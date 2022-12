集結全球 68 間畫廊！ONE ART Taipei 2023 藝術台北把飯店變成藝廊？！

疫情逐漸趨緩之下各國邊境大開,促使國際間的實體交流活動熱絡,積壓的藝術能量也正猶如活水般流動相當豐沛,於此同時,自2019年開始舉辦的「ONE ART Taipei 藝術台北」正式宣布第五屆將於 2023 年 1 月 13 日至 15 日在「JR 東日本大飯店 台北」(Hotel Metropolitan Premier Taipei)舉辦。曾創下千萬銷售佳績與破萬人次瀏覽佳績的「ONE ART Taipei 藝術台北」,本屆報名盛況空前,預計將集結 68 間藝廊參展,除了台灣在地的優秀藝廊外,更有來自中國、日本、韓國、香港、新加坡、馬來西亞、法國、英國等地的傑出藝廊,預計將再次帶來一場具有國際視野的藝術盛會,展現前瞻性的藝術視野並見證亞太藝術市場的進展,使台灣站在國際藝術趨勢的前沿。

亞洲區最具指標性的高端飯店型藝術博覽會

透過精選優質的海內外畫廊,藏家不僅能將最貼合時下收藏趨勢的作品盡收眼底,更提供一個能享受縱情典藏心儀之作的環境。此飯店型藝術博覽會的特點在於策展空間的設計結合空間氛圍,提供藏家們一期一會的特殊觀展體驗。現場規劃了多樣化的飯店空間作為詮釋各項作品的展覽基底,更為精緻展間推出大坪數房型,展現足以匹配傑作的美學氣度。「ONE ART Taipei 2023 藝術台北」會長劉忠河表示:「渴求創新的意念,一直是策動我們站上文化前沿的巨大能量。透過本活動向國際、向亞洲、向你分享的,正是這股足以榮耀深耕者、挖掘新星,並推進藝術圈未來的動能。這一切的新意,除了以策展概念貫徹於盛會的每一處細節,也將在全新飯店展域中表露無遺,這些都將等待您親自細細品味。」

精選 TOP 10 十大亮點作品

打造國際藝術交流新型態的「ONE ART Taipei 2023 藝術台北」,參展畫廊無不集結眾多國際藝術家帶來許多亮眼作品,為台北打開藝術創作新視野,特別評選出本屆「Top 10 十大亮點作品」,精選出讓喜愛藝術作品的觀者都務必一探究竟的入選作品:

朝代畫廊(Dynasty Gallery)以草間彌生(Yayoi KUSAMA)的《南瓜 (Pumpkin)》入選,這件1982年製作的「手工拼貼南瓜」石版版畫,是草間彌生版畫全集登錄的第一件南瓜,全球僅有75張的作品難得一現芳蹤。來自Avocado的當代視覺藝術家羅晟文(Sheng-Wen, LO)作品《圖騰行動,伊姆場,南澳(英國測試)(1953)(Operation Totem, Emu Field, South Australia (UK test) (1953))》以 Google Earth 圖資重建出曾經做過核子試驗的地點,帶給觀者對於核爆議題的重視與省思。韓國藝術家金兌洙(Tez KIM)的《Baammm!_Cartooncut》代表德鴻畫廊(Der-Horng Art Gallery)入選,該作品以鋁合金為媒材呈現出童年的純粹美好進而產生共鳴並獲得療癒。EQUAL = 等號以義大利藝術家 Stefano GALLI《Night Recordings》入選,以傳統繪畫融合數位時代特有當代思維,帶來一種特有的前景與背景獨特構圖風格。石川画廊(Gallery Ishikawa)以蔡瑩臻(Ying-Chen, TSAI)《Fantasy-ocean》入選,此陶瓷品以地平線之上之下持續延伸,將海巨大形體凝縮,表面質感顆粒狀代表著依附在大地中的時間、故事的堆疊聚集,大小等比的相反,使觀者角度像是巨人在探索、把玩體會世界。

也趣藝廊(AKI Gallery)以 Kengo NAKAMURA (中村ケンゴ)《Japanese Frogs》入選,結合普普和日本傳統文化的意念,以最與眾不同的創作方式,採用不一樣的形體去實現跨文化的理解,並在變幻的過程中去創造語言之外的驚喜。日帝藝術(HELIOS GALLERY)以張般源(Ban-Yuan, CHANG)《無題 (Untitled)》入選,透過創建一系列的圖錄式圖像來回應人類現在和將來,在生物資本的盡頭未來,對身體與身份之間的經驗關係。蘇小夢(Hsiao-meng, SU)《複合體2022-12 compound》代表琢璞藝術中心(J.P. ART CENTER)入選,以編織的手法將金屬線扭轉再予以焊接或熔接,將冷硬的金屬勾出生動的線條,並結合東方文化融入現代金工創作,將傳統紋飾轉化成現代作品。比利·查爾迪斯(Billy CHILDISH)《透過樹的光(Light through trees)》則是代表 the COLLECTORS 入選,作品呈現存在自然中輝煌而神秘的時刻。將現實與想像融為一體,合成為具有夢幻色彩的崇高場景。陶華灼藝廊(THZ GALLERY) 以都築まゆ美(Mayumi TSUZUKI)《過去的日常生活 – 紅色的車 (Everyday Life in the Past-Red car) 》入選,以手繪與數位相互搭配的手法製作的,描繪出如古老印刷品、隨手拍的照片,記錄下記憶中的片段。



三大策展主題 全方位展現跨界領域與藝術創作共融

「ONE ART Taipei 2023 藝術台北」延續策展三大主題:集結國際精銳藝廊與當代頂尖作品的「藝術無限(Unlimited)」、挖掘 35 歲以下潛力藝術新星的「發現藝術(Discovery)」與打破框架,展露藝術無限可能的「媒體藝術(Media Art)」,匯集多媒體與媒材創作,全方位展現跨界領域與藝術創作共融。

本屆海內外畫廊與藝術家及其作品無不是一時之選,逾14家畫廊首次加入,更吸引高達25家海外國際藝廊共同響應,打破國際籓籬共享藝術之喜。來自海外的看點精彩絕倫,包含來自馬來西亞唯美藝術畫廊(Art WeMe Contemporary Gallery)帶來多位來自東南亞藝術家,其藝術作品瀰漫著愛與和諧的氣氛。尤以泰國藝術家 Yuttana CHOMPUPUEN 的作品,強調生活和自然中的簡單性,透過自我透視、構圖、空間和故事讓觀眾看作品時達到寧靜、放鬆與平靜。首度參展的日本 DMOART 以「UPCOMING」為題,展出在日本和亞洲日益受到關注的年輕藝術家如松村咲希(Saki Matsumura)的作品,將擴展了現實世界風景中無法感受到的多維風景和感覺的想像力。韓國 Gallery Aile 以策展主題「Nostalgic Touch」帶來多位韓國藝術新銳藝術家作品,如當代畫家和插畫家Park Nina,給觀眾帶來色彩豐富的療癒系作品,充滿色彩和幽默,帶大家回到覺得最寶貴的時刻。

台灣在地藝廊也不遑多讓,展出多位優秀的藝術家,向國際展現台灣藝術家的多樣風貌。安卓藝術(Mind Set Art Center)策展主題為「心景」,包含藝術家周楷倫的《躺椅上的女人》,從心靈與身體經驗回溯萃取出一幅幅獨特的詩意風景,對於於不同的生命經驗和謬思之上創作,持續豐富的對話則進一步演繹出動人的視覺生命與故事。弎畫廊(San gallery)首次參展以主題「On the way—春宵苦短,浪花前進吧!」帶來朱曼禎作品《打獵》,造型與用色的強烈令人感覺到狂暴又迷人的異色世界,像古怪而濃烈的心事,向人展示的同時又私密得無法碰觸。同樣首度參展的双方藝廊(Double Square Gallery) 以「如初之光」為主軸,展出黃立穎《奇石56》作品,邀請觀者與藝術家共同回歸藝術本心,感受創作的初衷與美好,並在此靜謐空間與作品彼此對話陪伴,於漸暖的初春時節,透過藝術找到內心的平靜與明光。

指標性大獎帶來前瞻藝術風潮 跨越虛實無國界展示藝術深蘊

除了多元豐富的藝術作品,「ONE ART Taipei 2023 藝術台北」持續舉辦新秀輩出的「新賞獎(ONE ART Award)」與「最佳空間呈現獎(Best Interior Design Award)」兩項指標性大獎。在精彩可期的展品之外,也將舉辦精英雲集的「藝術講座 (ART Fourm)」,透過對談碰撞火花,共創藝術產業之未來道路,從藝博會崛起到元宇宙的未來應用,持續掌握產業脈動。本場講座特邀香港 Zoul Studio 品覺製作創辦人徐浚誠與元宇宙專家「寶博士」葛如鈞針對「元宇宙・建築師的機遇」題目精彩對談。兩人將深入解析虛擬世界中的人與人、人與空間、人與藝術的交流可能性,並帶出在這波科技驅動的未來趨勢中,藝術產業及創作者如何尋找新的利基點。另一場精彩講座則邀請到活躍於海內外的新生代藝術顧問嚴仲唐以及 8 樓藝術空間創意總監李佩姒為與談人,他將針對「2023 年後的國際藝博會趨勢」題目,他們將分析國際藝術博覽會的市場趨勢觀察,帶領聽眾了解藝博會於市場的角色以及區域市場的分配。也將深入探討後疫情時代,國際市場分權之角力,而藏家又要如何從五花八門的藏品中看見價值所在?

「ONE ART Taipei 2023 藝術台北」因應市場與時局,迎向未來並持續轉化,結合線上線下展會,同時呈現實體展會無可取代的優勢與數位交易熱潮,提供給畫廊、藏家與觀眾更獨特而完整的參與體驗。為了迎接科技時代的技術突破,今年更首度推出以「ONE ART, Two Worlds」為主題的「Metaverse 虛擬展廳」,結合往年「Art & Only 特展」的能量,將近百件兼具當代市場性與藝術底蘊的國際大師之作展於元宇宙虛擬展廳。有別於過往的線上展覽,預計將打造的虛擬藝術展廳選在國際知名的Spatial Web 3.0平台展出,首度推出虛擬展廳便即時曝光至國際市場,不只是跨越虛擬與現實,更是跨越了國界,讓世界看見台灣與國際藝術家的優質作品。透過藏家們觀賞元宇宙暖身預展時,將可見到所有線上作品旁標示之藝廊名稱及實體展間編號,以及線上展示之畫廊名單。



深耕藝術產業 立足台灣展望國際

「Art & Only Metaverse 虛擬展廳 」展出國際級大師作品包含田奈藝術(Gin Huang Gallery)展出藝術家 Igor Dobrowolski《Together on the moon》作品中的鏡面反射,反映了世界,也反映了存在愛與善良的每一個人。潮時藝術(LIN ART PROJECTS)展出許聖泓《時間軸 Podocarpus nakaii Hayata #22-4》作品,以日月潭附近的台灣特有種的藥用植物 – 桃實百日青作為繪畫對象,透過造型語言,重新編排,去模糊具象、非具象、抽象繪畫的界線,同時也思考關於醫學科技與生命延續關係、對於家人的記憶、物質與時間性的變化,探尋繪畫素材與不同知識的串聯的表現方式。高士畫廊(Loftyart Gallery)展出薛松《對話系列-安迪沃霍爾 可口可樂No.2》通過在可口可樂玻璃瓶形狀的畫布上創作,與他早期在常規畫布上的同主題作品相比,同樣的綜合媒材拼貼技法在可樂形態畫布上更加突出亮眼,強調了可樂型態作為承載體對於媒材的重要性,這也提醒了觀者,承載畫作的方式也是藝術品不可或缺的一部分,同時表明我們所獲得的信息和內容取決於其如何被傳播與消費。

「ONE ART Taipei 藝術台北」自成立以來,深耕藝術產業,持續不斷創新,與國際藝術接軌,以構築健全的藝術交易平台為目標,歷經一年的籌備後再次回歸,展出涵蓋跨時代、跨界、甚至跨媒材的多元藝術作品如平面、立體、攝影、裝置藝術以及潮流行公仔等,除提供資深藏家一個廣闊的藝術交易平台,新手也得以 透過「Best Buy 3000 美金入門」 的方式踏入藝術收藏市場,讓台灣在亞洲的藝術版圖中,擁有更臻完整且暢通的藝術收藏體系與藝術家發聲的舞台,使藝術交流越發暢通開闊。

第五屆合作單位更是集結對於認同藝術創作價值的優質夥伴們,包含長期與藝術家跨界合作的典雅法國氣泡水品牌 Perrier 沛綠雅,其早期與超現實畫派大師達利(Salvador Dali)、波普藝術大師安迪沃荷(Andy Warhol)就有形象廣告上的合作,近期更與日本後現代藝術家村上隆(Takashi Murakami)聯名推出限量玻璃瓶身。由亞洲巨星林俊傑主理的Miracle Coffee,以精品咖啡與高質感訴求,追求幸福美好氛圍的傳遞。擁抱大自然好能量的 Floral’s 以氣味與自然為核心打造了有機玫瑰巧克力;跳脫以往由區域性分類茶種的既定印象 Three Leafs Tea 致力於帶領消費者重新探索所有產自台灣這片土地的成熟茶葉,且為茶農帶來更多專業與價值上的肯定。Le Comptoir康拓洋行則是致力於餐飲同行的葡萄酒與調酒教育訓練及品飲活動,希望無論是台灣或國際顧客皆能享有愉悅的用餐體驗!堅持以RO水源與全素頂級飼料等五大用心保證培育出五星保證好蛋的大武山牧場,期盼用一顆完美的蛋,為人們開啟美好的一天。大武山牧場作為鮮蛋專家,承襲對雞蛋高品質的追求,將之發揚光大,以牧場直送最新鮮的蛋,製成自有的烘焙系列產品「蛋入蛋捲」。 建構精品椰子水的Lindy’s,以自然農法與專業職人技術,打造出純天然頂級產品。在這些優質品牌企業支持之下,同樣秉持對藝術展覽堅持的「ONE ART Taipei 2023 藝術台北」將在2023年1月13日至15日隆重舉辦,屆時將會在JR東日本大飯店 台北打造獨一無二指標性藝術博覽會,期盼藏家與觀者的蒞臨。