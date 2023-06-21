善的循環｜Continuing Imagination About Kindness

企業家的責任，除了讓利益最大化之外，更重要的事情是協助社會創造更具發展性的環境，這樣的精神確實是一種「善的循環」，而在愛爾麗醫療集團董事長常如山與SPEY董事總經理何裕宏身上，我們不但可以看到這樣的「善的意念」展現，他們更用自身的力量創造屬於社會共好的價值，創造永續發展並充滿人文關懷的台灣。

Photography Yung Nan Liu

4月20日，一場慈善拍賣晚宴中，SPEY所捐出的1956年單一桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，拍出高達新台幣2,680,000的賣價，這些所得全數作為2024年「藝術培育計劃」入選學生前往英國拍賣倫敦「查爾斯王子藝術學院」深造的獎助學金，可以說是用行動支持下一位「台灣之光」。PRESTIGE特別邀請這瓶威士忌的得主—愛爾麗醫療集團董事長常如山與SPEY董事總經理何裕宏對話，聊聊他們對於資助台灣人文培育的想像。

「對我來說，既然我們受惠於台灣社會，把公司的獲利拿出來回饋社會，確實是理所當然。」開宗明義，何裕宏就告訴我們為什麼從2011年開始SPEY就開始啟動「藝術培育計畫」，每兩年徵選一位有潛力的年輕藝術家前往倫敦進行深造：「我們都同意，藝術是社會文化中很重要的一部分，而SPEY一直以來也透過威士忌倡導美好生活風格的意境想像，對我們來說，兩者是一拍即合的。」確實，藝術本來就是讓人感受美好生活的介質，而好的威士忌也是人與人之間互動的潤滑劑，兩者都是人的生活中重要的一環，透過高年份的威士忌拍賣來投資台灣建構藝術思維的發展，似乎相當理所當然，而這個角色，透過SPEY這個連結台灣與蘇格蘭文化的品牌作為介質，確實好像也應該是「當仁不讓」了。

持續付出 持續分享

而這一次公益拍賣的得標者—愛爾麗醫療集團，其實也是在台灣公益圈的常客，而這次願意透過拍賣贊助台灣年輕藝術家出國深造，董事長常如山自認為這是建構人文社會價值的「基礎建設」，「我期待把這些資源投資在人文關懷、全人教育上，這是非常重要的。」他說自己一直覺得台灣的企業家必須要給與年輕人更多機會，更期待台灣擁有資源的人把資源拿出來，協助青年可以自立，創造很多好的機會，「這是一種拋磚引玉，也是一種企業責任。」

對常如山來說，人文教育的建構，是奠定台灣永續基礎的重要一環，「為了下一代、為了台灣，一間企業除了讓自己獲利之外，更要的，其實是讓企業創造更多的社會價值。」常如山說自己常自問：公司獲利好了之後，再來呢？他希望透過企業對社會進行投資讓整體環境更好，同時創造更多的機會，讓後輩可以展現自己的長才；何裕宏也同意，「做公益」其實是需要有理念支撐，「培養下一代，給他們更多信心，讓他們可以不畏艱難地持續前進，這才是資源的效益最大化。」

燃燒自己 點燃別人

問起常如山為何執著於公益事業，他給我們的答案非常直接：「對我來說，我現在所擁有的幾乎都是老天『借』給我的。」他說父親一直給他一個概念—人們從出生到死亡之間所擁有的各種資源，都只是被賦予的「使用權」，所以不應該想要將它佔為己有，「這些都是帶不走的。」所以對於自身接觸到的這些資源，常如山認為只有兩個面向進行延伸，就是「付出」與「分享」：「作為企業的領導人，你會重視自己員工的狀態，把員工照顧好之後再進而去幫助更多的人。」他說這是一種「推己及人」，透過自身所獲得的資源創造更大的效應，在不同的層面創造更大的影響力，從而影響其他人一同加入。

這或許是一種「燃燒自己，同時點燃別人」的想像，對常如山與何裕宏來說，這也創造了非常好的社會循環，「這個世界，超過百分之八十的資源集中在百分之二十的人手上，讓世代與階級的衝突愈來愈大。」常如山說自己總覺得這些掌握資源的人必須要懂得付出，願意將資源拿出來分享，從而創造更多的機會給下一個世代，「你要給他們更好的環境，讓他們有機會可以出頭。」所以兩人願意在教育層面上提供更多的資源，相較於投資在任何軟、硬體上都還更為重要：「我覺得人的投資是省不得的，只有把人搞好，在人文領域的強大才是真正的強大。」所以教育類的投資絕對不能省，只要跟人文藝術相關的，他們更期待投入更多的資源，「一點都不能少。」

常如山與何裕宏都同意，藝術是一種「社會財」，必須要持續循環社會才能穩健成長，就像SPEY單一麥芽威士忌一樣，最好的佳釀必須要讓更多人分享，你才會知道屬於它的美好，「好酒也會選擇好主人，這些主人會將它做最妥善的運用。」常如山說，他這次獲得的SPEY 1956年單一桶單一麥芽蘇格蘭威士忌可能會在幾年後再次以「公益」的名義拍出，讓更多人可以因為這支珍稀佳釀獲得支持，「也希望下一次標到好酒的人可以做最好的循環，創造更多的價值，擴大更大的效益，這就是這支好酒所創造的正面意義。」