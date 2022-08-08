高翊峰｜與孩子親密對話 Intimate Talk

我們請高翊峰來聊聊他獨特的父親觀，包括為何讓兒子讀實驗中學、著重陪伴與參與的教養觀，以及如何與孩子對話聆聽他們的想法，「可以從中找到許多已經遺忘的最純粹觀點。」高翊峰說

TEXT MICK WU PHOTOGRAPHY YUNG NAN LIU

高翊峰是台灣知名作家，曾著有《烏鴉燒》、《幻艙》、《泡沫戰爭》等小說以及近期最新推出與兒子高於夏對談為主題的著作《聊聊》。《聊聊》剛好符合我們父親節主題，我們就請他來聊聊對兒子的教育觀點。

首先我們問有沒有帶兒子做過什麼瘋狂的事？高翊峰給了一個令人意想不到的答案，「我倒沒有帶兒子做什麼瘋狂的事，反倒比較多是我兒子帶我去做瘋狂的事。我一些與以往自己不同的『脫序』行為都是與兒子有關。我以往的生活蠻嚴謹，算是放不太開的人。」

你只要是有追蹤高翊峰的臉書，你會發現他許多的貼文都是跟正步入高中年紀的兒子有關，特別是多年陪伴兒子成長參與兒子最熱愛的足球運動。「這五六年以來，我大概參與了夏快一百場的足球賽，如此的紀錄是不可能發生在以前的我身上。這也讓我體認到原來在足球場上是會真的很容易衝動，很容易發生不理性的行為。」在電視上常會看到足球迷在球場爆發不理性行為，不過看電視歸看電視，總覺得那跟自己太有距離，高翊峰補充到了球場就真的體認到很容易會因為出於對球員的愛而產生瘋狂狀態，在此是出於對兒子的愛。「我也因此體會到當瘋狂的足球迷是什麼感覺。」

手遊與充滿知性氣息的高翊峰看似八竿子打不著，不過他卻跟我們坦承，他為了兒子開始接觸手遊。「我小時候是玩過紅白機，那是用按鍵與手把輸入。我跟兒子一起玩手遊後，深深地體會到什麼叫觸控螢幕世代─無法用螢幕觸控輸入的東西他就認為落伍。我用觸控螢幕輸入的速度比他慢，他也覺得我落伍。」

不過高翊峰並沒有放任兒子玩手遊，他與兒子約法三章，只有週末晚上的時間可以玩，以及最嚴厲的一條：絕對不能近視。「如果近視的話，所有的3C產品就會被沒收」。沒有完全禁止也是為了讓兒子能接觸與認識新時代產品，「夏想成為電競選手，我就買了不錯的電競耳機給他，但我要他研究電競耳機跟一般耳機有哪些不同之處。我認為每個物品都有其知識含量，夏想要AirPods，我就要他去研究降噪。夏現在學會每當要買什麼東西時就會先去研究該物品。」

陪伴與參與、培養孩子獨立思考與自己做選擇的能力，似乎是高翊峰最大的教育方針，「我提供選擇權，讓他自己思考。只要我被說服了，我就會贊成他。只要他學會自我管理，我不會干預他做任何事。」

高翊峰沒有禁止過兒子任何東西，但唯獨近期卻為了上補習班一事發生了難得一見的父子爭執。「我不贊成補習，補習只是鍛鍊考試，無法刺激思考。夏的理由是想在考前看自己能衝刺到哪個程度。我說『那我就付錢讓你去試試撞牆的感覺』。」高翊峰說模擬考的分數的確提高了，但學測並沒有考好。「我跟夏說你變鈍了，他也承認自己敏感度變差，變鈍了。我告訴他我更在意你要懂得與長輩與更厲害的人對話，他們可能會很樂意與你分享他們超過十年、二十年以上的任何經驗。這種東西補習班是無法給的。」

高翊峰說直到夏申請上小野創辦的臺北市影視音實驗教育機構（Taipei Media School）後才感覺他找回了自己，「看他申請TMS時，奮力填申請表的模樣，我知道他的鋒利度又回來了。他說夏在忙補習與學測的那段時間，父子之間很久沒有聊天，「直到有一次夏突然找我『爸，以後不管發生什麼事，我們父子都要像現在這個時候坐下來聊聊天。』我覺得很Man，這孩子懂事了。就讓我一直想，當孩子可以跟大人對話時，就代表孩子已經擁有足以跟大人對話的智力，我們就要多花時間跟孩子聊天，聽他們的想法，可以從中找到許多自己已經遺忘的最純粹觀點。」