地建構時尚王國，也將自身的好品味分享給更多時尚愛好者。

Words：William Chen Photography： Jimmy Chao

猜想大家對於代理商的印象，莫過於是資本雄厚，同時對於時尚產業擁有深厚的淵源，但惇聚的創立，打破了我們對傳統時尚品牌代理商的刻板印象。惇聚由兄妹檔洪惇（(Jeffrey） 和洪惇玉（Jessica）白手起家創立，從加拿大溫哥華一家零售小舖開始，歷時多年的淬煉，才成為當今台灣首屈一指代理商之一。

Jessica 表示「我們能有今天的成績與規模，應該最歸功於 Jeffrey 的商業敏銳度。不 論是通路或商業條件的抉擇與談判，還是公司 內部制度與各種遊戲規則的建置。畢竟 retail 不是電商，靠分析與數據就能賺錢，retail 靠的是人力與服務。所以有制度建置下緊密的團隊合作最最重要。」

惇聚的創立，其實正能印證兄妹倆對於市 場的敏銳度以及優秀的時尚品味，誠如前面所述，最早的惇聚是從溫哥華市場旁的一家小舖開始，當時兄妹倆以販售髮飾配件起家，具有生意頭腦的他們，最早就直攻這些商品的最上游，到中國去批發配件，以利壓低成本賺取最大利潤，這樣的商業模式在初期確實取的快速的成功，但相對的取代性也非常的高，這也讓他們心生警惕，開始理解到做生意找門檻低的起頭是容易，但進場人數也多，大家都做雷同的事。要就不做，要做就得經營獨特性高的品牌，才能建立難被取代的價值。

爾後，在千禧年出頭，正巧趕上了網路的發展，Jessica 偶然在網路上看到了日本時尚媒體報導了 Les Néréides 的商品，便心生興 趣開始引進至溫哥華販售，也同步去接觸原廠談代理權，無奈加拿大已有了代理商，他們便轉戰台灣，兄妹倆憑藉者初生之犢不怕虎的勇氣，以保證進貨量對品牌釋出最大的誠意，成功地得原廠的信任，開啟了惇聚在台灣的精品代理生意。

選擇 Les Néréides 作為台灣市場發展的第一步，也是他們看中了當時台灣市場對於配戴飾品的新興浪潮，在過去大家對於珠寶飾品 還是停留在傳統珠寶品牌抑或是珍珠、黃金， 對於充滿設計感、非貴金屬材質打造的流行性飾品甚是陌生，Jessica 與哥哥看準商機，便決定以Les Néréides搶攻這片藍海，十餘年過去 了，Les Néréides 現在在市場的門店數量，以及業績就足以證明惇聚精準的市場眼光。

針對現在台灣時尚產業的發展，Jessica 給予高度的評價，她認為現在的消費者對於品 牌接受度越來越高，同時也愈來越敢穿，不再只侷限在傳統意義上的大品牌。對此，她也坦言正是電商的盛行，開始讓消費者有機會接觸到更多元的設計師品牌。但我們也不免好奇問了 Jessica，在電商盛行的現在對於傳統代理商是否會造成影響？對此，她坦承這問題確實曾經有想過，但他始終保持著樂觀的態度， 她認為線下門店還是有存在的必要，衣服還是要通過試穿才能找到最合適自己的款式，同時線下帶來的體驗文化，親自感受服裝細節是當下電商無法給予消費者的體驗。

談及品味的培養，Jessica 認為，品味是 源自於生活，通過觀察與學習，不斷地精進自己，努力跟上現在的時事議題，正是培養自身品味的絕佳方法。她以惇聚最新代理的品牌「Self-Portrait」來舉例，這正是她在社群上發現的潛力品牌，並親自與品牌接洽，才促成品牌來台灣的合作。她表示，作為代理商一定有義務要以身作則，發掘最新潮的品牌、因此在生活中就一定要培養敏銳的時尚嗅覺，去觀察現在的潮流文化，同時也要有一顆開放的心， 去接納不同的聲音，「像是與年輕世代的你們交朋友就是個好方法」Jessica 笑說。對她來說，時尚就是生活，將生活融入時尚，從自身去感受時尚的萬分美好。

訪談中，也不由得佩服 Jessica 對於公司旗下品牌經營的精準度，無論是 Kenzo 引領的潮流文化、Isabel Marant 代表的新世代個 性女人到 Self-Portrait 的性感與魅力，她對於各品牌的經營理念與品牌文化可說是暸若指掌，都為各品牌打造獨到的發展方向。Jessica 表示，作為代理商必須要為品牌在本地市場扎根，要將品牌視為是自己的，將眼光從「代理」放到更高的境界。未來，Jessica 表示， 惇聚會持續為台灣消費者帶來更多元化的品牌選擇，從台灣就可以感受世界品牌的品味與精神。他也特別指出，在疫情後，台灣成為國際品牌很重要的市場之一，惇聚作為本土代理 商，洞悉台灣本地市場，很有信心可以成為國 際品牌最好的夥伴，攜手將時尚帶進台灣，品味更多元化的時尚文化。