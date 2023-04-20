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孟耿如｜心之所向 Beautiful Metamorphosis

By William Chen
senior fashion editor
20 Apr 2023
孟耿如｜心之所向 Beautiful Metamorphosis
People & Events
孟耿如｜心之所向 Beautiful Metamorphosis

在孟耿如身上，我們看見了一種新時代女性的韌性，一路堅持著自己所愛，演著、畫著、創作著，恣意揮灑生命色彩，縱使有過低谷與迷茫，卻始終忠於自己，展現出不被框架的勇氣。

Production＆Words：William Chen　Styling：William Chen　Photography：Chen Yung Hua　Videography：Ailing Tsai、Katerina Cheng　Make Up：aga（Backstage）　Hair：Zin_Nino_Stylist　Special Thanks To 靜心苑-療癒古蹟

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綜觀孟耿如的成長歷程，就像個不規則般的萬花筒，總是充滿驚喜。近年來，孟耿如多了許多身份，除了為人所熟知的演員外，同時持續深耕藝術創作領域，代表性的作品「ARU Meng」成為孟耿如另一種看待世界的眼光。此外，孟耿如的創作能量也跨足到了香氛產業，成為「Théière」品牌主理人，多元斜槓的生活，正彷若ARU Meng畫中那樣繽紛多彩，值得細細玩味。

「不變的是忠於自己的本質，為不規則的人生鮮艷上色。」

自己，一直是孟耿如創作的靈感來源之一，ARU Meng也可以視爲她的外星分身。孟耿如表示，一開始跨足到藝術領域其實只是當作一種興趣，因為自己喜愛繪畫而她也期待在創作過程中獲得一些收穫與成長，通過繪畫分享快樂，以開心為本，也為ARU Meng初期創造了良好的基礎。

現在我們所看到的ARU Meng其實最初的雛形就是以孟耿如自己的形象去做繪製，「ARU Meng是我自己喜歡的生命體，跟自己有關聯，有一段時間我都剪妹妹頭，於是畫了那個臉，就成為我剛開始創造她的樣子。」只是剛開始是以黑白為視覺形象，後來孟耿如認為黑白容易讓人憂鬱比較沉重一點，她希望她的創作可以為大家帶來歡樂、正面能量，於是加入顏料創作，用童趣的心去看待世界，構築心中理想的烏托邦。

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強大的創作能量

創作之於孟耿如就是她與自己對話的媒介「創作的過程就是與自己對話，通過創作分享心中最真實的想法，也從中發掘生命中的樂趣。」孟耿如如此說道。這也難怪，孟耿如在我們眼中，總是充滿著創造力，無論是演員抑或是畫家．面對不同身份的轉換，總能展現豐沛的續航力與創意，不斷地帶給我們驚喜。

近年來，隨著ARU Meng的能見度越來越高，不僅在白石畫廊舉辦了《來夢裡的空間》個展，更登上「ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會」指標性展覽會，孟耿如畫家的身份也開始更為人所熟知。我們也不免好奇，在演員與畫家兩種身分權衡下，自己更喜愛哪一種？孟耿如坦言，兩種角色在生命成長歷程的確都佔有舉足輕重的地位，其實本質上都是與創作息息相關，只是表達的方式不太一樣。在劇本創作上， 有導演的表演的指令，不能太過於任性的地去表達，必須內化後再展現屬於角色性格，是一種更為內斂的創作語彙；而繪畫就是一種任性的表達，可以想畫就畫，不被規範，是一種外顯的心情抒發，很像在用畫畫寫日記，每次的創作都是自己的與世界對話。

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然而，孟耿如的創作能量遠比我們想像來得大，當我們以為當了媽媽後，她會暫時放慢步調，但她又一次帶給我們帶來驚喜，除了持續投入在ARU Meng的創作外，更在去年開啟了香氛品牌「Théière」的經營，如此豐沛的創作能量，不由得發自內心感到敬佩，也讓我們看見一種當代女性的韌性，無懼被定義，更不甘於單一身分，完美詮釋了當代女性無意迎合傳統母親、女性的形象，勇敢地向外闖蕩，展現自我的韌性與感性。

生活的平衡點

面對不同的角色轉換，對此，孟耿如笑說，要做的事情很多，但時間總是不夠用，「最累的時候是女兒3 、4個月大的時候，自己確實陷入一種情緒低谷。」在女兒剛出生的時候，小孩都還沒辦法睡過夜，無法擁有良好的睡眠品質，進而導致情緒低下。「明知道她不懂．但真的很想對小孩咆哮。」當時在開店、育嬰的雙重壓力下，對於完美主義的孟耿如來說，確實是一場硬仗，總想著面面俱到，但卻事與願違，並陷入情緒低潮狀態。

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人們常說，父母是跟孩子一起成長的！在陪伴小孩成長的過程中，孟耿如也開始調適自己的心情，試著放下過多的想法，並開始學習慢生活。她開始意識到，「如果太快會缺少完善全面的思考，總是趕著下一步會反而事情會做不好，學習放下，心態上也會比較舒服。」她也坦言，一開始的急躁，是太快想讓大家看到「Théière」，品牌剛開始的幾個月「就會覺得很慌、很急。」因為這個品牌的誕生就好比另一個寶寶，希望它快點成長，被看見、稱讚，但太躁進反而造成了反效果，失去了生活原有的本質。

保有自己的節奏

直到現在「Théière」慢慢步上正軌，孟耿如開始慢慢找到了自己的節奏，但不管如何，她還是告訴自己要保有最初的自己、緩下來，不要讓自己太急：「一急就很容易產生不同的情緒，影響我自己的判斷。」包括自己跟小孩講話，或者在跟團隊夥伴們做決策的時候，孟耿如也都會這樣提醒自己。

現階段，品牌「Théière」還在草創期，孟耿如表示一切都還在學習中，凡事親力親為的她笑說：「很多事情真的沒有自己想像的那樣簡單。」舉例來說，「人事問題」就遠比想像來得複雜，光是找員工就花費了好長一段時間，這還不包括後續的教育訓練、培訓。面對創業這項課題，孟耿如一切從零開始學習，面對陌生的工作領域，孟耿如卻從來沒感到後悔，樂觀的她將這一切看作是自己蛻變前的磨練，縱使辛苦卻也甘之如飴。相對的，現在孟耿如只要聽到品牌被誇讚，像是「包裝像是國外來的」、「原來Théière是台灣本地品牌」這類的稱讚，孟耿如就會開心許久，她認為自己努力的方向有被看到，這也是孟耿如現階段成就感來源。

訪談最後，我們也與孟耿如聊到關於現階段的角色轉換她是否滿意，她想了想後回答「我滿喜歡現在的自己。」綜觀近幾年的轉變，現在的孟耿如確實比以前更加的獨立，也更理解自己心裡的聲音。她查覺到時間已經不若以往充裕，必須盡快擺脫過去不是自己的模樣，傾聽內心最真實的聲音，然後她得到了一個答案，必須跳脫出跨架，走出自己的路。在成為了母親後，在我們眼中看到的孟耿如也多了一種柔軟，是一種柔軟之心包裹著的堅毅精神，她不被定義，而是忠於自己的方向，持續突破，這種溫柔且堅毅的力量，讓孟耿如散發出一種與過往截然不同的魅力。孟耿如以行動告訴我們，當了媽媽後誰說就不能擁有自己的事業、生活，我們也可以繼續創作表演、也可以開始挑戰自己心裡面所想望的事情，沒有人可以侷限住我們，只要心裡有方向，就能勇往直前。

數位封面 孟耿如 ARU Meng Théière agate SelfPortrait
孟耿如｜心之所向 Beautiful Metamorphosis

William Chen

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