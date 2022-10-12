帶你享受初秋的深邃時光，感受美好淬煉！

成就美好需經時間的淬煉，在悠遠時間長河裡留下的文化足蹤，足以讓美好年代淬釀出不朽臻藏。一場結合《歲月之釀》Lamborghini 品酒會、與《深時之美》賞析歐洲藝術風潮與古董收藏的『深邃時光』初秋品鑑會，在9月14日的午後於歐洲進口古董傢俬展開。深時董事胡白莎女士邀請上市公司女董委員會的企業家好友蒞臨活動，現場嘉賓莫不驚嘆時光的絢爛魔法！

『深時歐洲進口古董傢俬』源自於對歐洲世紀歷史的文化探索、生活模式的講究及留傳下來的古老物件，活動當天使用19世紀 50～80 年代的 Renato Balestra、Cre Art Srl、Marcello Aglieri、Royal Cristal Rock⋯⋯等義大利水晶工藝製成的水晶杯，搭配由 Lamborghini 酒莊提供的義大利精品級氣泡酒及百年紀念系列紅、白酒品飲；而品酒之間則使用歐洲皇室指定宮廷瓷器 Herend 的瓷盤搭配精緻美食，讓賓客在輕鬆美好的初秋午後，享受一場歐式美學的五感體驗。

深時歐洲進口古董傢俬，善於利用古董家飾傢具融入現代日常，打造個人風格空間與品味。收藏包括了文藝復興風格精緻雕工的矮櫃、桌椅；攝政時代的黃銅桌燈、壁燈，更展現出貴氣與魅力；尤其是威尼斯特殊的穆拉諾玻璃鏡子與吊燈，更是收藏家的最愛。

當舊時代手工精緻雕工的傢俱搭配融於生活時，環繞身邊的是藝術、故事，就算只是一個小小物件的擺飾，也能打造出溫暖舒適屬於自己的生活品味。

Deep Time 深時歐洲進口古董傢俬

▍預約參觀：02-23091277

▍營業時間：週一、週日公休日／週二～週六 12:00～21:00

▍地址：台北市中正區重慶南路三段 38 號

IG：@deeptime_antique

FB：深時歐洲進口古董傢俬 Deeptime