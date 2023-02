李晶晶｜擁抱精采 Amazing Great

李晶晶不只是名媛,她更是一位充滿正面能量的創業家。還記得喧騰一時、締造出熱門詞彙「晶晶體」的影片嗎?在「晶晶體」影片事件爆紅後,李晶晶以此為靈感創立了生活風格品牌Amazing by Jing Jing,專門推出有可愛動物圖案與激勵人心標語的創意布貼。她告訴我們,一個轉念就會有不同的結果,就可化逆境為積極正向力量。這邊就讓PRESTIGE繼續分享李晶晶的故事。

說起李晶晶,相信所有人的第一印象絕對是知名名媛。但除此之外,李晶晶更是一位創業家,熱愛時尚與設計的她更創立了兩個服飾與生活風格品牌,分別是Amazing by Jing Jing與Elizabeth by Crystal Lee。特別是創立Amazing by Jing Jing,背後可是有一段有趣的小故事,更可說是一段意外的插曲。

正向思考之旅

大家是否還記得李晶晶曾在一段介紹Dior經典Lady Dior包包的影片中,因為運用英文搭配中文的方式講述Lady Dior包包歷史而讓大家留下深刻的印象,她特殊的說話方式更催生出了時下熱門詞彙「晶晶體」。這段就是「Amazing」影片,而在影片爆紅之後,她還特別為此事件創了同名品牌Amazing by Jing Jing。Amazing by Jing Jing是一個專門製作可愛、能抒發心情與個性的創意布貼,能黏貼在衣服跟包包上。李晶晶說:「這是我在Amazing事件發生半年後創的品牌,主要的出發點是想表現出激勵人心的正面樂觀與積極態度。人生會經過很多起伏,何不用樂觀的態度與不同的觀點來看待,Amazing by Jing Jing就是在這樣的樂觀思考下創立。一個轉念,用不同的觀點與不同的態度來對待就會有不同的結果。我也很感謝『晶晶體』帶給我這個靈感,讓我擁有這個點子。」

而Elizabeth by Crystal Lee則是李晶晶為女兒所創的服飾品牌,而創立的初衷是為了替自己的女兒Elizabeth做一件屬於她的衣服。「我很喜歡設計與創作,有了女兒後又讓我有機會重拾我的設計熱情,很開心能再度走上創作與設計之路。」

說到Amazing by Jing Jing近期有沒有什麼令人驚喜的商品,李晶晶告訴我們前陣子去了一趟紐約與洛杉磯,與兩座城市中許多的藝術家碰面,之後會與他們做進一步的跨界合作。李晶晶很期待與這些藝術家們開啟全新的創作火花。李晶晶說Elizabeth by Crystal Lee推出的商品頗受市場歡迎,未來最新的一季會推出包包,當然也會推出許多令人矚目的新商品與跨界合作,同時還會跟國外的電商合作。對於整體發展還蠻開心與期待。

就以Elizabeth by Crystal Lee一款熱門商品桶帽、漁夫帽來說,之所以會誕生的原因是李晶晶遍尋不著喜愛的漁夫帽因而替自己設計了一款。「我很喜歡戴帽子,全身造型在乾淨簡單的狀態下,一頂好的帽子,會有畫龍點睛的搭配效果。帽子有修臉型的效果,當然不論是工作或旅行,一頂帽子可以讓因為匆忙而忘了梳理的髮型瞬間整潔有型。我們設計的帽子特別著重材質,好比布料精緻的毛呢款式,而且又是以手工製作,因此更有時尚與精緻質感。」

從不被澆熄的創業熱情

我們接著問創立個人品牌辛苦嗎?在創立個人品牌時有沒有遇到哪方面的困難,而又是如何解決的呢?李晶晶說很多商品都是堅持手工製作,特別是帽子用料精緻,作工繁複,所以更需要靠手工製作完成,也因此會碰到的一個困難處是如果要量產時就會比較辛苦。不過她也坦承最辛苦的時候是剛剛創立品牌時。「像是剛創立Amazing by Jing Jing時,光是找工廠就花了不少精力。我們那時是新的品牌新的公司,訂單量對於工廠來說可能不算大,我一間一間工廠拜訪,而工廠也一間一間婉拒我。那個時候的過程是比較辛苦。第二個是語言溝通上的問題,我那時中文還不太好。不過品牌已經成立了一段時間,與工廠間也有了一定的默契,我也學懂了一些這個領域上的專業術語。我現在有好的工廠、好的供應商,與他們有很好的默契,很感謝我的工廠與供應商夥伴從一開始就支持我。」

剛開始創業的李晶晶並沒有因為受到工廠拒絕而放棄創立品牌,她的創業熱情並沒有被澆熄。「當然剛開始多少有點受挫,但我覺得每件事發生都是有原因的,我只能說被拒絕是因為沒有緣份。就像我一開始想要創立品牌的原因是因為一個轉念。就算被工廠拒絕,只要一個轉念就一定可以找到更好的解決方法。要懂得轉,我告訴我自己接下來一定會有更好的廠商與更好的夥伴。」

說到一個段落,李晶晶就向我們展示Amazing by Jing Jing推出的眾多可愛布貼。這些布貼都有著很可愛的動物與日常小物圖案,有的更是創意標語,可以用黏貼的方式直接貼在衣服或包包、手機等你想要的物品上以展現自我風格。

天賦之女

接著我們便將話題轉到女兒Elizabeth上。李晶晶12歲的女兒Elizabeth前一陣子獲得美國知名舞團Grv Dance青睞加入該舞團,而我們相信任何人只要看過Elizabeth跳舞的影片一定都會大感驚豔,每個舞步都是那樣淋漓盡致、光芒四射。我們問李晶晶是在什麼時候發現女兒有舞蹈天份以及是在怎樣的狀況下受到Grv Dance舞團的青睞?「Elizabeth是在小學四年級開始上舞蹈課,我那個時候就發覺她熱愛舞蹈很愛跳舞。我去美國時就幫她找舞蹈教室上課,舞蹈教室的老師就問我要不要讓Elizabeth參加舞蹈甄選,我就抱持著讓Elizabeth多多參與活動的心態讓她去參加甄選,沒想到就甄選上了Grv Dance。」

「Elizabeth那時是11歲,是Grv Dance舞團當中年紀最小的,我就問舞團的人為何會讓我女兒通過甄選?舞團的人告訴我Elizabeth會甄選過的原因不只是舞蹈基礎,更重要的是她擁有熱情與擁有很棒的態度以及具備團隊合作精神。舞團的人說Elizabeth會關心進度比較落後的夥伴,這是會甄選上的原因。Grv Dance不只是在意舞技,更注重的是舞蹈表演者的品格,因為做為一個舞團,是要所有成員共好才能綻放頂尖的演出。」

此外,Elizabeth相當具有音樂天賦,彈得一手好鋼琴,前一陣子更受邀去紐約的卡內基音樂廳演奏。「Elizabeth從六歲的時候就開始學習鋼琴,她對音樂很有感覺。」說著說著李晶晶就用手機放出女兒演奏鋼琴,用靈活的雙手在黑白琴鍵上釋放出流暢音符的影片。在Elizabeth的舞蹈表演或鋼琴演出上,都可以看得到這個孩子獨特的天賦,以及綻放著對音樂的熱情。李晶晶也說不論是舞蹈或是鋼琴,Elizabeth都是自己積極主動學習,具有毅力與專注度,身為母親能做的就是盡可能帶孩子多方嘗試,培養多方面興趣,以開啟孩子未來各種任何可能的道路。「我會注重她的品格教育,要有好的觀念與價值觀,未來的路就交給Elizabeth自己選擇。」

如果你有關注李晶晶的Instagram,你會發現她前一陣子到了美國紐約與洛杉磯旅行。她跟我們聊起這趟旅程有哪些值得分享與令人印深刻的收穫。首先,在紐約有工作經驗的李晶晶說光是中央車站這個景點就充滿回憶,「紐約不論是餐廳還是藝廊,也哪怕只是個轉角都很有自己的態度跟味道。但紐約之所以特別不在於某一個餐廳或某一個景點具備特色,而是整體紐約市傳遞出來的文化氛圍。我這次去紐約特別造訪了一些新興藝廊,以及與一些新興藝術家碰面。接觸藝術會特別讓我感到啟發。位在雀兒喜(Chelsea)的多半是知名藝廊,新興的藝廊大多坐落在下東城區(Lower East Side)。也拜訪了藝術家的工作室,體驗到藝術家的創作歷程。」

關於洛杉磯旅遊,李晶晶推薦她每次造訪都必吃的甜甜圈排隊名店Sidecar Doughnut,以及杯子蛋糕甜點店Sprinkles Cupcakes,還有必定吃的In-N-Out漢堡。說到這些甜點美食時,李晶晶臉上不斷綻放出光芒,但相信所有人都好奇的,李晶晶是如何保持曼妙身材?她告訴我們除了重量訓練外,她一週都會做三次包括跑步跟慢跑等有氧運動。最後,談到近期生活上與工作上有無遇到什麼挑戰?李晶晶說把當下每個步伐走好最重要,Elizabeth by Crystal Lee會不斷開發新商品,Amazing by Jing Jing在去年疫情時刻進行品牌再定位計畫,更期待未來與藝術家的跨界合作。