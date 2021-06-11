璀璨年代 An Era of Bright and Luminous

伯爵在今年 Watches and Wonders 發表了超薄機械腕錶 Altiplano Ultimate Concept，以及有著彩虹般豐富色澤的 Limelight Gala Precious 系列珠寶腕錶，還有更令人讚嘆、在機芯上鑲嵌鑽石的鏤空腕錶 Polo Skeleton，在在展現了伯爵高超的製錶與寶石鑲嵌工藝。我們訪問了伯爵全球首席執行長 Chabi Nouri，請她談談伯爵在這一系列全新珠寶腕錶的創作靈感以及其中的複雜工藝。

TEXT MICK WU

今年 Altiplano Ultimate Concept 手錶，伯爵推出了新的色彩參考。您可以分享為什麼伯爵以如此時尚的綠色設計最新作品嗎？而且，伯爵的工匠要克服這種新型號，是否有任何特殊的挑戰?

色彩是伯爵 DNA 的一部分，並且在伯爵的創作中廣泛使用。今年，我們推出了 Altiplano Ultimate Concept，它以少許優雅的綠色來向我們的出生地 La Côte-aux-Fées 致敬，其無盡的綠色山丘橫跨了整個 Watch Valley。1874 年的日期也刻在主板上，以提醒伯爵家族的創立。AUC 是微工程領域的 一個特色。組裝這支手錶比三問錶要花費更多的時間。而且，由於多數步驟只能由人手完成，因此我們無法實現工業化大量製造。在開發手錶時，我們面臨許多挑戰，需要創造不少於五項專利，因為我們必須使其具有足夠的耐用性以用於日常使用，並且必須簡單地裝配所有功能性手錶部件，其中大部分我們都需要重新發明和重新調整尺寸，並放入 2 毫米的盒子中。 例如，我們使用了堅固的鈷合金來製造手錶，而不是金─傳統上製作超薄手錶錶殼材料，因其延展性太高了，使用起來更加困難。

而綠色在近期一直是世家鍾愛的色彩，例如早前 Possession 及 Limelight Gala 腕錶運用孔雀石所呈現的寶石綠、兩年前開始推出的限量款 Piaget Polo 系列孔雀綠錶盤的作品等，都是極具標誌性且熱賣的作品。到今年，綠色由這款 AUC 作品繼承，除了展現伯爵製錶工藝延續在最精采的亮點外，綠色也總能讓人想起環保。世家近年也傾注一切心力在響應這項愛護環境的責任，例如從我們的作品耗材到包裝等，都 盡可能地使用可再生資源，這對於一個具有高度社會期許的奢 華品牌而言，格外重要。

我們知道 Limelight Gala Precious Editions 使用許多寶石來傳遞伯爵的豪華美學。您願意分享哪一部分對伯爵最具挑戰性嗎？

每一步都有挑戰，因為我們的創作需要高超的製錶工藝和前人大師所傳承的經驗智慧才能產生。但針對 Limelight Gala Precious 系列作品，我不得不說，對於我們的寶石學家來說，要找到 Rainbow 模型的 42 種獨特寶石是一個相當嚴苛的挑戰。找到完美的寶石以創建完美的等級需要花費數月的 時間。而鍊帶和錶盤上的手工親炙的「宮廷式雕刻」（Palace Décor）裝飾工藝讓每只手錶都獨一無二，也是世家特殊且專有的技術。例如每一條鍊帶都需要耗費工匠 8 個小時以上的時 間雕鑿，錶盤則需要 2 小時以上。

但最困難的地方，其實是將這些每一樣都極富困難的工藝和美學設計，完美整合在同一件作品上。因為每項工藝其實都 有它的獨特性，它們各個都可以是主角，但全部匯聚在同一件作品時，我們得知道主次之分，這樣作品才能和諧且動人。

我們對帶鑽石的 Polo Skeleton 樣式感興趣。在鏤空機芯上鑲嵌鑽石絕對是一種出色的製錶工藝。這項工藝對伯爵意味著什麼意思？我們相信那些珍貴的作品比商業作品更昂貴。這是否意味著伯爵在當前市場大有所為？

伯爵 Polo 系列鏤空腕錶展示了我們在高級製錶和寶石鑲嵌方面的精湛技藝。一只舖鑲美鑽在錶帶上裝飾了 1258 顆鑽石，而另一支錶帶則是深灰色的鱷魚皮錶帶，機芯的主夾板和錶橋鑲有 292 顆明亮式切割鑽石。要在如此薄型化的機芯架構上鑲嵌寶石，需要使用小於 1 毫米的鑽石。這是因為這款機芯的許多零件尺寸僅為 0.12 毫米。而只有伯爵最卓越的寶石鑲嵌大師，才具有專業和經驗能將這微如米粒般的鑽石鑲嵌於上。但即便如此挑戰，世家的寶石鑲嵌大師，仍僅需 4 天的時間即能完成這件完美作品。雙重考驗了他們的專業和穩定度。

很少有品牌會將鑽石鑲嵌在鏤空機芯上，尤其是超薄自動上鍊機芯，更是微乎其微。也因此，世家在 2013 年創 下了全世界最薄鑲鑽鏤空機芯的紀錄。伯爵在珠寶錶作品上擁有悠久的專業知識和傳統，這是我們 DNA 的一部分。因此，在創作一件珍貴作品時，我們很自然地將這卓越且堅實工藝運用其中。我們是一個在珠寶和腕錶領域皆擅長的品牌，這也使得伯爵能獨特有別於其他。

我們相信，所有客戶和全球媒體都希望看到伯爵將推出高複雜的高級手錶。伯爵有這個計劃嗎？

伯爵製錶廠已有超過 145 年的歷史，並生產高級複雜功能的三問錶與陀飛輪腕錶，但在伯爵，技術始終為美學設計服務。我們並不是為了展示技巧而製造複雜的事物， 而是為了展現世家基因當中流淌的特殊且大膽的風格。 Altiplano 始終以非凡的膽識來達到其設計。這份大膽前衛的風格是其設計總能展現如此摩登入時的原因。伯爵的作品純粹，但富有表現力；它是技術的展現，但以情感的筆觸描繪。

我們是否有可能期待伯爵推出一些具有其他復雜功能的創新型超薄手錶，例如超薄三問報時錶、超薄萬年曆？

10 年前，我們認為不可能有 2 毫米薄的手錶，但我們仍透過 AUC 實踐，因為伯爵總是充滿著激情和創造力。我們的傳世工匠們擁有最熟稔的技術和熱情，他們一向精益求精，並不斷想像、製作和創造驚人的鐘錶。所以你要問 未來，那麼伯爵的未來總能給予無限的想像和可能。