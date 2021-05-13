優雅的超人媽媽 The Elegant Super Mom

你對「女強人」的定義是什麼，事業有成、獨當一面還是女權主義捍衛者？在這個非黑即白的價值社會裡，好似我們必須滿足所有定義，才能贏得旁人的掌聲。不過今天PRESTIGE要來帶大家認識一位女性，她或許不符合大眾對成功女性的想像，不過她為家族帶來的無私奉獻，絕對是令我們刮目相看。她的名字是許媖媖。

TEXT JENNY WU PHOTOGRAPHY YUNG NAN LIU SPECIAL THANKS TO W TAIPEI

第一次見到許媖媖母女，她們謙虛有禮的性格就令我印象十分深刻。尤其是小女兒 Haley 年僅三歲，行為舉止顯得比同齡孩童還要成熟穩重。和媖媖聊了一下才發現，有別於大多數亞洲父母不斷督促小孩課業以及課外才藝，她覺得孩子的品行更重要。因此無論是在外或家中，她都要求兩個孩子一定要有禮貌，並且當一個善良的人，也因為這樣家中的長輩都特別疼愛兩個小孩。據說，Haley 訪問當天一襲亮麗的粉橘紅緹花澎裙便是夏姿．陳創辦人兼設計師王陳彩霞夫人親自為寶貝孫女連夜趕製而成，只為在這次拍攝上讓 Haley 成為最美麗的小公主，愛孫之心，有目共睹。

夏姿作為首個登上巴黎時裝週的華人品牌，我相信王陳彩霞這個名字在時尚圈是無人不知，無人不曉。於是我好奇問媖媖，面對在事業上擁有如此亮眼成績的婆婆，平時相處是否會有壓力：「作為女人，我很敬佩我婆婆能夠一手打造她的事業版圖。作為媳婦，我很慶幸擁有如此開朗的婆婆，不要看她在螢光幕前很霸氣的樣子，私底下她就是個慈祥的奶奶。」我接著問，在親子教育上王太是否會給予意見：「我婆婆很尊重我的想法，所以基本上她不太會干涉我們對孩子的教育。不過，我很欣賞王太與兩個兒子的相處，所以我自己也時常向她討教一些秘訣。」面對棘手的婆媳相處，媖媖與王太以誠相待，惺惺相惜。

曾在紐約專攻藝術史的她，相信對時尚美學也是頗有一番獨到見解。於是我問她身為夏姿執行長夫人，覺得自己扮演什麼樣的角色，以及如何看待這個品牌：「夏姿創立至今已過40餘年，不過在服裝的設計上卻是越走越年輕，改變大眾對夏姿的品牌定位。我自己十分欣賞這樣的創舉，也希望能夠以行動支持，所以在很多場合都可以看到我穿夏姿出席，一方面是我覺得夏姿的衣服能夠應對多種場合，另一方面也希望透過我自己一點點的影響力告訴大眾，其實我們這代的年輕女性穿夏姿是很有風格的。」

「每位成功的男人背後，都有一位偉大的女人。」這句話雖已是陳腔濫調，不過拿來形容許媖媖是再適合不過。曾到美國求學，並於國際知名拍賣公司佳士得日本藝術部門實習，如果繼續在藝術投資產業深造，想必在事業上必定大放異彩。不過，2011年與丈夫王子瑋結為連理，並育有一兒一女後，便下定決心在家相夫教子。我問媖媖是否會覺得結婚生子後失去實現夢想的機會很可惜，她笑著回應：「當媽媽之後生活變得很忙碌，所以不太會去多想自己失去什麼，沒實現什麼。反而是得到從前不曾擁有的快樂與成就，現在的我很滿足。」

在過去的父權社會下，我們經常被灌輸「男主外，女主內」的思想。不過隨著時代變遷，女性工作者愈來愈多，在當代社會好似沒有一番事業成就，便稱不上「成功女性」。但是退居二線，默默守護家庭，放棄夢想藍圖的母親，就不配這個稱號嗎？「成功女性」的定義應不受框架，不因成就多寡取決。就像許媖媖，她是丈夫背後默默付出的女人，她是夏姿集團的幕後幫手，她是兩個孩子堅不可摧的靠山。她犧牲實現自我成就的機會，成全別人的成就，在人生中各個角色扮演都盡心盡力。許媖媖，是我心中擁有「優雅超能力」的女人。

【SPARK 靈感小物】



大部分女生的包裡都放化妝品、香水等，不過打開媖媖的包裡，意外地發現包中有超過一半的東西，都是為別人準備的。像是包裡的OK繃，就是怕小朋友在外受傷準備的。另外，酒精消毒液跟濕紙巾也是因應疫情，讓身旁的家人好友可以隨時注意衛生。