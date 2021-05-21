創意成就完美｜專訪 Cartier 鐘錶創意總監 Marie-Laure Cérède

如果你是鐘錶行家與 Cartier 的愛好者，你一定會發現 Cartier 的腕錶與珠寶錶作品在維持經典樣式之餘，在細節處的設計每每都會帶給人無限驚喜。這些都是來自 Cartier 鐘錶創意總監Marie-Laure Cérède 的創意之手。我們訪問了 Marie-Laure Cérède，請她談談什麼是好的創意，以及 Cartier 的創作哲學：將珠寶工藝融入腕錶設計。

您如何定義「創新」？

我想「創新」應該是可以領導並驅動技術的設計能力，進而成就完美藝術。

Cartier 是專業珠寶工藝品牌，並將這些技術使用於製錶創作上，您的看法是什麼？

Cartier 是以珠寶匠的姿態踏入製錶業，所以我們以創作珠寶的思維設計製造腕錶。我想這也是 Cartier 和製錶業最明顯的不同。簡單來說，我們用珠寶商的角度去設計腕錶的外型，以雕塑構造的手法創造猶如第二層肌膚般的腕錶。鑑賞 Cartier 腕錶時，首先入目的是強烈而純粹的設計感。戴上腕錶一段時間之後，就會瞭解為什麼 Cartier 的腕錶猶如第二層肌膚。因為這些腕錶不僅別出心裁，而且十分舒適，幾乎令人感受不到它的存在。

這就是 Cartier 的創作哲學。而我們也決定將更多的珠寶專業技術注入腕錶作品中，像是鑲嵌技術。腕錶內的配置環環相扣，以 Pasha Serti Vibrant 舞動鑲嵌腕錶來說，如果看過上一款再看新款，就能瞭解先前的版本重視幾何設計，現在這款看起來則像是重新鑲嵌了一般。這是由珠寶工藝而來的傳統鑲嵌技術，表面上看起來十分隨性，但實際上卻隱藏著令人難以察覺的縝密結構，這是非常觸動人心的。Cartier Libre 系列的 Tortue Snake 靈蛇腕錶也一樣，琺瑯的鑲嵌方式和其不同色調的加工，還有 Baignoire 腕錶上沙弗萊石的特殊切割，都來自於卡地亞的珠寶工藝技術，並與其息息相關。

您以創作珠寶作品的角度打造腕錶，請問這兩種專業技術結合時，實際操作上有沒有碰到什麼挑戰呢？這對腕錶創作有什麼樣的好處或壞處？

這當然是很大的挑戰。它們代表了兩種不同的文化但在 Cartier 我們必須將之融為一體，我們創造出如同煉金術般的魔法，但實行起來十分不簡單。而這也是製錶工藝特別吸引我的特點。在 Cartier，我們必須結合珠寶和製錶工藝的視覺效果，更要克服所有限制，創造完美。就知識技術上來說，釋放自我的創造力，加上運用技術的實力，製錶比珠寶製作更有要求而且更加複雜，但這也是卡地亞腕錶創作上有趣的地方。

今年的「鐘錶與奇蹟」(Watches & Wonders)上，我們看到了許多過去作品的「重新演繹」版本(例如 Tank Must、Cloche 等)。重新設計這些經典錶款的同時，哪些元素對您來說更可以突顯新款的獨特和與眾不同之處，什麼是最重要的？

我們發表了不同尺寸的經典作品，因為品牌必須同時抓住熱愛經典款式的鐘錶行家和年輕錶迷兩種客戶。要吸引這些客群，就必須完美掌握 Cartier 傳承的精湛技術。第一步是探索 Cartier 所有系列的收藏，瞭解每一件典藏作品，例如 Pasha 或 Cloche。若能完美掌握這些收藏和正確知識，就可以自由翱翔在這些精緻的典藏作品之中。要確切瞭解哪些特質應該保留或捨棄，其實要看每一件作品本身，因為創作並沒有任何神奇配方。每一件作品都必須量身訂作不同的創作過程。例如 Pasha，舉例來說，全面瞭解品牌的每一件經典款式之後，我們就必須思考 Pasha 代表什麼？

Pasha 就像製錶工業中的外星生物一般，因為它既不是傳統圓形的工作用腕錶也不是運動型腕錶，而是更上一層的作品。為什麼會是如此呢？是因為它的豐富多元的特質。瞭解這樣的概念後，我決定將 Pasha 的每個元素、每個特質單獨思考，將它們視為一片片的拼圖，再分別讓每個元素更加純粹、精緻。首先重新設計錶冠，再看錶殼，然後才是錶橋和其他零件。最後再把拼圖的每個組件結合在一起，新的 Pasha 於焉誕生。新款 Pasha 是專業知識與品牌經典傳承的結合，也是我們想與年輕世代連結的作品。而且我們也想再多加一些特質，像是可更換式錶帶,這對年輕人來說很有吸引力；另外還可以鐫刻姓名縮寫，彰顯個人風格。在 Pasha 計時腕錶中也放入了一些小巧思，錶盤覆以一圈 Super-LumiNova 夜光塗料，即便在夜間也輕鬆讀時。很多細節上的創作與貢獻，造就了更優質的 Pasha 腕錶，更訴說了不同的作品故事。

Cartier 在未來幾年的整體創作方向會是什麼？可以分享您為 Cartier 製錶規劃的藍圖嗎？

Cartier 的藍圖是結合珠寶和腕錶製作，創作另一種不同風貌的腕錶。不只是報時的工具或是以外觀取勝的珠寶腕錶，而是一件新的物品。我們認為新的世代已經不再看腕錶來讀時了，所以品牌必須思考未來想成為什麼面貌。我認為 Cartier 的獨特之處，是我們能同時巧妙運用兩種專業技術的能力。未來各位將會看到我們所推出的創新作品系列，也可藉此窺見我們的野心。去年推出的 Maillon 就是一個開始，從新穎的鍊節手鍊轉化為腕錶的創作，但它並非珠寶腕錶，而是保有腕錶的身分，這是一個全新的開端。

