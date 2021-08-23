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古典樂壇閃耀之星 Star Shine Story｜管風琴演奏家余曉怡

By Cathy Wang
23 Aug 2021
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古典樂壇閃耀之星 Star Shine Story｜管風琴演奏家余曉怡

管風琴是世界上體積最大的樂器，也是最古老的樂器之一，迄今已有2200多年歷史，其音量宏大，音色飽滿，非常適合演奏莊嚴的宗教音樂，台灣管風琴演奏家余曉怡今年1月甫於國家音樂廳結束近乎滿座的演出，亮眼票房席捲古典音樂圈，她駕馭管風琴的琴技如戰神般征戰若定，因此也被樂迷封為「台灣管風琴女神」。

余曉怡2014年獲得「第一屆管風琴大賽」冠軍後，便開始活躍於國內外古典樂壇，足跡遍及國家音樂廳、屏東演藝廳、擁有亞洲最大管風琴的高雄衛武營、以及配有管風琴的大專院校和教堂。2018年與小號演奏家陳長伯合作推出由艋舺長老教會錄製的「只為了祢」聖樂專輯，榮獲第30屆傳藝金曲獎最佳宗教專輯獎；並在同年底推出「器宇非凡」個人管風琴演奏專輯。

管風琴演奏家余曉怡

2018年至2019年間，余曉怡更展露於歐美各富盛名的管風琴舞台，殿堂級名單包括多次受邀參與世界知名管風琴音樂節：奧地利維也納、美國加州聖荷西、德國雷克林豪森、德國奧爾登堡與波蘭第53屆科沙林國際管風琴音樂節，均獲好評，廣受當地媒體盛讚。

面對Covid-19疫情的侵襲，余曉怡仍力求創新突破的決心，籌辦以線上形式，結合繪畫、舞蹈、燈光和鏡頭語彙的大型古典音樂會，以精湛技法詮釋巴赫、維多、艾爾加等作曲家的經典曲目，並以精心設計嶄新的藝術展演型態，帶給觀眾前所未有的體驗。

本次音樂會由敦南藝術講堂和演藝團體「福爾摩沙管風琴演奏家」創辦人張志龍先生出品，協演藝術家陣容由同時身兼畫家與作家的藤村真（Makoto Fujimura）、以色列爵士鋼琴家歐睿恩（Oren Dashti）以及舞蹈家應佳穎（Sara Ying）擔綱，余曉怡將跨界結合三位不同領域藝術家，將畫作投影、爵士鋼琴與身體舞蹈各別交織與管風琴共鳴，並以亞洲最大的衛武營管風琴演奏，為世界各地愛樂者帶來獨特別緻的音樂與視覺享受。

《器宇非凡．光彩奪目》余曉怡管風琴線上音樂會

  • 活動時間 Time｜2021年9月20日 20:00

  • 演出平台 Platform｜KKTIX線上虛擬場館

  • 詳情請上KKTIX 線上虛擬場館

余曉怡 管風琴 Pipe organ 線上 跨界 張志龍 衛武營音樂廳
Cathy Wang

Project Editor

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