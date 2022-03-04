關穎｜真摯時刻 A Truthful Moment

PRESTIGE與許久未在大銀幕上綻放星光的關穎進行了一場親密對話，生活重心擺在家庭與孩子的她與我們分享了自己的親子教養之道以及對於婚姻的想法。她告訴我們婚後生活最大的差異就是逐漸降低個人興趣，所有活動都以能家庭團體行動為優先考量，「疫情前帶孩子們去日本滑雪，光是幫三個小朋友穿完滑雪裝備，我就累到不想滑雪了。」可說是甜蜜的負荷。此外，關穎也跟我們分享了什麼時候是她最愛的與老公的獨處時光。

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說到關穎，相信所有人的第一印象會是名媛千金，但其實關穎本人私底下相當親切隨和與活潑，與我們聊天的內容大多圍繞在家庭、親子教養與生活話題。曾在幕前綻放星光的關穎，現在選擇淡出銀幕，把生活的重心放在家庭與孩子上。關穎說即使如此依舊忙碌不已，因為光是要照顧三個孩子就已經佔去她生活中大部分的時間。

我們以最近追了哪些劇來開啟話題。熱愛運動的關穎說最近看了北京冬奧運動賽事，以及追了幾個近期相當熱門的戲劇，「最近追了《創造安娜》（Inventing Anna），長度剛好，不會有追劇追到天亮的狀況。也看了《Tinder 大騙徒》（Tinder Swindler）這種個人型針對情感關係詐騙的紀錄片。一齣是戲劇，一齣是紀錄片，但很巧合的都是在講身分詐騙現象。特別是在現今社交媒體發達的時代，每個人都在社交帳號上呈現光鮮亮麗，經過包裝過的美好生活，但社交媒體帳號外的真實生活可能根本不是如此。現今特別需要教導小孩認識社群媒體這個部分。」

關穎與我們分享，這些並不是國外新聞或是只發生在大銀幕上的虛構故事，其實在你我周遭這種事件更是屢見不鮮，「透過網路認識人或者以網路做為溝通媒介，在現在這個時代已經無法避免，因此教導小朋友有這方面的認識就更顯得重要。」從這邊可以很清楚地感覺到關穎言談之間話題都離不開親子教養，聊到是否針對孩子們有數位產品使用規範？「我每天只讓孩子們看30分鐘的卡通，這對我來說已經算很嚴格了，我有聽過其他家長只讓自己的小孩一週只看一次卡通。」有三個孩子的她不斷跟我們表示就像是在帶小幼幼團，如果能讓三個孩子一起安靜個30分鐘，這對她而言是一件既奢侈又甜蜜又寶貴的時光。

說到如何安排屬於自己的時間，她說孩子們上學後的時間就是屬於自己的時間。不過關穎也跟我們感嘆老是感覺時間總是一下子就沒了。「早上幫孩子弄完早餐後送她們上學，然後進公司處理公事，沒一眨眼的功夫又到了要接孩子下課的時間。」一直把忙碌掛在嘴邊的關穎看來真如她所述，生活重心都擺在照顧三個孩子。

“每個人都在社交帳號上呈現光鮮亮麗， 經過包裝過的美好生活，但真實生活可能根本不是如此。”

我們接著聊到最近讀到哪些想與大家分享的好書，她說是《房間裡的大象》（The Elephant in the Room）。「這本書是在講述社會中眾人對於問題沈默以對或不想正視的現象，從家庭到公司到國家都會有如此不想面對問題的現象。很多時候都是涉及到會令人尷尬或者關於禁忌的話題，比如說性教育、性騷擾、同志等等議題，這些對老一輩的人來說就是『房間裡的大象』，大家都對如此顯而易見的問題卻選擇閉口。」

關穎說同樣的觀念也可以用在親子教育上，「我會以開放的心態與開放式的教育教導孩子。小孩子的求知慾旺盛，而且現在的資訊相當發達，有時跟孩子避談某些話題反而會讓孩子更感好奇。比較健康的方式是直接與孩子們討論。」

“我個人熱愛的是跳舞，而我有家庭要照顧小孩，也就會盡量選擇可以團體行動的活動。”

聊到私底下有什麼興趣？她說是運動，而且一說到運動，關穎的眼睛就整個亮了起來，但同時關穎也說她現在除了自己喜好的興趣之外，會盡量選擇從事可以全家一起團體行動的活動，「我現在培養的興趣不再只是個人的興趣，我個人熱愛的是跳舞，而我有家庭要照顧小孩，也就會盡量選擇從事可以團體行動的活動，像是跟老公一起看電影，跟老公一起帶著小朋友去旅行、吃美食與逛美術館。」

關穎說即便現在生活中絕大多數的時間都給了孩子們，但只要擠得出時間一定會做運動，而且是難度很高的空中瑜珈。之所以選擇空中瑜珈的原因，關穎坦言就是因為困難度高，「做空中瑜伽盪在空中會讓我產生危機感，會擔心一不小心就從緞帶上跌下來而受傷，因此會讓我更專注在肢體動作上。每次練完空中瑜珈我都全身酸痛很痛苦，但過幾天後對身體的正向回饋就出現了，身體舒展到，血液循環變好，肌耐力提升，全身上下就像是給打通了，更別說瑜珈對提昇性靈有極大的幫助。」除了空中瑜珈外，關穎還有練習冥想，她自承是個急性子的人，而練習冥想正好可以幫助腦子老是轉很快的她訓練如何讓自己的轉速放慢。

關穎繼續告訴我們，有些人會選擇攀岩或是登百岳，而選擇挑戰空中瑜珈算是設定給自己的一個人生目標。關穎在大學時主修舞蹈，有著良好舞蹈底子的她說空中瑜珈一些肢體動作與舞蹈相近，因此接觸與練習同樣強調肢體伸展動作的空中瑜珈也是再自然不過的事。

接著我們將話題轉進與老公的相處上，我們問平常會與老公做哪事來培養感情？關穎說是坐在老公的車上聊天享受兩人難得的獨處時光。「我坐在老公車上時，從家事到孩子到公事各種話題無話不聊，有時想想我跟老公互動最融洽的時候就是坐在他車上跟他聊天的時光。這也可以說是我跟他真正獨處的時候，享受真正的兩人世界。我們也會一起看劇，他喜歡看超級英雄的電影，我沒有不愛，但我比較喜歡有歐式風格的經典電影。我們也會交流彼此的興趣，像是他喜歡看網球，我也會陪他看，我本來是對網球沒興趣的，但在陪老公看的過程中我也開始喜歡上網球。我們兩人一起看電影時，我老公也會問我以前拍電影時一些技術上的問題。我們彼此都從對方身上學到一些東西。」

“我跟老公互動最融洽的時候就是坐在他車上跟他聊天的時光。”

我們問到與老公在親子教育方面如何分派責任，以及在觀念上是否有差異？關穎笑著說跟老公在這方面的觀念的確有些不同，可說是天天吵架，「我的SOP是，小孩子回家該先做的事是洗澡與整理書包，我先生是先洗手然後就讓小孩去吃點心。我總是覺得小孩吃了點心後晚餐都會吃不下。我跟先生在小孩日常生活習慣規範上發生衝突時，我頂多也是翻個白眼不會大吵。我們後來協調的結果是，我先生在的時候就以他的準則為主，我在的時候就以我的準則為主，兩個人都在的話那就有一方要讓一下，我的話就是會適時飄走，不用太過分糾結。」

關穎在近期也會帶著大女兒C.C.出席時尚活動，而C.C.更在前一陣子成為了一個兒童服飾品牌的代言人。我們問關穎在未來會不會打算讓C.C.同樣走上時尚之路或是進入演藝圈？她告訴我們，就算父母想要如此規劃，孩子在未來也不一定會走上父母所預設好的道路，「我覺得用引導的方式會比較好，我就跟C.C.說如果妳喜歡打扮的話，要不要跟媽媽一起出席時尚活動，體驗一下媽媽以前工作的狀況。幾次下來她就跟我說一直換衣服好累喔， 閃光燈好亮喔，都睜不開眼睛了。我就再問她要不要跟我進演藝圈？C.C.就跟我說先不要了。」

最後，我們以疫情解封後最想出國去哪玩替這次訪問作結。關穎說最想去馬爾地夫，一方面是喜歡潛水的她喜愛有著碧海藍天的島嶼旅行行程，二來最重要的是馬爾地夫是她與老公結婚度蜜月之處，「我想帶孩子們去看看爸爸媽媽度蜜月的地方。」