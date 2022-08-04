余文樂｜真言時刻 Inside Out Time

影視巨星、潮流男神、加密貨幣藝術創業家，這些稱號可以但也都不足以形容余文樂。余文樂與PRESTIGE分享，有了家庭成為了父親後使得他的人生有重大轉折。現在的他開口閉口都是爸爸經，余文樂與我們暢談「父親」這個近期讓他心中最感驕傲的新身分之一。

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說起余文樂，相信所有人心中的第一印象是潮流男神與影視巨星。余文樂以擔任演員的方式踏入演藝圈，主演過多部膾炙人口的電影如《無間道》系列、《江湖》，與周杰倫共同演出《頭文字D》以及演技轉型之作《志明與春嬌》，2016年演出《一念無明》更獲得香港電影金像獎提名最佳男主角肯定。

除了影視演出作品外，余文樂更為大家所熟知的是他的創業家身分，他成立了個人潮流服飾品牌MADNESS以及成立職業電競隊Mad Team。而近期更膾炙人口的是投入加密貨幣領域成為發行方發行Zombie Club NFT；與佳士得拍賣行合作的《No Time Like Present》拍賣會更創下近台幣五億拍賣總成交額。

余文樂從不自我設限，他的事業可謂多元，看起來似乎比以往忙碌。我們很好奇這是為什麼？是否跟到了40歲人生有所轉折有關？余文樂很坦然地告訴我們原因，現在雖然看起來很忙，但對於他來說現在卻是過正常生活的開始。「40歲對我來說其實沒什麼改變，比較明顯的是婚後與婚前的變化。有家庭後，生活方式會有改變。過往在沒有小孩的時候比較自由，比較多自己的時間。有了家庭後更開始在意家庭與工作的平衡。再加上疫情的關係，對於這幾年的生活樣態，我會用了『純樸』兩個字來形容。」

我們接著問純樸指的是什麼？余文樂說就是做運動、帶小孩，下午工作，告訴我們終於體驗到「原來日子是星期六與星期天可以不 用工作的」。余文樂口中的「純樸」、「正常生活」在我們一般人眼裡看起來再稀鬆平常不過，但對曾在自己的YouTube頻道裡坦承自己前二十年沒日沒夜在演藝圈打拚的生活，這樣的「正常生活」對他可是難能可貴。

當然從另一個角度想，我們哪個人何嘗不羨慕余文樂前二十年的演藝圈生活呢。

我們問余文樂以前有想過會過現在這樣的生活嗎？余文樂說完全沒有，「以前太可怕了，你們不會想知道我以前的生活狀態。越早期越忙，我工作的前十年是沒有放過假的。過了十年後，才稍微有兩三天、三四天的放假生活。越接近四十歲，生活就開始越來越正常。我會花最多時間陪伴孩子成長，在孩子的成長過程中我會選擇這樣的正常生活來陪伴孩子成長。我依舊會工作，但不會是一年十二個月都在工作的緊繃情況。這算是我目前最主要的規劃。」

余文樂說到人生最大的轉折點就是有了家庭與有了小孩。現在的余文樂開口閉口都是爸爸經，「父親」可能是余文樂近期最驕傲的身分。我們接著問與太太對於孩子的未來有無設定好要走的方向？對孩子的教育是否有自己的想法？

我之所以捨棄超量的工作時間就是為了陪伴孩子成長。

余文樂也老實坦承，對於孩子未來的方向，他現在也正在摸索著。他跟我們分享他現在正陷入一個煩惱，到底是要把孩子送去國際學校還是本地學校就讀。「我跟我太太會想讓孩子去念國際學校的原因是不想讓孩子有太多功課，不想讓孩子在傳統高壓式的華人教育制度下長大；但又怕讓孩子去國際學校會過分放鬆，會學到不好的習慣，也會擔心中文不好。我與太太很在意要先把中文學好。中文是很難學的語言，我反倒不擔心孩子晚學英文的問題。從小在英文環境長大的孩子，等到成年回到講中文的環境，這對孩子來說是很痛苦的，對孩子來說也很不公平，孩子小的時候是沒得選擇的。」

余文樂跟我們說他特別重視孩子的禮節，很怕孩子念了國際學校後見到奶奶後用洋腔洋調的「What’s Up」打招呼。

余文樂這時搬出了他身為家長的爸爸經， 他不否認念國際學校的確會給人很「國際化」的感覺，但余文樂說他與太太都認為孩子的氣質或所謂的國際觀，並不一定要靠念國際學校才能培養，更重要的是余文樂告訴我們他不想讓孩子變得沒禮貌。「我太太與岳母都很重視孩子的禮貌與規矩。孩子懂了禮貌與懂規矩後，在這個層次上我再一步步陪伴孩子成長，陪伴他探索自己的興趣，找出自己擁有天份的領域。」

余文樂說他的老大記憶力很強、很活潑、時時充滿精力，於是就花比較多時間來培養老大運動的興趣。「我讓老大接觸了籃球、滑板、網球、足球、游泳等五種運動，我發現老大有網球天份也對網球最感興趣，那我就讓老大多接觸網球。我希望男孩子不要當宅男，要多接觸運動與戶外活動，小孩有運動習慣與經過運動鍛鍊比較能抗壓不容易有玻璃心。運動是可以磨練孩子的性格的。這些對我來說比孩子的成績與考試拿高分與否都來得重要。

運動是可以磨練孩子的性格的。這些對我來說比孩子的成績與考試拿高分與否都來得重要。

我之所以捨棄超量的工作時間就是為了陪伴孩子成長。我不要當個只懂著努力賺錢，把孩子丟給奶媽、管家帶大的爸爸，這樣只會培養出一個有玻璃心的少爺。孩子沒有受到應有的教育絕對是家長的責任。」

余文樂直言現在的他是一位能保護人與照顧人的父親，如此讓他感到很幸福。「我沒有像一些香港前輩那樣想要不斷追求演藝事業高峰。我選擇的是現在這樣的生活，你讓我再選一次答案也是一樣。」

接著我們問余文樂在看電影與聽音樂的選擇上有因為生活狀態的不同而任何的改變嗎？他說喜歡的還是喜歡，不喜歡的還是不喜歡，這個喜好在婚後也是沒有改變。當然余文樂告訴我們即便是身為丈夫與父親的他還是很需要屬於自己的獨處時間。「我很需要屬於自己的Me Time，像我今天來到拍攝現場前，就先一個人開車去常去的咖啡店喝一杯咖啡。我通常會在工作前選擇一個人獨處，留些時間讓自己沈澱。晚上小朋友睡了，就會一個人獨處。完全沒幹嘛，就純粹一個人獨處。」

說到近期推薦的影視作品，余文樂大力推薦講述獨角獸企業WeWork興衰隕落的影集《新創玩家》（WeCrashed），「很好看，讓我相當驚艷，原來影集可以擁有如此大成本製作。Jared Leto與Anne Hathaway兩位演員的演出都很有魅力，特別是Jared Leto的演技更讓我另眼相看。我一路以來都是在拍電影，看到有影集能夠讓每一集都像是在拍電影，每一集都如同電影般緊湊；劇本題材也很吸引我，講述WeWork新創事業如何從無到有以及過程中發生的瘋狂故事。我特別對新創事業的故事很深感共鳴，演員對細節的表現更讓這齣戲加分不少。」

我不會用旅行去體驗或認識新的人事物，遠離塵囂與遠離人群，這對我來說才叫真正的休息。

說到余文樂近期另一個事業重心，那就是經營YouTube節目《Inside Out》。正如片名所形容的坦承相見意涵，余文樂以實境紀錄片形式把自己內心真正的感受與想法呈現在鏡頭前。「我只是拍自己想拍的東西，單純是做一件自己想做的事。目前這樣的平台與型態對我來說是最不受限制的創作形式。」說到關於分享自己的內心話這部份，余文樂表示「所有內容都是自己真正想講的想分享的，沒有想講的絕對不會硬講。不拖泥帶水，我的風格是事情要做就要做到最好。」

在《Inside Out》中可以看見余文樂前往紐約探訪當紅韓裔刺青師Mr. K以及當代藝術家Daniel Arsham。旅行與探索世界似乎是余文樂心中另一個擁有豐沛創作靈感的主題，最後我們問他近期還有哪些值得分享的旅行體驗。「與太太去南法旅行，與好友在當地碰面相聚。我認為旅伴很重要，這些朋友都認識很久了，以前就很常出國，都有相同的旅行態度，大家都很有默契。我喜歡去沒有什麼人的地方旅行，找朋友們聚在一起，吃吃東西，行程越簡單越好。這是我偏愛的旅行方式。我反倒是不會用旅行去體驗或認識新的人事物，我喜歡去古城，遠離塵囂與遠離人群，接近山海森林大自然，這對我來說才叫真正的休息。」