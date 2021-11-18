首屆亞洲金選獎頒獎典禮隆重登場，2021最佳設計解決方案指南出爐

EE Awards Asia亞洲金選獎在國際專業電子技術媒體《EE Times》及《EDN》的全球編輯團隊及科技人士的共同見證下誕生，為電子設計工程師提供年度推薦榜單，以做為最佳設計解決方案的指南。

同時結合虛實整合活動安排線下頒獎典禮及線上EE大師論壇，期能以創新專業的模式達成「與電子產業共創未來、和工程師一起改變世界」的宗旨，藉由EE Awards Asia亞洲金選獎的舞台表彰領域內的優秀企業、產品以及對產業貢獻卓著的人物，共同支持台灣及亞洲地區EE人們的創新及努力！

EE Awards Asia ：為過去、現在與未來的電子工程技術成就喝采

創刊於1972年的《EE Times》致力於報導尖端電子技術的最新動態，和全球科技從業人員共同經歷了整個產業從萌芽到蓬勃成長的過程，也見證了世界各地工程師群體揮灑無限創意與研發實力，電子技術演進讓PC、智慧型手機，以及今日的物聯網（IoT）、AI裝置得以誕生與普及，普羅大眾得以享受安全、便利的日常生活，為各行各業提升營運效率與生產力。

疫情肆虐讓人們深切感受到，電子技術是全人類恢復正常生活不可或缺的助力，在防疫期間所有電子產業領域從業人員仍努力堅守崗位，未曾停下前進的腳步、貢獻一己之力，讓科技研發成果得以造福大眾。

為宣揚這些技術創新研發成就，並鼓勵將電子技術工程師以及電子產業相關從業人員─或稱「EE人」─致力於利用科技為世界解決問題的熱情與使命感，一代代地傳承下去，激勵更多年輕新血加入這個行列，身為全球「EE人」長期夥伴與觀察員的《EE Times》與姊妹刊《EDN》，由亞太區團隊發起策劃，於2021年在全球電子產業鏈扮演樞紐位置的台灣，隆重舉辦第一屆 「EE Awards Asia──亞洲金選獎」，期望能藉此表彰傑出的創新成就與專業人士。

四大類獎項，聚焦台灣與亞洲新興市場

EE Awards Asia設置四大類，共27個獎項，包含企業獎、產品獎、新創獎與推薦獎，並劃分台灣、亞洲兩大區域。其中企業獎包括車聯網/電動車、物聯網、工業自動化、節能功率半導體以及零組件通路等熱門應用主題導向的獎項，產品獎則包括射頻/無線晶片（RF/ Wireless IC）、微控制器（MCU）、電源晶片（Power IC）、EDA/IP、記憶體（Memory）、測試與量測（Test & Measurement）等技術項目，將由工程師們選出心目中各類廠商品牌與解決方案的首位。新創獎以科技領域新秀為評選對象，藉由工程師的專業眼光挑選出最具投資潛力的新創團隊，孕育未來揚名國際的台灣/亞洲獨角獸。推薦獎則包括「最佳管理者」與「傑出EE人」兩個人物類獎項，由評審團推薦表彰為公司屢創佳績、管理能力堪為表率的電子/半導體企業領導人，以及在技術研發創新或職業生涯發展上表現優異的專業人士，期望得獎者能作為EE社群的標竿人物。

參與獎項的方式除了透過問卷調查向兩大區域工程師社群徵求提名，亦開放主動報名，符合參賽資格的得獎者進入下一階段的評選。評選（企業獎、產品獎與新創獎）則包含兩個部份：一是由台灣/亞太區廣大網路用戶群進行線上投票（佔據70%得分），一是由《EE Times》與《EDN》出版商ASPENCORE旗下全球編輯群以及業界專家組成的評審團投票（佔據30%得分），總計分數最高的得獎者為各獎項的得主。

業界共襄盛舉，老將 / 新星競逐工程師首選

第一屆EE Awards Asia在4月初開放報名，在一個多月的時間內就聚集了來自全球133家公司、超過300份報名表格。在確定得獎者名單並於5月底開放網路投票後，也獲得了《EE Times》與《EDN》台灣與亞太區廣大讀者社群的支持，到7月初已經有將近1萬名網友參與投票，反應熱烈。

而在各獎項的得獎者方面，企業獎部份有包括英飛凌（Infineon）、英特爾（Intel） 、德州儀器（TI）、恩智浦（NXP）等國際大廠，分別在電動車、節能系統功率半導體以及物聯網資安解決方案等技術領域競逐工程師心目中的首選。此外在電子零組件通路商部份，除了有「雙A」 （Arrow與Avnet）、大聯大等老牌業者，近年來以小量、多樣化的電商經營模式在市場上有亮眼表現的貿澤（Mouser），不負眾望成為工程師眼中的「金選」！

各類產品獎的得獎者也相當精彩。在RF/ Wireless IC項目有來自Infineon、Nordic、NXP、Silicon Labs與ST等國際業者的精銳產品。MCU獎項參賽產品競逐高效率，例如雅特力科技（ARTERY）的AT32F407系列MCU，其他得獎者則有Microchip、NXP…等等公司。Power IC獎項訴求節能表現，如Vishay的microBUCK同步降壓調節器，台灣業者通嘉與偉詮（Weltrend），也分別以PSR控制器與USB PD控制晶片獲選，其他得獎者有ADI、AOS、Infineon、Onsemi、Rohm、Wolfspeed…等公司的產品，此外EDA/IP獎項有Andes、Arm、Synospsys…等供應商的最新IP，EDA供應商益華電腦（Cadence）的新一代Sigrity X訊號/電源完整性解決方案特別引人矚目。記憶體產品獎項得獎者包括旺宏、華邦、慧榮…等等在國際市場表現傑出的台灣實力廠商。測試與量測產品獎的得獎者涵蓋5G通訊與車用測試，例如是德科技（Keysight）鎖定高頻毫米波（mmWave）量測的N9042B UXA X信號分析儀，其他入選產品來自包括致茂、NI、Tektronix…等知名廠商。

在新創獎部份，透過多個新創育成中心、加速器推薦新創團隊來自世界各地，如台灣、美國、英國與以色列等等，各懷「獨門絕技」，專長技術領域涵蓋Avalanche Computing的AI、FaceHeart的健康照護、Hyson的各類物聯網解決方案、Kneron的3D人臉辨識等等，這些新面孔的未來發展值得期待！

放眼國際舞台，傳承 EE 薪火

電子技術在前一個世紀發源自歐美，經歷超過一甲子的演進，在亞洲地區取得了蓬勃的生命力，讓工程師社群的智慧結晶得以嘉惠更廣大的人群。台灣在其中已佔據全球供應鏈的樞紐位置。

首屆EE Awards Asia選擇在台灣舉辦，除了希望透過由本地工程師社群的專業眼光選拔具代表性的廠商品牌與產品，表彰創新技術與追求專業傑出人士，更凝聚產業界與工程社群的向心力。而有鑑於亞洲的新興市場EE Awards Asia亦希望能從台灣的經驗出發，與正在崛起的亞洲新興市場有更多互動連結，共創繁榮未來。