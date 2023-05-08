LIFE SENSING｜DRAFT LAND 創始人鄒斯傑在「鐫萃」品啜特調生活的共感

走出吧台，世界更大。從不斷精進技藝，將在地食材引入、嘗試以多感官調和術、增強品酒體驗的調酒職人，到一手打造 Draft Land 大眾化調酒王國的經營者，鄒斯傑認為其中不變的是創造人們對生活的共感，慢慢去找尋更美，更好、更細膩的感受能力。

來自世界各地的酒款、五光十色的酒瓶、泛著炫彩的陳架彷如舞台布景，Bartender 熟練手勢開始舞蹈，搖晃著令人目眩神迷的味覺夢境⋯⋯。18 年前，一腳踏入調酒業的 Angus Zou 鄒斯傑，很幸運獲得倫敦國際調酒名師指引，短短幾年即獲 Diageo World Class 調酒競賽台灣區冠軍。然而吧台後的光環只是角落裡的燭光，Angus 選擇走出吧台，看見更寬廣的世界。

機緣來自一次和臺虎啤酒的合作案。Angus 現場觀察到人們品飲是因為好喝，不一定知道是他調的。竅門在 on tap 過程先將所有風味進行拆解，如何使用不同的酸（檸檬酸、蘋果酸、酒石酸等）」控制 after taste（後韻），精準掌握產生的味覺變化。這個經驗開啟了 Angus 對另一個世界的想像，讓人們很自然，輕鬆地飲用雞尾酒，不必指名調酒師來做這件事，draft cocktail 算是一種解決方案。於是 Draft Land 在台北東區巷弄裡照亮了一條街。打破酒吧總是予人陰翳、難以親近的感覺。Draft Land 以極簡美學、站立式空間瞬間掀起了台灣新飲酒文化旋風，更多度入選亞洲前 50 大最佳酒吧，也同步輸出香港，積極展開東京、馬來西亞的開店計劃。

從不斷精進技藝，將在地食材引入、嘗試以多感官調和術、增強品酒體驗的職人，到一手打造大眾化調酒王國的經營者，Angus 認為其中不變的是創造人們對生活的共感，慢慢去找尋更美，更好、更細膩的感受能力。

為了拓展海外事業，旅行目前已成為 Angus 生活中的主旋律。在國外能享受到的高度，在台北參訪大陸建設「鐫萃」接待會館看到國際質感，他有一種超乎期待的興奮。他樂見在南京光復能出現和信義計劃區相呼應的國際飯店地標，更看見義大利國寶建築師 Antonio Citterio 以世界觀點再現台灣之美，做出一幢很獨特的建築。在設計上，既加入了一些東方元素又保有義式風情，這種優雅度如同難度很高的特調是很令人震撼的融合技藝。

空間佈局裡，同樣可以看出大師處處著墨的生活感。從廚房、客廳、臥室、浴室到陽台，似乎讓居住者會開始想像該穿什麼樣的衣服，坐在什麼樣的位置，在廚房煮什麼樣的食物，喝什麼樣的酒，睡覺的時候配什麼音樂。Angus 表示在這樣的建築裡，有點像自動導航式 Auto pilot 的方式，隨時隨地可感受到 Antonio Citterio 想傳遞的氛圍。

陽台在台北市尤其奢侈。現在經常出差國外的 Angus 在國際城市的旅宿經驗，也經常選擇通透的飯店空間。從臥室到客廳，透過陽台貫穿體感很舒適，他很著迷不同文化背景所創造出來的各種不同事物、食物、酒、音樂、設計、藝術，甚至街道的氛圍；挑選住宅他也同樣在意這種跨國界的整合品味。就居住概念而言，成為空中飛人的 Angus 相信提供飯店配套服務的酒店公寓將在一般住宅中脫穎而出。因為可以為居所主人節省許多時間，平衡工作與生活，這是無價的。

在「鐫萃」這件作品上，他預見了一種理想生活方式，帶著時間和空間的流動性和延續性，不僅是一個全新生活的開始，更象徵一個美好的未來及想像。