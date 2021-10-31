德國蔡司175週年慶「光勢力」 品牌行動車巡迴檢測贈好禮

擁有175年歷史的德國蔡司，集團包含研發和銷售半導體製造設備、測量技術、顯微鏡、醫療技術、眼鏡鏡片、電影和相機鏡頭、雙筒望遠鏡和天文學技術，也創下不少輝煌歷史；台灣區總經理章平達驕傲的分享：「蔡司最廣為人知的雖然是鏡片產品，但其實我們將累積了 175 年的光學經驗佈局於各行業中，連阿姆斯壯登月球的攝影鏡頭也是蔡司製造的！」

2021年10月30日至12月12日，蔡司175週年慶「光勢力品牌行動車」以信義誠品為首站巡迴北、中、南各大都會區，活動期間有三場光勢力大師對談講座，邀請曾入圍金馬獎的剪紙藝術家「楊士毅」，以及美澳攝影大師「陳耀恩」於講座中分享如何透過鏡頭與光影間變化，展現生活視覺美學！

近期剛奪下東奧銅牌、全運金牌三連霸的品牌大使「黃筱雯」，出席光勢力系列活動時分享運動員護眼心法、及拳擊賽事中利用視角空擋創造防守兼攻擊的出拳時機；對於運動員而言，敏銳清晰的視力能洞察對手下一步並提前掌握先發制人的時機，而在擂臺上看似俐落剽悍的黃筱雯，私下沒有訓練時卻是個戴著眼鏡的鄰家少女！大方自曝曾因為眼鏡問題遇到的糗事，黃筱雯：「之前因為度數不夠重配一副眼鏡，但不符臉型、眼距沒有抓好，常常做有氧時就頭昏眼花，有一次還因為那副眼鏡戴太久，摘下後馬上進入訓練，一個眩光不小心一拳揮到了教練臉上，真的對他超抱歉！」

行動車每週末推出闖關遊戲，只要完成蔡司3D定位儀體驗、視力測驗、未來視界繪圖三項活動，即可獲得限量三合一掛繩充電線，並有機會抽到價值萬元蔡司智銳SmartLife鏡片折抵券 (乙張) 。此外，凡購買蔡司智銳鏡片系列，贈送楊士毅剪紙大師設計的「蔡司175 週年限量聯名提袋」(2021/11/1~2021/12/31)；選配蔡司全系列鏡片，即贈「蔡司175週年限量聯名保證卡」(2021/11/1~2022/2/28)。

蔡司175週年「光勢力品牌行動車」全台巡迴資訊：

10/30(六) 第一站正式於信義誠品啟航

11/14(日) 11:00-20:00 新竹遠東巨城購物中心

11/21(日) 11:00-20:00 台中惠國停車場

12/11(六) 11:00-20:00 台南新光三越(中山店)

12/12(日) 11:00-20:00 高雄漢神巨蛋(水池區)