乳房美學最高境界 FROM BEAUTY TO ART｜乳房及整形雙專科醫師 張智皓

理性與感性兼具，不僅深耕醫學美容多年，同時更具備乳房醫學的專業經驗，雙專科的專業醫療背景，讓張智皓醫師成為台灣乳房美學權威，能給予患者最優質的診治，掌握當代女性對於美的需求。

Words：William Chen Photography：Jimmy Chao Make up & Hair：Penny Chen

「一位具有溫度的醫生」是我給予張醫師的形容詞，初見張醫師，便會被他熱情且幽默的性格所吸引，猜想正是這樣親切的問診態度，讓他總能收到許多患者的愛戴。當然，張醫師具備國內少見的衛福部認定整形及乳房雙專科醫師執照，並曾於美國哈佛醫學院乳房醫學中心擔任研究醫師，並將精品級職人精神投注在乳癌治療重建及各式乳房醫美手術，才是他能成為台灣首屈一指乳房名醫的關鍵。

自然美成為隆乳趨勢對於當今台灣乳房美學的市場變化，張醫師也觀察到，近期大家對於美學的要求可以說是日漸提升，無論是隆乳抑或是乳房重建，「自然」成為消費者的首要條件。他表示，隨著資訊的演進，大家越來越知道自己想要什麼，對於胸部的美，早已不只停留在所謂的「大就是美」，能與自身身材達到完美的比例才是王道。 就張醫生的診療來觀察，他總能細心地洞察患者的需求，以充足的臨床經驗，帶給他們滿滿的信任感。「現在的患者不同於過去，他們對於自身都有相當程度的認識， 因此，醫師所做的第一要事就是要非常重視客戶的感受跟體驗，同時用實力與科學來說話，不需要太複雜的東西，化繁為簡， 竭力達到每一位患者的需求。」張醫師笑說自己在美學發展上最大的特點就是「中西合併」給予患者無負擔的享受。在他的巧手診治下，胸型不僅完美飽滿，在增大之餘更能完美地符合人體自然比例，看上去並不會過分的不真實。

歐式精品級醫學美容

張醫師對乳房美學的執著有一部分是源自於在歐洲求學的經歷。張醫師特別喜愛藝術，特別是文藝復興時期的雕塑，並在無形之中影響著對於美學的想法，「我個人很喜歡文藝復興的作品，喜歡協調的美感。」在歐洲進修時，最愛的一件事就是到博物館、教堂參觀，觀察雕塑品，並思考著藝術家們雕塑的工法以及比例，為什 麼這些藝術品們總能呈現優雅的感覺？張醫師認為「醫生就像是藝術家而顧客就好比創作媒材，必須通過想像力從中雕鑿最美的靈魂。」直到現在，張醫師還是持續保有觀展、欣賞藝術品的習慣，「所謂的藝術不是購買藝術品，而是要真正的落實在生活當中。」他會在日常生活中與太太一起去逛精品，來觀察現在的時尚趨勢， 並透過精品的手感及細節來感受頂級工藝精神，進而擷取靈感創造出更完美的手術作品。對張醫師來說，時刻洞察美的事物早已內化於心，猜想這也是張醫師總能雕塑出讓患者感到完美且自然的胸型，並持續站穩醫學美容浪尖，引領流行。

源自哈佛頂尖思維

誠如前面所述張醫師是台灣少見的雙專科醫師，理性與感性兼具是我在與醫師相處下來所觀察到的特質。如果說歐洲的留學經驗帶給張醫師在美學的眼界，形塑美的關鍵，那麼在美國哈佛醫學院乳房醫學中心擔任研究醫師時的經驗則是啟發他對於乳房疾病更深度的認識，開啟另一扇視野。「哈佛是個很神奇的地方融合美式文化的開放與最新科技，同時保有歐洲的美學精神。」回憶起哈佛的研究經歷，張醫師笑說，那邊有世界級的頭腦，大家彼此激盪想法，互相切磋。當時的經歷深深地影響著他後面對於醫學的想法，昇華自己的能力，並將最新的科技技術融合在診療內， 成功地組建一套專屬自己的手術方式，達到精品級的診療。

重新選擇罩杯的機會

訪談最後，張醫師也與我們分享，為什麼自己會決定雙專科的關鍵？最大的啟蒙者源自於德國海德堡大學的醫學博士教授，他告訴當時還僅從事整形外科的張醫師說：「你必須完整的學習乳房醫學，要能從病灶切除，化學治療，到乳房重建，都能一條龍式的完成，才能給患者最好的手術成果。」對許多婦女朋友來說，乳癌絕對是一場夢魘，部分患者在確診乳癌後，必須接受乳房切除手術，因都會考慮要做乳房重建整形。但在過往，許多乳癌醫師多半沒有相關隆乳美學經驗，而重建醫師又無法在切除病灶的同時保留自然組織，以至於讓乳房外觀無法達到多數人所認定「自然美」的模樣。然而， 張智皓醫師厲害之處就在於具有乳房及整形雙專科的醫學背景，同時又深耕醫學美容多年，他能如同「瓶中船」一般， 透過微小的切口將病灶全數切除，並保留完整的皮膚組織後，再進行隆乳式重建，讓即便是乳癌重建這樣高度複雜困難的手術，依舊能夠賦予患者自信美麗的外觀。

對此，張醫師語帶堅定地向我們分享：「希望能夠將歐美最先進的乳房醫學與美學帶進來，讓患者不再畏懼於乳房切除，而不過是一個重新選擇罩杯的機會。」尖端的醫療科技，加上時尚美學， 張醫師以專家的身份給予乳癌患者更多信心，鼓勵女性平常多做乳房自我檢查 及定時篩檢，面對乳癌並不可怕，積極地參與診療，方能展現最美的姿態。