EVERLASTING LOVE 為愛 留愛｜社團法人愛的延續公益協會 張庭溢

社團法人愛的延續公益協會張庭溢理事長與 PRESTIGE 分享有關愛的昇華與延續愛的另一種方法。

Words:Katerina Cheng Photography:Leon Hung

走進拍攝現場，張理事長便露出羞澀笑容說自己是第一次來到正式的攝影棚受訪，平常都是穿著輕便到各個案例家庭進行訪問，這種感覺好不習慣⋯⋯。這次與理事長的見面距離原訂的時間延後有一個月之久，歷經協會最繁忙的歲末、年節、理事長得到流感等重重阻礙，這空檔來得突然，卻也給予了我更多時間去了解這相對陌生的領域，也因此累積了為數不少的問題。

不想只是生命中的過客

網路上的資料實在不多，僅能就協會自身平台了解其相關的背景，我點開協會臉書社團的頁面，原先期待會是轉載各界有關協會的新聞報導，結果出現的卻是一篇篇千字以上、富含真意的自製貼文，「案例 H112xxx 最新案例」、「案例 H112xxx 後續說明」⋯⋯文中詳盡的說出每個案件的生活情況，協會介入後所發現的種種問題，甚至連該家庭遭逢巨變的原因都一一陳述，我可以從字句中感受到協會的深入與用心，我很好奇，張理事長決心創立協會的契機是什麼？又是因為什麼而選擇用如此「走心」的方式去幫助每個案例？

「原本只是一群承包商在每個月固定時間去發放白米給貧困家庭，但過了幾年發現，這些貧苦家庭可能不只有溫飽問題，還有更多是需要公部門的介入幫忙，這時候就需要有一個具公信力的組織去協助處置。」「另外提到深入這塊，對於我們來說，如果我只是提供物資給你，那我只是你們生命中的一個過客而已，這並沒有辦法徹底改變所遭遇的問題，我們希望的是讓你在經過協會長時間的幫助後，可以回 歸到正常生活，這才達到『幫助』的實質意義。」

張理事長一口氣說出了看似輕巧，實則龐大的理念，大多數的公益團體都是以一次性的方式進行捐贈，但愛的延續公益協會卻是依其名，長期投入每個家庭，給予其不管是醫療、生活環境、學業等各方面的重建，用愛去支持與灌溉，落實「愛的延續」。

愛的延續

提到愛的延續，協會最特別的是不同於其他公益團體獨有的「留愛」服務，張理事長說自己會有這個發想，是來自於家人在安寧病房服務的經驗，他從旁看到病房裡的人們，忍不住細想：面對死亡，除了等待時間的到來，還能不能為家人做些什麼？於是在成立協會時，張理事長便希望提供一個管道，讓受到醫生宣告所剩時日不多的病患可以完成埋藏已久的心願，或是留下物件，未來由協會在委託人的指定時間交予對象。

「我們會去鋪陳每一次的驚喜，希望讓這份留愛更有意義也更加深刻。」張理事長說，而我也請他分享印象深刻的留愛案例，「有一對夫妻，丈夫常年因為工作不在家，與家人之間的回憶近乎空白，甚至和妻子唯一一次外出吃飯只是去吃夜市牛排，而現在自己的心願就是希望能夠和妻子一起過一次結婚紀念日，剛好我們有保留下這段影片，並且在採訪的後天我們就要執行這次的留愛任務。」「但其實每一個案例都很難忘，因為這都是每一位往生者對家人遺留下來的愛，它不但重要也最特別。」正是因為張理事長與案例家庭所建立的關係就如同家人般，所以才能以強大的同理心與共感力深刻體會每個家庭的困難，可是，如果都是以同樣的力道去協助每個家庭，遇到挫折時的痛心度應該會特別強烈吧？

「歡喜做，甘願受。」這是張理事長給的回應，他提到雖然會有挫折，也會遇到一些想單靠補助過生活的人，但如果十個裡面有一個家庭是因為協會而重新步上軌道，這份感動就足以成為他們繼續堅持下去的動力。

創造愛的故事

「之前還只有老三台的時候，我記得有一個節目叫《愛心》，每天都會固定播送一個家庭的故事，我還記得他的主題曲是費玉清的一首歌，歌詞提到:『愛是奉獻，不是施捨；愛是付出，不是獲得。』我是 套用這段歌詞，當作心裡的一個標準。」這是我與張理事長聊到目前台灣的公益風氣時，他回憶道，一個近三十年前的節目卻足以產生如此深遠的影響，或許以人情味為本的台灣，可以試著多創造些愛的故事。

看著理事長談論自己對於為善的理解，還有他不眠不休地投身於每個家庭，並推廣留愛理念的遠大藍圖，我強忍著鼻酸再次驚嘆理事長怎麼能如此紮實地實踐公益（從沒想過紮實二字可以用在這裡）， 「我覺得這是我的課題，也是我的使命，希望能透過不管是貧困救助也好，或是留愛服務也好，最終達到撫慰失親者的用意，也如同前面所說，努力創造更多有關愛的故事。」這是張理事長投下的引子， 但我想，這也是我們大家都該共同背負的使命。