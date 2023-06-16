EVERYONE ALL AT ONCE｜楊紫瓊的多重宇宙

楊紫瓊在今年獲得了奧斯卡成為首位華裔影后，她在演藝生涯與人生中不斷破除所有看似限制的玻璃天花板。

Words: Stephen Short Translation: Effie Yang

「我們與這麼多傳奇人物在今年的奧斯卡頒獎現場置身同場，是一個難忘的夜晚，」知名影星甄子丹的妻子汪詩詩在第 95 屆奧斯卡頒獎典禮後的 48 小時回憶道。「當楊紫瓊的名字被宣布的時候，甄子丹和我在台下都跳了起來，這次奧斯卡是如此重要，我們親眼見證了歷史，是許多人一直在等待的時刻，對整個亞洲帶來重大意義！」

對於香港《PRESTIGE》雜誌來說，無非更是一件至關重要的事。遠在 2005 年，在沒有 Instagram 和 Spotify 的遙遠時代，我們首期就曾將來自馬來西亞怡保的楊紫瓊放上封面人物，宣傳她和鞏俐、章子怡和渡邊謙主演的《藝伎回憶錄》，她的表現如此亮眼，怎麼可能不將她放在封面？

在片中，楊紫瓊展現了野心、兇狠但又優雅的一面（曾有許多人認為這是她所能達到的最高點），實際上這是她更往上一層的墊腳石。《藝伎回憶錄》是她演過最好的電影嗎？不是的，」她告訴我們，「除非你選擇退休，否則你總是認為下一個角色將更具挑戰性。你需要不斷的接受挑戰，思考『我已經做到這個了，但還沒試過那個。』還有很多事情我沒有探索過。」比如什麼呢？「我想坐狗拉的雪橇，也想試著在風中露營。」

儘管日本文化、傳統舞蹈與語言和她的華人血統如此不同，但如果她生在藝伎回憶錄中的時代，她能成為一名好的藝伎嗎？「我絕對會是最棒的！」她說。

美國知名導演奧利佛史東曾經對本刊記者表示，楊紫瓊是「香港電影界中優雅與風華絕代的女性代表」。在 1985 年她的第三部電影《皇家師姐》中首次提名香港電影金像獎最佳新人，並在 1997 香港回歸那年成為龐德女郎，與皮爾斯布洛斯南在《明日帝國》中緊密合作，其中著名場面是兩人被銬在一起飆著摩托車閃避敵方的精彩追逐戰。她在電影工作上開創了無數先例，「我不會成為刻板印象裡的蘇絲黃，」她曾引用自《蘇絲黃的世界》這麼說過（意指亞裔女子的刻板印象），「經由這部電影，我們展示了新一代的龐德女郎。」一位具有魅力的動作女星，可以優雅也能充滿狠勁。

同時美國市場也藉此看到了另一番風景。「好萊塢認識到亞洲市場的潛力無窮，布幕已經拉開，現在輪到我們上演一場好戲。」就在 007 電影開拍前，她發表了以上聲明，沒想到在一場動作戲中，當她從 5 公尺半的高牆上跳下著陸時聽到自己的脖子扭傷的聲音，「每塊肌肉，每個韌帶都劇烈疼痛。」這是她受過最嚴重的傷勢之一，「他們只能用石膏把我固定住。」但似乎沒有什麼能將她擊倒，不消一個月又開始回到片場繼續電影拍攝。

《明日帝國》上映後，已故的時代雜誌影評作家和亞洲電影支持者 Richard Corliss 寫了如下評論－「如果楊紫瓊成為好萊塢電影的中心，那將無疑是一場出色的表演，這是有史以來亞洲女演員所能完成最艱鉅的特技。」

去年時代雜誌將她評選為 100 位最有影響力的人物之一，《瘋狂亞洲富豪》的作者 Kevin Kwan 指出，楊紫瓊「一次又一次實現了不可能的事情」。她原本是一位氣質出眾的馬來西亞女孩，先是在香港男性主導的動作片中成為一支獨秀，然後接連是《明日帝國》、《臥虎藏龍》和《瘋狂亞洲富豪》，不僅顛覆 007 電影中的傳統印象，還以獲得奧斯卡獎的功夫史詩片揚名全球，她在好萊塢的不僅有了地位，甚而帶領 25 年來第一部全由亞洲卡司出演的好萊塢電影，拿下近十多年來浪漫喜劇片的最高票房。

緊接著就是《媽的多重宇宙》，當雙人組導演 The Daniels 邀請楊紫瓊接演這個當代科幻的題材時，她立刻就知道這將是一部特別的電影。一個飽受壓迫的亞洲移民，經營著一家陷入困境的自助洗衣店，主角 Evelyn Wang 無意捲入一場跨越多元宇宙的離奇冒險，這部電影古怪、瘋狂卻令人著迷。楊紫瓊表示「這是我期待已久的事情，能將我的能耐展示給我的觀眾和家人。我可以搞笑也可以認真，更可以悲傷。終於有人理解我可以做到這所有的事情。」

這些話特別引人省思，儘管楊紫瓊已經舉得了巨大的成功，她仍然是與中國最優秀的演員一起表演與競爭，例如與李安（《藝伎 回憶錄》）和章子怡（《臥虎藏龍》《藝伎回 憶錄》）的合作。李安在好萊塢準備接納楊紫瓊之前，就已經征服了大銀幕，而被稱為小鞏俐的章子怡也深知自己的優勢，「現在的時代與鞏俐的時代已經不同了，」章子怡在 2000 年拍攝張藝謀的《英雄》時這樣表示，「中國電影已崛起了一段時間，曝光度也更高，因此我在國際間知名的機會也更大。」她的下一站是與成龍合作的《尖峰時刻》。華人女星中非常容易被拿來互相類比。

章子怡最喜歡《臥虎藏龍》裡的哪個時刻呢？「是當我第一次遇到楊紫瓊的時候，當他來找我尋找寶劍，我們進行了一場對決，儘管我知道整個故事而且我偷了寶劍，但我必須假裝得一無所知，我非常喜歡那場戲。」

觀眾們對這場戲愛不釋手，無論是當時還是現在。再次從網路上找到片段欣賞，依然對其多層次的氣魄表現而動容。當楊紫瓊流暢完美的利用各種隨手可得的武器攻擊時，章子怡則展現出難以揣摩的演技。直到今日，電影迷們仍將兩位長達 6 分鐘的打鬥場景稱為電影史上最富動感與優雅的結合。

這是我期待已久的事情，我可以搞笑，也可以認真，更可以悲傷。

儘管表演出色，楊紫瓊卻並未得到讚譽，電影界人士認為年輕的章子怡佔盡了《臥虎藏龍》的風頭，外界對 10 年後的《藝伎回憶錄》也同樣有類似的看法。本刊香港版本 2023 年 4 月號的封面人物張艾嘉曾在 1999 年受訪時跟我們說，「在好萊塢，對於 一個 40 歲以上的女演員來說，獲得一個好角色是十分困難的。所以我選擇更積極的方式，直接成為一名導演，這幫助我能在這行業中存活得更久。」

與本刊香港版雜誌密切合作並協助評選「2022 Woman of Power」榜單（楊紫瓊也入選）的品牌策略顧問 Peter Cheung 與楊紫瓊早在 30 歲前時就已相識。當時 Peter 參與多項 Dior、Versace 與 Van Cleef & Arpels 活動專案而常在場合中遇見她，因此成為了朋友。「當楊紫瓊獲得奧斯卡獎時，我尖叫著，跳起來拍手，然後我哭了。我一直以來都是她的粉絲，仍然難以相信我竟然可以稱她為朋友。這對一個如此勇敢又善良的人說，沒以比這個更好的了！在我認識她的幾十年中，她始終是這麼真誠又善良，在這樣殘酷的行業中非常罕見。」此外，她自 2016 年以來也擔任著聯合 國開發計畫的親善大使，「她總是展現最真誠的自己，我迫不及待再次見到她並給她一個大大的擁抱!」Peter 說。

雖然香港演員莫文蔚並沒有和楊紫瓊共事過，但她分享了以下感言。「就像其他人一樣，我為 Michelle 獲得大滿貫般的殊榮感到非常興奮，她激勵了我們行業中、亞洲圈與更廣泛的所有人。」這些具有影響性的形容詞彙，彰顯了楊紫瓊的文化地位。「Michelle 對所有女性來說都帶來真正的激勵作用，因為她的敬業精神、工作態度、智慧與優雅，」汪詩詩說她永遠記得她的獲獎感言，「女士們，千萬不要相信任何人告訴妳，妳已經過了妳的巔峰時代。」

亞洲和全球觀眾都為了楊紫瓊的成就齊聲歡呼。而在《媽的多重宇宙》中，他終於找到了一個商業和個人兼顧的機會，使她可以盡情展露自己的才華，全心投入其中。

「這是一個歷史性的時刻，今晚，我們打破了看似重重限制的玻璃天花板。」楊紫瓊在95屆奧斯卡的典禮後記者會說。「點燃你心中的火焰，堅持自己的道路，勇敢做夢。沒有什麼是不可能的，看看我就是最好的例子。」

這是一個給所有人的啟發，同時也是所有人都一同見證的故事。未來是一個更加勇敢的新世界，代表著各個層面的多元世界，而在這個多重宇宙中，每個人都擁有應當勇敢追逐的一切。