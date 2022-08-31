20/20 VISION | 林俊傑 全新視界

出道將近 20 年，林俊傑在訪問中談談他的作品、創意以及他接下來的計畫。

CREATIVE DIRECTION AND STYLING ALVIN GOH

PHOTOGRAPHY REUBEN FONG

HAIR KEN HONG @ EVOLVE SALON MAKE-UP CLARENCE LEE

PRODUCER MICHELLE GOH PHOTOGRAPHY ASSISTANT QUINN LIM

GAFFER WILLIAM ENG

FLORISTS FLORA KOKORO, FUIYI CHONG AND IVAN ONG

TRANSLATION EFFIE YANG

在音樂與娛樂的世界，無數的星探與經紀人總是不停四處尋找下一個明日之星，不僅要具備天賦有明星的資質，還要能經得起充斥著媒體與公開自我的環境，最重要的是，要在專業上追求不斷的變化與精進，這樣的人寥寥可數，簡直像獨角獸般珍稀難尋，但當出現時總能感受到他們的氣場與眾不同。來自新加坡的傑出華語歌手林俊傑，就像是這樣的一個人。

儘管多數的時間他在台灣發展，但在去年疫情時，林俊傑回到了他的故鄉陪伴家人。「其實我是個工作狂。」他笑著說，「無法停止，也不想休息，許多工作被迫暫停的這段期間，我只好告訴自己，OK，那就試著讓自己稍微停留與放鬆，我認知到有時候人必須學會跟著世界的腳步，學會活在當下。」

「我從來都不是那種坐下來悠閒享用一杯咖啡或茶的類型，我的生活總是很匆促，因此疫情好像給我上了一課，教會我應該要更有耐心，如果不是這場疫情，我不可能學會好好煮一壺咖啡，也不會去體驗了露營生活以及發現許多新的事物。」

也許也因為疫情原因，這次我們有機會在新加坡和林俊傑聊聊近況，並且進行一系列拍攝。他帶著燦爛的笑容，展現出無拘無束的活力。想要以簡單的話來描述林俊傑在舞台上釋放的魅力對他有失公允。在流行音樂界將近 20 年的時間後，他培養出能在攝影機前表現自然與專業的能力，也讓一起工作的人員都「喜愛」上了他。

當然，「喜愛」或「愛」這個字對於藝人來說一點也不陌生，「情歌一直以來都是我創作的主軸，我的很多靈感也來自於此，特別在寫歌的時候，需要存在大量關於愛或同情的感受，這也幫助了我建立起和歌迷之間的共鳴。我是個在情感上非常敏感的人，我也總是試圖正視與坦承的面對這些感受。」

「在我剛踏入創作領域的時候，約莫前面十年，較注重於技巧的雕琢，想要創造出自己的風格，所以有過許多實驗與嘗試，但在邁入第二個十年後更多轉而探究自己的內心，我經常反問自己許多問題，例如生命是什麼？作為一個藝術家或音樂家，我的使命是什麼？我存在的更大意義是什麼等等。」

「是的，我的歌曲基調增加了些哲學性，但這並不代表我放棄了『愛』的感受，現在我傾向把生活看為一個整體，從不同的角度去體驗，而我專注在該如何把我所感知到的訊息透過歌曲來表達，有時候可能是想法，有時是我腦中的旋律或節奏，我只是用音樂來說故事。」

由於林俊傑已經在音樂方面如此順利發展，那麼他是否打算僅專注於音樂這條路呢？相反地，他正跨足不同產業，將觸角延伸至時尚、咖啡與藝術，建立了一系列品牌與事業。

「其實我已經忙不過來了，我手邊很多事業在走。」他承認。「但是我不會停下腳步，有些是我相信的事情，有些是我熱衷的事情，如果有些事物在生活風格上吸引了我的目光，通常我先反問自己這適合成為我事業中的一部分嗎？值得我進一步去追尋或探究嗎？如果答案是肯定的，通常我會 all in。」

「我經營的每一個品牌都是心血結晶，我其實都是表達我各方面創意的不同部分。我希望能將它們帶到下個階段而不被原本的產業框架所限制。更廣義的來說，希望對不同的產業帶來新的創意，可以是汽車產業，也可能是化妝品，甚至是環境相關。我覺得世界拋給我的任何事物，只要是能引起我興趣的我都思考著它們該怎麼和我的想法連結，嘗試開發它的可能，尤其現在一切都相互關聯。」

創造關聯的想法也體現在去年林俊傑的演唱會，他構思與策劃了一場虛擬的現場直播表演「聖所（Sanctuary Finale）」，和世界各地的歌迷在網路上相見。「這是我很自豪的一件事，無論是從藝術家角度或是更大的視野來看，舉辦規模如此大的線上付費演唱會，無論當時是否有疫情，我們很可能都會做這個嘗試，整個團隊和我依循著信仰，努力投入其中，讓全球都能觀看直播。」

「這場表演完全是從線上觀眾的角度思考而規劃的，我們重新定義舞台，重新定義線上的各種展現，絕不是單純把實體表演放上網路而已。我認為數位與虛擬的內容非常有潛力，有很多可以與觀眾和粉絲互動的可能性，這完全取決於表演者要如何運用這些技術。」

「我們用自己的方式規劃把演出提升到不同層次，也超過了原本的預期。這不是個單向的事件，因為網路表演會受到參與者的積極影響，雖然沒有實體的觀眾，但卻能在不同層面上和粉絲進行個人化的互動，甚至一對一聊天或是玩即時遊戲對戰。」

「聖所」估計全球約有 20 萬觀眾參與，許多粉絲相約在家裡或是飯店房間，甚至到電影院一起觀看。每位持票者都會收到一條有互動功能的腕帶，在演出時會在特定時刻發光，原本猜測可能會由一位粉絲購買而朋友們共同觀看即可，但事實上，從社群媒體的照片中看到幾乎每個粉絲手上都戴著腕帶。

“和一開始出道相比，我們現在面對的是一個新世代，事實上，也可以說是一個新的世界”

「我非常感謝他們的支持」林俊傑說，「他們在不同的地方不同的環境觀看，但都發生在同一時間，這真的給了我與粉絲們一種前所未有的社群體驗，有許多人是打從我 22 歲出道開始就和我一起成長，看著我歷經人生起伏，真的希望能透過新科技還有音樂，幫助彼此建立更深的聯繫。」

「剛才我曾說過，有段時間我較少創作關於愛情的歌曲，但確實我感覺到這些感覺正在回來，回歸到愛、簡單又純粹的情感。也許在下一張專輯或是下幾首單曲中，會用比較極簡主義的方法來呈現，類似我剛發表的英文迷你專輯，其實是一系列受愛情啟發的歌曲，加上了舞蹈和都市風格，但依然是以愛情為軸線。」

林俊傑大部分的工作都在新加坡以外發生，也因此中文越講越流暢，甚至他也鼓勵他以前學校的學弟妹們要發展語文能力。

「歌曲創作方面，其實我仍然覺得用英文還是最能表達出想法，比較直接與直覺，我也學過英國文學，很容易找到貼切跟具象化的詞語。但當我用中文寫作或唱歌時，是很不同的，不論是在音樂、歌詞或是文化上，要花更多的時間來斟酌用詞。」

「在我的日常生活中也一樣，當用中文說話的時候會更小心一些，語言和文化有很深的複雜性，我也還在學習還在探索，當我試過中文與英文創作之後，現在的方式比較像是先考慮音樂是哪種風格，再思考哪種語言更適合無縫融入作品。」

明年是林俊傑在音樂界的第 20 年了，他對於這個里程碑感到興奮卻又謹慎。「和一開始出道相比，我們現在面對的是一個新世代，事實上，也可以說是一個新的世界。有時候感到不可置信，我一直以來與歌迷們維持很好的關係，例如利用我們的官方粉絲俱樂部 JJ Federation，拜科技所賜幾乎每天我都能與他們互動，但同時，也因網路監管困難的特性，會有人散佈不實且令人受傷的消息，我想這是身為公眾人物最大的挑戰，身處於鎂光燈下，無論是否有意，都有可能被捲入其中。」

「我通常是個很正向的人，但可以想像不是每個人都像我一樣，那麼結果就會非常不同，例如因此影響到心理健康。我祈禱會有更多資源可以幫助網路世代的朋友們，也需要對我們的發言要更加小心，對我們的行為更加負責。」

「我喜歡我每天做的事情，也很感謝這麼多年來仍有許多忠實的粉絲支持，對於我的 20 週年世界巡迴演唱會，一切還在緊鑼密鼓地規劃中，試圖把這 20 年的音樂創作集結一起，雖然無法在一場演出中全數表達，但我敢說將搭配令人驚艷且先進的視覺效果，我敢說絕對會是臻至藝術等級。我們已經有段時間沒能做實體表演了，所以我非常想以一種新的方式來展示這里程碑來區別以往的演出，給歌迷新鮮的感受，我也肯定明年將如期發行一張新專輯。」

對林俊傑來說，這始終是他對於作品的熱愛與對創造力的探索，利用音樂來說故事是他療癒、分享甚至是連結聽眾的一種媒介。僅管來自各方面的壓力一直存在，他認為他身邊總是圍繞著一群很棒的人，並學會保持腳踏實地，這是他能在音樂界屹立至此的核心。

「我以前經常懷疑自己，也沒有足夠的信心說：看，這就是我！就是這樣！這是一段漫長的歷程，你總是得不斷提醒自己，你從哪裡來，你的初衷是什麼。即使週遭的世界不斷變化，也要誠實的面對自己，這是我的目標，也是打從一開始的信念。」

當林俊傑如此真切和我們訴說著他的想法時，有件事情逐漸變得十分清晰在個人名聲就可能隨時因風向翻臉的世界裡，他不僅已成功地透過歌聲征服了大家的心，還有讓人深刻的親和力與真誠。



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