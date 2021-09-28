十年磨一劍 The Key To Success

去年四月從大阪紅到台灣的日本人氣生吐司「嵜本 SAKImoto Bakery」插旗台北信義區後，不畏疫情，每天仍有大量的排隊人潮，短期間已開了四間店，今年更可望在中南部展店，PRESTIGE 特地與引進嵜本的和興餐飲集團執行長曾柏憲（Henry Tseng）聊聊，三十初頭年紀的他，如何一步一腳印、嘗試別人不敢做的事，過程中酸甜苦辣的心路歷程，就讓我們為大家揭開這神秘的面紗吧！

TEXT STEPHANIE TANG IMAGE HENRY TSENG

今日大家耳熟能詳的名店，舉凡港式料理添好運、新加坡珍寶海鮮、黃亞細肉骨茶、香港了凡油雞、Wildwood 原木火烤餐廳，到拿下米其林一星的 Longtail 餐酒館，均在台灣的餐飲版圖佔有一席之地，而 Henry 只用短短的六、七年之間，就從代理、自創，到總代理。

近年來健康意識抬頭，食物來源都是民眾最關心的話題，他認為這是最好切入臺灣市場的時機點。剛宣布引進生吐司時，不被親朋好友看好，就連父親也是如此，因為大家都認為吐司只是平價的配角，都覺得臺灣人不會願意花這麼多錢買吐司，朋友們建議他賣利潤比較高的可頌、貝果。Henry 從這點切入，開始思考生吐司如何發揮品牌的價值跟延續性，以及未來發展的可能。生吐司從嬰兒到七、八十歲的老年人都能享用，客群相當廣泛，尤其吐司又可以當作主食、葷素皆宜，是很有發展性的。

製作生吐司看似簡單，其實薀含著複雜的 SOP，Henry 堅持要做就做到最好，所以把所有的精力都花在這項產品上面，在原物料、製程及包裝上特別下功夫，要求自己至少要達到日本的水準。如何在原味「極美自然生吐司」和「極生奶油牛奶」中做出變化，讓他思考要如何結合臺灣的好，他每天都會思考品牌的特色是什麼？在台灣開店一定少不了在地化的口味，像是流沙、金沙到最近的芋頭等口味，又要思考如何與台式吐司做區隔。說到吐司，我們常會搭配果醬，而嵜本 SAKImoto Bakery 的製作也不馬虎，本社長為了生產好的果醬，他會試吃每一款配方，甚至蓋了一間果醬工廠，吐司跟果醬的搭配有畫龍點睛的效果。

疫情期間的開幕，我們看到 Henry 在不到兩年的時間，就有這麼亮眼的成績，其實背後與團隊的計畫、籌備研發到執行花了一段時間，而不是天馬行空想要達成。Henry 不是一般的財團，也不是利潤最好的候選人，但他能成功打動嵜本的社長與他合作，因為價值是超乎用錢可以買到的。雖然坊間很多人模仿，但是本的業績完全沒有受到影響，這就是嵜本成功的原因。

回歸台灣人「一窩蜂」的習慣，葡式蛋塔、古早味蛋糕，甚至到髒髒包，都曾經爆發強烈的搶購熱潮，而 Henry 又是如何站穩腳步經營，不步入他們的後塵？Henry 表示：「吐司是每天都要吃到的，對我來說吐司是一個載體，其實有很多通路找我們合作，不管是連鎖咖啡廳、超商、飯店，但是他還是堅持做好控管品質，暫不與他們合作，而是要讓客源持續回流。我們的師傅是曾經在飯店工作多年的主廚，不管成本，把東西做到極致。我們打破烘培運作方式，把烘培當作高級餐飲運作。」在台灣，只有嵜本 SAKImoto Bakery 把麵包當精品在做，更與國外精品品牌合作，舉凡 BVLGARI、Louis Vuitton 的 VIP 活動，都出現他們的吐司，甚至親自送他們的產品到 VIP 家，奠定了市場價格。

很多人好奇，嵜本的社長為什麼邀請 Henry 成為品牌總代理，又想與他合資開公司？

其實初期，他們是利用翻譯軟體溝通，直到後來有會講日文及中文的員工加入，才有辦法即席翻譯。一路走來，這樣的情誼是比賺錢利潤更難能可貴的。能走到品牌端，就有機會及權利開發到海外，讓他覺得非常有趣，能到這一步，都在他的預期之中，而他就是一步一腳印的去達成，加上天時地利人和及團隊的幫忙，媒體的協助，才能有這樣的成果。Henry 說道：「人家說十年磨一劍，我的概念大概就是這樣。」

如何在這個行業帶來新潮流？首要條件就是對產品的堅持、好勝心比別人強，加上一點叛逆，這就是 Henry。要做就要做得跟別人不一樣，還要比別人更好，這就是潮，就是創新，就是成功！