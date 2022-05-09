共享水上時光｜Family Waves

By Mick Wu
Managing Editor
09 May 2022
共享水上時光｜Family Waves
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共享水上時光｜Family Waves

近期才剛拿下世界冠軍的快艇衝浪女神陳美彤Kimberly與我們分享，她是為了與喜好戶外活動的女兒培養親子感情才接觸水上運動的。Kimberly說，以前她會想著帶女兒一起喝下午茶或牽著她的手逛街，現在的她們則是一起乘風破浪共享在水上的私密時光。

TEXT MICK WU PHOTOGRAPHY YUNG NAN LIU

你有聽過或從事過目前正熱門的水上運動快艇衝浪嗎？台灣快艇衝浪界知名「嬌」點選手陳美彤Kimberly，近期才剛為台灣拿下一個世界第一頭銜：CWSA 首季快艇衝浪世界排名積分賽 Master Women Surf 冠軍，站上 CWSA 世界最大快艇衝浪協會 Masters Women Surf 組別全球排名第一位。

不說你可能不會相信，Kimberly 目前的年紀是 43 歲，而且她的女兒宥宥同樣也是快艇衝浪選手，並且多次與媽媽一起參與國際賽事。兩人在 2019 年共赴韓國首爾參加 WWA 亞洲快艇衝浪公開賽，母女聯手奪金，摘下 Masters Women Junior Women 快 艇衝浪雙冠軍。

更激勵人心的故事是 Kimberly 是在 35 歲時才接觸快艇衝浪。我們便問是在什麼樣的機會下接觸快艇衝浪？ Kimberly 說完全是為了女兒宥宥而開始接觸水上運動，喜好戶外運動的 Kimberly 告訴我們，完全是為了要多一項可以親子一起從事一起培養感情的水上運動。那時是 2013 年，Kimberly 還沒正式接觸快艇衝浪，「那時台灣只有寬板滑水，我們 2014 年去新加坡親子旅行時，水上運動教練跟我介紹了快艇衝浪，試了一下就覺得太酷了。隔年就決定開始在台灣玩這項運動。」

2015年在台灣還沒有快艇衝浪風氣時， Kimberly 便已踏上浪板在水上逐浪。Kimberly 說宥宥一開始只是玩水，11 歲時跟她說想要比賽，她便帶宥宥去給教練受訓。「宥宥 12 歲時開始跟我去國外比賽，她當了很多年青少年冠軍。我覺得我們不只像母女，更像隊友。以前宥宥小的時候我會幻想著帶著她一起喝下午茶，或牽著她的手逛街。不只如此，現在我們可以一起在水上衝浪，一起做雙人動作，甚至在水上彼此較勁。」

而且 Kimberly 說快艇衝浪比海邊衝浪安全得多 了，「快艇衝浪很適合親子一起進行，我的女兒在練的時候，我可以坐在快艇上看她練習。在海邊衝浪不可控制的因素太多，一個浪來可能就把同一組人全部打散了。」

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Kimberly 一直想傳遞的觀念是，快艇衝浪或更廣泛地來看，運動能夠培養孩子自信與培養親子感情，特別是要從孩子小的時候就鼓勵孩子運動，培養健康的生活習慣。「我以前因為念書求學而犧牲了運動，現在有機會運動就想要藉由比賽來證明自己。在快艇衝浪時，我可以把母親、職場角色全都拋諸腦後，全心全意專注在這項運動上。我女兒曾經跟我說，她在水上快要夕陽西下水面正波光粼粼時，看見台北完全不一樣的風貌。讓孩子培養一項運動習慣，孩子會樂 觀有自信，更能抒發課業上的壓力。」

最後我們問 Kimberly 有擔任宥宥的快艇衝浪教練嗎？「當老師是不能教自己的孩子。我指導她時就會很嚴肅很兇，宥宥完全聽不進去，我那時才自覺母親跟教練角色重疊時會對親子關係造成摩擦，因此我就選擇把宥宥交給專業的教練訓練。我會告訴我自己對宥宥要多用鼓勵跟引導而非用硬性要求的方式。包括像是讓宥宥練鋼琴，我不會用強硬的態度要她練習，我跟她分析道理，讓她自己去選擇到底要不要練。亞洲的父母都習慣對孩子緊迫盯人，這對孩子是不好的，要讓孩子能夠獨立思考與靠自己。」

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