郭雪芙｜跳脫框架 Puff Out Of Box

郭雪芙與我們聊到跳脫偶像框架，身為演員挑戰演出極限的心路歷程。好比近期頗受好評的是在《華燈初上》中飾演在日式酒店上班的女大生愛子，以及你可能很難想像郭雪芙甚至會為戲剃短髮，只為演出戲中一名女扮男裝角色。她更坦白告訴我們，未來想多演出更具現實感、少點偶像夢幻甜美光環的角色

Production&Words:Mick Wu Styling:Ailing Tsai Styling Assistant:Katerina Cheng Photography:Wei Yu Videography:Ailing Tsai、Katerina Cheng Make Up:@jadeleemakeup 李凱潔 Hair:@10olooff 玖哲

說起郭雪芙，相信所有人的第一個印象絕對會是宅男女神與青春偶像，但近期郭雪芙積極投入演出，在擔任演員這部份上有許多傑出的專業表現。好比在話題與熱度爆棚的《華燈初上》中飾演在日式酒店上班的女大學生愛子，精采的表現可說是讓觀眾驚嘆連連。當然更不用說在《揭大歡喜》中為了扮演女扮男裝的反串角色，郭雪芙為戲剪短頭髮剃成男生頭，完全褪去偶像包袱成為一名敬業的演員。

不管如何，郭雪芙近期最火熱的演出當然還是《華燈初上》的愛子，我們首先問她最早是怎麼有機會接到演出《華燈初上》愛子這個角色的呢？特別是接到飾演日式酒店小姐這樣的角色，當下第一個想法是？以及為了這樣的角色做了哪些的準備呢？首先，郭雪芙告訴我們拿到劇本的當下第一刻便感到相當有趣，「那是一個以『光』酒店為舞台背景，又是處於我剛出生的年代。而且每位酒店小姐的背景與故事都很鮮明，我就覺得『哇，這真是一種很真實生活的狀態。』」

郭雪芙告訴我們，她過往的演出多以偶像劇為主，因此在初次看到《華燈初上》劇本時被便其中的寫實感深深吸引，「我的感受是這是很真實的生活，只是發生在過去而已。感覺很新鮮，我很想要嘗試，我告訴我自己我很想要演，我周圍的朋友也都鼓勵我一定要去演。」

相信現在所有的人都知道郭雪芙所飾演的愛子是一個有難度且有挑戰性的角色：一位在日式酒店裡上班的甜美大學生，而在劇情中後段開始亦在性格上發生重大丕變。以戲迷的角度來說，這是一個有大反差、會「黑化」的角色。郭雪芙也為飾演「愛子」而付出許多。「我與導演聊天，跟導演談我對愛子的想法。愛子雖然甜美，但她卻認為這個世界上的大人都很醜陋。我自己也覺得我小時候也曾經有過這樣的感受，討厭大人的表裡不一。我告訴導演，我是這樣去認同愛子這個角色。」

郭雪芙便成功得到演出《華燈初上》的機會。郭雪芙也說愛子讓她挑戰與體驗到和以往相比不曾有過的演出，「首先是當酒店小姐是什麼樣子？一位大學生為了賺錢因而脫離學校甚至是與母親疏遠，這又是什麼樣子？以及只為金錢利益在心理層面黑化產生劇變，那又會是什麼樣子呢？」

外界很容易只以「偶像」的角度來思考我，但我有更多的表演慾望是超出「偶像」這兩個字所含括的

說到為了演出愛子做了哪些準備？郭雪芙告訴我們最基本的就是要懂得酒店小姐的待客禮儀，「當然不用像蘇媽媽或蘿絲媽媽那樣擁有深厚手腕，畢竟我飾演的是青澀大學生。劇組演員們都有一起去上課，甚至是去日式酒店做田野調查，與真實的媽媽桑與小姐聊天。我很佩服日式酒店的小姐與媽媽桑，她們很多都擁有日文檢定資格，會去讀日文報紙，談吐更是很有深度。我覺得很榮幸很開心能演出愛子這個角色。」

接下來我們與郭雪芙聊到在明年一月即將上映的電影《山中森林》，在片中郭雪芙飾演黑幫份子（王子邱勝翊飾）的女友愛麗絲，而這個角色並未涉足黑社會也沒有在林森北路討生活，而是一名擁有正常工作只是男友是黑道的女性。《山中森林》亦有金馬影帝李康生演出，在片中與金馬影帝李康生以及王子邱勝翊，皆有眾多生動活潑且精采的對手戲，我們想請問她是怎麼詮釋角色的呢？在拍攝期間與李康生與邱勝翊有哪些令她印象深刻的互動呢？

「在片中有好幾場跟王子起衝突的戲。我在戲中的設定是即便是生氣也得表現出溫柔的狀態，就算生氣也得以婉轉的表現方式壓抑怒火，這對我本人來說，這是一件相當難的事。生氣不就是直接發火嗎？但對愛麗絲這個角色而言，生氣是內化在心中是放在心裡的，因此對我來說是有困難度的。」

當話題逐漸聚焦在演員工作時，我們便問她近期還有哪些印象深刻的演出？她告訴我們是《正義的算法》裡頭的林小顏，「林小顏很外放，而且飾演林小顏時不論是講話方式或做任何事時我都是處在很放鬆很自在的狀態。印象很深刻的是在宣傳時我感受到假若是以『郭雪芙』的身分出現的話我會有拘謹的感覺，但在我是以林小顏的髮型與裝扮出現，包括講話方式甚至是坐姿都如劇中描繪的演員，我在當下整個人就是感覺很輕鬆自在。」

愛子雖然甜美，但她認為這個世界上的大人都很醜陋。我自己小時候也曾經討厭過大人的表裡不一

接著我們問未來有沒有想要嘗試以及想要挑戰的角色類型呢？以及期待能從中碰撞出怎樣的表演火花？郭雪芙很坦白地表示她想演出少點偶像劇般的夢幻甜美光環，多些貼近現實感，甚至是非典型的角色，「像《雖然是精神病但沒關係》當中女主角那樣有反社會人格、以自我為中心的角色，很不像偶像劇的女主角，既非傻白甜也不是永遠善良，存在著算計與一絲絲壞的成份，但同時又有很可愛的一面。我很喜歡這樣的人設，這樣非典型的角色刻劃。」

接著郭雪芙又說她很想嘗試演出像《淒厲人妻》那樣的恐怖喜劇片。恐怖片是用來嚇觀眾，那我們就問郭雪芙自己會害怕恐怖片的拍攝現場嗎？她回憶起在陝西拍驚悚片的經歷，凌晨時間拍攝，又處在類似天葬的環境，著實是一場嚇人的經歷。

我們問在演藝生涯上曾經遇到最大的困難與挑戰是什麼？而又是怎麼去面對與克服的呢？她坦言自己的工作性質是要在舞台上面對人群的，但她其實是一個很容易緊張的人，但沒辦法只能直球對決勇敢面對。「我很喜歡我當演員與表演者的工作，但我又害怕面對人群，這部份的感受是很矛盾的。」我們問那怎麼克服？郭雪芙的答案很簡單，她說：「硬著頭皮上」。

既非傻白甜也不是永遠善良，存在著算計與一絲絲壞的成份，我很喜歡這樣的人設，這樣非典型的角色刻劃

我們直接問會擔心「偶像」會成為妳的包袱與標籤嗎？「我本來從來沒想過這部份，但外界很容易只以『偶像』的角度來思考我，但我有更多的表演慾望是超出『偶像』這兩個字所含括的。」郭雪芙也告訴我們她自己的突破，就在2021年的電影《揭大歡喜》中，她為了扮演戲中女扮男裝的反串角色，她為戲剃了男生般的短髮，甚至是下面還要塞襪子充當男生上陣演出。《揭大歡喜》的導演直言找不到有女演員願意為戲剃掉頭髮，郭雪芙卻擺脫偶像包袱，完美呈現演員為戲付出的本色，認真面對演員該面對的挑戰。「我覺得我剃男生頭也蠻好看的啊，人生也沒有幾次機會能剪男生頭。」

我們很好奇郭雪芙最近有沒有在追什麼劇或有沒有看什麼書呢？她私底下的興趣是什麼？我們曾在她個人Youtube頻道看到她分享釣蝦、學習手拉胚、煎玉子燒與做金工等內容，我們很好奇這些有成為喜愛的興趣嗎？或許郭雪芙的答案會令你大吃一驚。「近期有追阿達一族外傳《星期三》（Wednesday）。我私底下的興趣其實是玩電玩，看漫畫與動畫。」

郭雪芙直言，她愛動漫更勝於追劇。「動漫有些很超現實會讓你有很多想像，我特別喜歡有穿越、轉生劇情的動漫。」《暗殺教室》、《刀劍神域》、《GATE 奇幻自衛隊》、《英雄聯盟：奧術》等動漫作品對郭雪芙來說都是如數家珍，而且她特別告訴我們近期特別推薦《關於我轉生變成史萊姆這檔事》。

我很喜歡當演員與表演者的工作， 但我又害怕面對人群，這部份的感受是很矛盾的。

最後我們與郭雪芙聊到近期有沒有什麼深刻的旅遊體驗呢？在旅程中有沒有發現什麼新奇與驚奇的事？她說是一次在越南的海邊度假酒店所感受的體驗，「月亮好近又好圓，第一次看到月亮這麼近的在我眼前。月亮倒影同時映在海面上，非常漂亮，沒有任何光害，金色的月光就是眼下所見所有的光線，這是我第一次見到如此漂亮的月亮，已經到達永生難忘程度。我喜歡觀賞美景更勝於購物行程，特別是海邊，感受大自然帶來驚奇。」