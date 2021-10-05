優雅風範 Speak Of Grace

瑞士頂級製錶工藝與好萊塢電影有什麼共通點？積家的品牌摯友Amanda Seyfried與我們分享。

TEXT MICK WU PHOTOGRAPHY ALIQUE

Amanda Seyfried說共通點是專注於細節，並且集結眾多藝術創者的心力，細心地將各個精密環節組合而成。同時，她也與我們分享了她熱心參與的公益組織INARA活動中印象最深刻的經歷。

您與積家的合作是如何開始的？

我跟積家的關係是從2019年的日內瓦高級鐘錶展（Salon International de la Haute Horlogerie）開始的。我有機會受到積家邀請前往日內瓦與他們一 起參與鐘錶展出活動，幾天的時間下來氣氛很棒，積家的展出非常精緻優美，處處都充滿藝術巧思。我相當喜歡觀賞製錶的過程，特別是欣賞我在展出期間很榮幸能夠佩戴的那副錶的製錶過程，其中的鑽石鑲嵌工藝著實令人歎為觀止，一顆顆的鑽石全部用手工鑲嵌至腕錶上，這是要多大的耐心才能夠完成。我深深地受工匠們的手藝以及他們對工作的熱忱感動。

在與積家的合作過程中最讓您印象深刻的是？

我在2019年的日內瓦高級鐘錶展開啟了與積家的合作關係，在當中我更有機會實際見識到鐘錶設計與製造的過程。真的很難得有機會實際親自體驗鐘錶製作過程。工匠們以驚奇的巧手在那麼小的錶殼裡發揮出那麼細膩的藝術創作工藝，這是要多大的專注力。這真的讓我留下深刻的印象，也更讓我深刻體會到積家腕錶的藝術之美與精準細膩的工藝。

您最喜歡積家腕錶的哪一個部分？

我對積家用在製作每一副腕錶的工藝著實感到印象深刻。工匠們擁有超卓的製錶工藝，並且在製錶上相當細心，於此更讓我感到手上佩戴的腕錶具有不同與非凡的意義。我清楚看到每處細節，而且就讓我感覺它像是一件傳世珍寶。是要有多麼大的耐心與創作靈感才能成就如此絕美細膩腕錶。是如此的複雜精密，處處細節完美呈現的腕錶，每一個精密細小的零件就像是拼圖般在這枚小小的腕錶上組合而成，像是微型藝術般精美，相當吸引我。可能有些人覺得製錶、裝配細小零件很無趣，但我卻是很喜歡。你要細心組合那麼多的元素，要集結那麼多的藝術創作者一起共事，才能製作一枚精美細緻的腕錶。我覺得製錶的藝術美感就藏在如此的細節裡，特別是積家，如此精密的製錶工藝就像是把一幅幅微型畫放進腕錶裡，真是教人愛不釋手。

您在演戲時是如何詮釋角色？

我會盡可能地深入了解角色，試著從角色的觀點出發了解其 所思所想。當然如果我跟角色的經歷以及生命歷程相差太多的話，這樣的角色對我來說就是相當具有挑戰性的，不過這類型的角色是我近來渴望扮演的。

您是如何培養靈感與充實自己的演技？

我會去試著理解我扮演的角色的意圖與想法，當然這其中會涉及到去做一些研究好理解一些特定角色的特定心態與思維。理想上而言，在電影開拍前幾週會安排有排練時間，演員們跟導演會先到拍片現場先排練與暖身，好能提早進入狀況。

可以分享您參與公益組織INARA讓你印象最感深刻的經歷嗎？

想像一下，假若你的小孩受到根本與他們無關的無情戰火摧殘，你會是多麼無助與陷入恐懼之中。假若你是想要提供協助的旁人，而完全找不到方法，那你會更感到無助。而INARA是專門提供受戰火摧殘兒童醫療救助的全球性公益組 織，給予受戰爭影響的兒童最大的協助。我剛說的完全不是假想情境，是真實發生在世界上，而我想要提供幫助，INARA提供平台可以讓我提供協助。INARA 的團隊實在是棒極了，而且行動力強大。舉例來說2020年貝魯特大爆炸事件爆發當下，INARA的團隊比其他任何團體都快，馬上抵達受爆炸摧殘最嚴重的現場提供援助。INARA團隊的表現真是令我印象深刻。