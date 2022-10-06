LIGHT CHASER｜循光前行 王淨

在一眾新生代女演員中，王淨可以說是最受矚目的一位，近期自帶光芒的王淨為 Chaumet 演繹 Bee My Love 系列新品，時而凝視鏡頭、時而沈思、鏡頭前多變的樣貌，演譯演員的千種姿態，與 Bee My Love 系列珠寶呈現出來獨有的性格魅力相互輝映，令人一眼難忘。

TEXT WILLIAM CHEN IMAGE Chaumet

2018 年，參演電影《鬥魚》開始嶄露頭角，隔年憑藉電影《返校》成功走入觀眾視野，更憑藉此部片榮獲台北電影節最佳女主角殊榮。近期，自帶光芒的王淨為 Chaumet 演繹 Bee My Love 系列新品，兩者相互輝映，晶亮鑽石和溫潤金屬的結合，在王淨身上更顯熠熠生輝，也讓我們深刻地感受到她獨有的自由純淨氣質。

當你仔細賞析 Bee My Love 系列珠寶，便能感受到其獨有的多變幾何魅力。六邊形蜂巢造型設計是該系列最大特點，Chaumet 巧妙地運用幾何線條詮釋蜂巢造型。Bee My Love 彰顯的不僅是視覺上柔美溫和的樣貌，也表現出一種對於自我的追求，可堆疊拼接，創作獨有的配戴方式，可說是極具個性的經典珠寶。

在 2022 新作中，Bee My Love 系列在原有經典設計語彙上，更增添耀眼光芒。全新 Bee My Love 系列耳環將經典蜂巢圖騰化為 18K 白金或 18K 玫瑰金的金屬圓圈，與晶亮鑽石交織點綴耳垂，更顯璀璨不凡。此外，Bee My Love 全新吊墜更是完美展現 Chaumet 作為法國皇室御用珠寶世家的精湛工藝，品牌歷時多年研發出皇后式切割，呈現 88 個切面的鑽石切割，賦予鑽石卓越不凡的閃耀光彩，再鑲入蜂巢造型中，好似一道晨曦輕輕照入蜂巢，方能讓配戴者盡顯真我魅力。

Bee My Love 內斂且不失型格的多元魅力，與王淨可說是不謀而合。近年來，王淨成功地顛覆我們對她的想像，她不再只是校園劇內清純的女學生，也可以是影集《你的孩子不是你的孩子－茉莉的最後一天》以及電影《瀑布》中沈穩內斂的女兒，從校園劇到探討心理層面的劇情片，王淨可以說是劇拋臉，以精湛的演技完美地詮釋每個角色，持續為觀眾帶來驚喜，也以實力打破大家對於新生代演員的既定印象。現在的王淨就如同 Chaumet Bee My Love 系列般耀眼，是台劇不可忽視的實力新星，持續踏在夢想路上，循光而行，也讓我們期待著王淨在春光明媚之時，挑戰更多的可能性。