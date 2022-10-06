facebook

LIGHT CHASER｜循光前行 王淨

By William Chen
06 Oct 2022
LIGHT CHASER｜循光前行 王淨
People & Events
LIGHT CHASER｜循光前行 王淨

在一眾新生代女演員中，王淨可以說是最受矚目的一位，近期自帶光芒的王淨為 Chaumet 演繹 Bee My Love 系列新品，時而凝視鏡頭、時而沈思、鏡頭前多變的樣貌，演譯演員的千種姿態，與 Bee My Love 系列珠寶呈現出來獨有的性格魅力相互輝映，令人一眼難忘。

TEXT WILLIAM CHEN IMAGE Chaumet

2018 年，參演電影《鬥魚》開始嶄露頭角，隔年憑藉電影《返校》成功走入觀眾視野，更憑藉此部片榮獲台北電影節最佳女主角殊榮。近期，自帶光芒的王淨為 Chaumet 演繹 Bee My Love 系列新品，兩者相互輝映，晶亮鑽石和溫潤金屬的結合，在王淨身上更顯熠熠生輝，也讓我們深刻地感受到她獨有的自由純淨氣質。

王淨優雅演繹 Chaumet Bee My Love 系列新品

當你仔細賞析 Bee My Love 系列珠寶，便能感受到其獨有的多變幾何魅力。六邊形蜂巢造型設計是該系列最大特點，Chaumet 巧妙地運用幾何線條詮釋蜂巢造型。Bee My Love 彰顯的不僅是視覺上柔美溫和的樣貌，也表現出一種對於自我的追求，可堆疊拼接，創作獨有的配戴方式，可說是極具個性的經典珠寶。

在 2022 新作中，Bee My Love 系列在原有經典設計語彙上，更增添耀眼光芒。全新 Bee My Love 系列耳環將經典蜂巢圖騰化為 18K 白金或 18K 玫瑰金的金屬圓圈，與晶亮鑽石交織點綴耳垂，更顯璀璨不凡。此外，Bee My Love 全新吊墜更是完美展現 Chaumet 作為法國皇室御用珠寶世家的精湛工藝，品牌歷時多年研發出皇后式切割，呈現 88 個切面的鑽石切割，賦予鑽石卓越不凡的閃耀光彩，再鑲入蜂巢造型中，好似一道晨曦輕輕照入蜂巢，方能讓配戴者盡顯真我魅力。

Bee My Love 內斂且不失型格的多元魅力，與王淨可說是不謀而合。近年來，王淨成功地顛覆我們對她的想像，她不再只是校園劇內清純的女學生，也可以是影集《你的孩子不是你的孩子－茉莉的最後一天》以及電影《瀑布》中沈穩內斂的女兒，從校園劇到探討心理層面的劇情片，王淨可以說是劇拋臉，以精湛的演技完美地詮釋每個角色，持續為觀眾帶來驚喜，也以實力打破大家對於新生代演員的既定印象。現在的王淨就如同 Chaumet Bee My Love 系列般耀眼，是台劇不可忽視的實力新星，持續踏在夢想路上，循光而行，也讓我們期待著王淨在春光明媚之時，挑戰更多的可能性。

王淨優雅演繹 Chaumet Bee My Love 系列新品
Chaumet Bee My Love 皇后式切割 新生代女演員 王淨

William Chen
luxury Fashion ART feature
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.