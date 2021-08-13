卡地亞靈思湧動｜CREATIVE LOVE JOURNEY

這是一段關於珠寶與糖果之間的美妙對話。主人翁是卡地亞台灣區董事總經理黃珮珊（Sally Wong）、座上賓是來自台灣傑出的女性創業家、「糖話生醫 Boncha Boncha」的創辦人黃韻如（Corina Huang）。今年 2021 年「卡地亞靈思湧動女性創業家獎」（Cartier Women’s Initiative）在法國巴黎以線上頒獎方式呈現，Corina從876名參賽者中脫穎而出，代表東亞地區獲得這個獎項。

對創業者來說，成功不會主動來敲門，要透過一連串努力的過程才能看到計畫的發酵、養成，來達到結果。Corina 當初創業的發想當然不是為了要得獎。早在 3 年前糖話生醫 Boncha Boncha 這間公司已經創立。根據一份研究顯示：平均每 2 個人就曾遭遇過吞咽困難的窘境；而這種狀況尤其容易發生在老人與小孩身上。眼看太多生病的人需要接受藥物治療與營養補充，卻因為無法克服對吞嚥的恐懼而不敢服藥（更遑論有高達 75% 的人口是處於亞健康（半疾病與健康）的狀態。當身體或內臟疼痛都是健康所發出的警訊。糖話生醫的團隊決心研發出將藥丸製成糖果，運用納米技術令產品更易被人體吸收，同時促進健康並確保營養，解決了吞嚥障礙患者的難題。2021 年「卡地亞靈思湧動女性創業家獎」得主中，「糖話生醫 Boncha Boncha」的創辦人黃韻如（Corina Huang）以此創舉摘下獎項。身為卡地亞台灣區董事總經理黃珮珊 Sally Wong（以下簡稱為 Sally）這一屆來自全球的女性創業參賽者的提案感觸良多；Corina 在兩年前就有參加中小企業女性創業的「飛雁計劃」。當時的經驗是參加比賽不難，只要拿報名表填寫就有機會獲獎。但卻沒想到這次參加「卡地亞靈思湧動」是人生中遇到最難的一次競賽，因為必須要通過各種層層關卡的審核、篩選與淘汰。

很多問題都是抽絲剝繭會必須要回答關於一個完整企業所有相關的問題，關於企業的發想、精神、理念甚至提出遇到困難時解決方案、最重要還有財務狀況。透過權威國際級的專業機構來核實這間公司的正當完整性，以確認參賽者的核心技術是否如實傳達。第一天就是長達七個小時馬拉松的審核。包括深入了解客戶、股東與財務結構。特別台灣還代表東亞地區得獎更為意義非凡：「當轉機化為商機，沒有想到把吃糖果這麼簡單的事轉化成一個廣為助人且有創意的示範。」回想當初一個靈光閃現激發 Corina 想開發嶄新的糖果劑型實驗，當時有一位廠商主動找上她希望能設計出一款糖果中的精品。美味可口亦能承載營養素與藥性成分。基於自發性與機會點這兩個動機、驅使她走上了研發之路。「我們用了各種創新技術來開發全新的糖果劑型，畢竟一種糖衣要同時包覆水溶性與脂溶性的營養素必須經過嘗試後推翻、多少次被打臉的挫折、反覆測試才能成功、讓產品順利合格上市廣為採用。」Sally 接著表示：「『卡地亞靈思湧動女性創業家獎』從十五年前就已啟動、有遠見地持續表揚全球深具影響力的女性企業家們。品牌一直長期專注於身、心、靈平衡、美麗事物的開發，身心靈一起跟著大環境的提升進化。卡地亞堅信，有利的環境、強大的生態後援以及鼓勵女性發揮潛能的文化，是女性企業家成功的關鍵。在這次虛擬大會上，很榮幸邀請志同道合的專家與機構，探討如何攜手幫助這些傑出女性展翅高飛。在社會形成「漣漪效應」（Ripple Effect）同步見證女性企業家們迎上風起雲湧的浪潮，扶持她們站在雲端之上，繼續為我們的後代打造更美好的世界。」

由獨立跨國評審團選出的 8 位得獎者，是從逾 142 個國家與地區、876 名申請人中脫穎而出。得獎人均積極響應聯合國永續發展目標，致力守護民眾健康與福祉、減少不平等、採取行動因應氣候變遷，以及提倡永續消費及生產，以期為世界帶來改變。而對 Corina 來說，創業之路每一天都如披荊斬棘：「女性創業者並不像外表所看到的這麼光鮮亮麗，人生不如意十之八九、事與願違幾乎是人生常態。」而創業之路是一個鍛鍊心性去接受淬煉的過程，吃苦、打擊與挫折一樣少不了。她回想當初光是要研發一顆糖果的外衣，就測試了百種配方。「彷彿每一天都在開獎。」Corina 自詡並分享：「創業者本身也必須要激勵團隊，再遇上挫折時不但自己要克服壓力，還要帶領團隊朝目標挺進。不斷找出解決方式與創新技術。」

Sally 很認同女性創業家有幾項過人特質：「Mindset Matters！心態是成事的關鍵！有些人認為女人在職場上有些弱勢、但也伴隨著獨特的優勢。像是很敏感、母性、遠見、同理心的特質。女性較為善解人意。卡地亞未來在台灣會繼續承接這個企業宗旨、協助女性與各個需要支持的潛力族群。」Sally 鼓勵女性為自己帶來一些小小的行動、做一些改變就能看到一些改變與無窮啟發。期許自己未來帶領團隊繼續發揮影響力。「卡地亞目前有在進行一些結盟的夥伴計劃，希望找到更多志同道合的人或組織，把夢做得更大、更高廣！」

8 個獎項的得獎者將獲頒 10 萬美元獎金；亞軍與季軍將分別獲得 3 萬美元。此外，卡地亞將提供 8 位得獎者和 16 位決賽入圍者專屬的 1 對 1 培訓、團體工作坊、媒體曝光與建立全球人脈等機會，以及參加歐洲工商管理學院（INSEAD）影響力創業家課程。Sally 與 Corina 一致認為這不只是一個提供獎金的比賽。「很像是參加傳達一個百年的珠寶品牌，但卻非常積極的在跟新世代對話、用實際的行動來支持關注社會正面議題。一個世界性的創業者姐妹會。會知道自己並不孤單、來自世界的優秀女性創業家彼此分享如何用自己的角度堅持著。畢竟、女性創業家的比例還是遠低於男性，在台灣只占三至四成。而這不僅是一個姐妹會但也把技術交流帶入一個與世界接軌的橋樑。」談到這次比賽對自己最大的收穫？Corina 認為托卡地亞全球一線精品之福，跟著備受媒體關注。

原來精品跟她所想像的很不一樣！珠寶原來不是高冷有距離感的奢侈品；可以像卡地亞一樣帶有深層關懷的溫度!這次得獎者們很榮幸有兩次機會直接與總部

CEO 對話：「總裁比想像中還要親切!對這樣全球級的領導者來說時間如此寶貴但卻願意花時間去聆聽、互動。」透過這樣舉動也傳遞了卡地亞品牌的核心價

值與人文精神，是真正的以百年樹人的心態在做慈善、支持社會友善。這是一項嚴格的競賽，歷經兩年須接受權威機構的評估；透過競賽的項目無形中更強化企

業本身的完整體質與競爭力。如何成為一個真正健康的企業，是身為台灣中小企業創業者很重要的資產。WHO 前理事長說過:「營養、健康、人權是黃金法則。」Corina 帶領的糖話生醫未來會朝睡眠障礙的、免疫力強化與眼睛護理這三大領域深度研發。只要跟生活相關的領域都會去努力，以共享價值創造多贏局面。

卡地亞靈思湧動 Cartier Women’s Initiative 這場虛擬大會由卡地亞全球總裁暨執行長 Cyrille Vigneron主持，邀集全球各領域的思想家與行動者，包含美國企業家兼作家賈 Jacqueline Novogratz、美國記者兼作家 Maria Shriver 和名教授 Nassim Nicholas Taleb 等先驅人物，以及女星兼製作人 Yara Shahidi 等品牌好友。大會主題圍繞現今社會的挑戰，以及如何趁勢發揚反脆弱（antifragility）的力量、建立新結盟，並扶植具有影響力的女性企業家。Sally 跟我們分享卡地亞總部有專司慈善與環境保護的部門、深入各地窮鄉僻壤實質協助弱勢婦女或兒童，幫助他們維持生計。方法並非直接給予金錢而是拓展生存的職能，相較之下來得更有意義。明天一定會更好。而妳，會是下一個樂於接受挑戰的參賽者嗎？