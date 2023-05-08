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LIFE SENSING｜DRAFT LAND 創始人鄒斯傑在「鐫萃」品啜特調生活的共感

By Katerina Cheng
Digital Editor
08 May 2023
LIFE SENSING｜DRAFT LAND 創始人鄒斯傑在「鐫萃」品啜特調生活的共感
People & Events
LIFE SENSING｜DRAFT LAND 創始人鄒斯傑在「鐫萃」品啜特調生活的共感

走出吧台，世界更大。從不斷精進技藝，將在地食材引入、嘗試以多感官調和術、增強品酒體驗的調酒職人，到一手打造 Draft Land 大眾化調酒王國的經營者，鄒斯傑認為其中不變的是創造人們對生活的共感，慢慢去找尋更美，更好、更細膩的感受能力。

來自世界各地的酒款、五光十色的酒瓶、泛著炫彩的陳架彷如舞台布景，Bartender 熟練手勢開始舞蹈，搖晃著令人目眩神迷的味覺夢境⋯⋯。18 年前，一腳踏入調酒業的 Angus Zou 鄒斯傑，很幸運獲得倫敦國際調酒名師指引，短短幾年即獲 Diageo World Class 調酒競賽台灣區冠軍。然而吧台後的光環只是角落裡的燭光，Angus 選擇走出吧台，看見更寬廣的世界。

機緣來自一次和臺虎啤酒的合作案。Angus 現場觀察到人們品飲是因為好喝，不一定知道是他調的。竅門在 on tap 過程先將所有風味進行拆解，如何使用不同的酸（檸檬酸、蘋果酸、酒石酸等）」控制 after taste（後韻），精準掌握產生的味覺變化。這個經驗開啟了 Angus 對另一個世界的想像，讓人們很自然，輕鬆地飲用雞尾酒，不必指名調酒師來做這件事，draft cocktail 算是一種解決方案。於是 Draft Land 在台北東區巷弄裡照亮了一條街。打破酒吧總是予人陰翳、難以親近的感覺。Draft Land 以極簡美學、站立式空間瞬間掀起了台灣新飲酒文化旋風，更多度入選亞洲前 50 大最佳酒吧，也同步輸出香港，積極展開東京、馬來西亞的開店計劃。

DRAFT LAND 創始人鄒斯傑

從不斷精進技藝，將在地食材引入、嘗試以多感官調和術、增強品酒體驗的職人，到一手打造大眾化調酒王國的經營者，Angus 認為其中不變的是創造人們對生活的共感，慢慢去找尋更美，更好、更細膩的感受能力。

為了拓展海外事業，旅行目前已成為 Angus 生活中的主旋律。在國外能享受到的高度，在台北參訪大陸建設「鐫萃」接待會館看到國際質感，他有一種超乎期待的興奮。他樂見在南京光復能出現和信義計劃區相呼應的國際飯店地標，更看見義大利國寶建築師 Antonio Citterio 以世界觀點再現台灣之美，做出一幢很獨特的建築。在設計上，既加入了一些東方元素又保有義式風情，這種優雅度如同難度很高的特調是很令人震撼的融合技藝。

空間佈局裡，同樣可以看出大師處處著墨的生活感。從廚房、客廳、臥室、浴室到陽台，似乎讓居住者會開始想像該穿什麼樣的衣服，坐在什麼樣的位置，在廚房煮什麼樣的食物，喝什麼樣的酒，睡覺的時候配什麼音樂。Angus 表示在這樣的建築裡，有點像自動導航式 Auto pilot 的方式，隨時隨地可感受到 Antonio Citterio 想傳遞的氛圍。

陽台在台北市尤其奢侈。現在經常出差國外的 Angus 在國際城市的旅宿經驗，也經常選擇通透的飯店空間。從臥室到客廳，透過陽台貫穿體感很舒適，他很著迷不同文化背景所創造出來的各種不同事物、食物、酒、音樂、設計、藝術，甚至街道的氛圍；挑選住宅他也同樣在意這種跨國界的整合品味。就居住概念而言，成為空中飛人的 Angus 相信提供飯店配套服務的酒店公寓將在一般住宅中脫穎而出。因為可以為居所主人節省許多時間，平衡工作與生活，這是無價的。

在「鐫萃」這件作品上，他預見了一種理想生活方式，帶著時間和空間的流動性和延續性，不僅是一個全新生活的開始，更象徵一個美好的未來及想像。

DRAFT LAND 創始人鄒斯傑
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LIFE SENSING｜DRAFT LAND 創始人鄒斯傑在「鐫萃」品啜特調生活的共感

Katerina Cheng

Digital Editor

Email: katerina@esm.tw

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