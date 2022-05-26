王孝倫｜創新時刻 A New Spirited Way

老字號企業欣臨與國際知名酒業集團 Campari 在台合資成立欣利實業，台灣酒業市場又添生力軍。合資模式對雙方對台灣市場來說都是創新模式，欣利實業總經理王孝倫指出，不論如何最重要的是要讓台灣消費者能品嚐到精品等級的優質烈酒。此外，熱愛旅遊的王孝倫也分享，為何西藏是一生必去的旅遊景點。

TEXT MICK WU PHOTOGRAPHY LEON HUNG

說到近期台灣酒業最大的消息就是，生力軍欣利實業正式進入酒品市場。欣利實業總經理王孝倫與我們分享，欣利實業雖然才剛成立不久，但對台灣酒業生態可說是有相當重大的意義。欣利實業是國外知名的酒業集團 Campari 與台灣經營了快 50 年的老字號企業欣臨合資成立，對兩邊來說都是新的商業模式。

王孝倫說一直以來酒業經營生態不外乎是國外企業來台直接設分公司，或是國外酒類公司委由台灣代理商經營，酒業中國外公司與台灣本地公司採合資模式倒是創新模式，對不用花費大量資金直接設分公司或擔心委由代理商操作恐效果不佳的 Campari 集團來說亦是可取之道，對於欣臨來說更是可以走到原廠的高度。符合雙方期望一拍即合，欣利實業就因此成立。

王孝倫說他上一份工作在中國，從中國回來台灣後原本打算退休，遊山玩水幾個月後與欣臨高層碰面聊天，對方說希望能借重他在外商酒商的管理經驗，於是他就接下了第一任總經理職務，幫欣利實業打下良好的營運基礎。

說到欣利實業的策略，王孝倫說不論是威士忌、琴酒、蘭姆酒還是 Campari 利口酒，一定會把最適合台灣市場的 Campari 集團旗下酒品帶給台灣消費者。「威士忌是台灣第一大烈酒消費品項，因此首要關注焦點會是威士忌。而琴酒、蘭姆酒、伏特加等烈酒，會在對的時間、對的場合與對的通路下去進行操作。」

欣利實業最知名的蘇格蘭威士忌便是格蘭冠（Glen Grant），而王孝倫更是主打「精品化」操作策略，首波推出的就是震撼市場的超高年份 60 年格蘭冠。「台灣消費者對於蘇格蘭威士忌的鑑賞與品飲知識相當高，以全球的角度來看，台灣是相當成熟的市場，因此眾家酒商會不斷引進更為高品質的威士忌。台灣的威士忌消費市場也就更趨精緻化發展─代表消費者更願意購買高單價的威士忌，因此威士忌朝『精品化』發展便是重要趨勢。當然在威士忌生產線上也要能夠有相對應的高年份、產量稀有產品，才能滿足台灣消費者『精品化』需求。」

王孝倫更分享了他對威士忌市場中獨特消費族群─藏家市場─的獨到見解。「台灣的威 士忌消費者中有一群可以稱為『發燒友』的獨特族群，鑑賞知識與口袋都夠深厚，他們會主動去尋找特殊稀有的威士忌，像是特定年份的單桶威士忌，有些藏家會視這樣的威士忌為投資或是傳家之寶。在中國同樣有這樣的藏家級消費者族群。藏家市場的存在，證明了高年份威士忌絕對有其價值。」王孝倫跟我們賣一個關子，未來會推出比格蘭冠 60 年更高年份的威士忌。當然王孝倫也會著重格蘭冠的核心年份產品線。

王孝倫指出蘇格蘭威士忌在台灣威士忌市場有百分之九十以上的佔有率，美國威士忌大約就是百分之五。不過王孝倫認為，美國威士忌市佔雖小但潛力無限，而欣利實業旗下擁有知名老牌波本威士忌 Wild Turkey，更顯對此市場深具信心。「Wild Turkey 可以說是元老級的波本威士忌，對玉米含量、 陳年年份等核心製程規範至今仍舊有不肯妥協的堅持。我會說如果你沒有喝過 Wild Turkey，不能說你喝過美國威士忌。即便美國與波本 威士忌是小眾市場，我們還是會提供最優質的產品給消費者。」

其實只要是認識王孝倫的人， 都會知道他是一位旅行狂熱份子， 我們問他對哪一段旅行感受特別深刻？他說是西藏之旅，他甚至認為西藏是每個人一生都必定要去的旅遊景點，「西藏地理位置特殊， 高海拔，光是降落的機場就位在 3,700 公尺高之處，這還是全西藏地勢最低的地方。空氣之稀薄，一踏出機艙門就會立刻呼吸困難，光是下飛機到坐上遊覽車就是一 大挑戰。在西藏可以說每一步都步履蹣跚，感受到與平地完全不同的人生，在西藏你會專注把每 一步都走好，這跟人生的旅程很像，在踏出人生的步伐上我們會看遠看近，但有時候卻會忘了把每一步給好好踏出去。如果你感覺 人生有什麼不順心的事就去西藏走走，你會發現你很多的煩惱都不會是煩惱。」