在家也能輕鬆調酒 COCKTAILS TO YOUR DOOR

台灣的朋友因為疫情升溫，被困在家裡，幾乎無法外出，下班後的生活，頓時失去了出門放鬆的樂趣，這也讓酒吧業者傷透腦筋，餐飲、酒吧業少了內用的客人，業績僅剩三成，就讓 PRESTIGE 線上訪問 Bar PUN 主理人 Lester 他們是如何突破困境？

居家防疫也要享受微醺時光！喜歡「品酒」的你，一定也想過要在家裡弄一個 home bar 吧？除了常見的啤酒及適合純飲的烈酒外，有些人會選擇自己在家調酒，但有時候會覺得味道與酒吧調出來的味道天差地遠，畢竟專業調酒師調出來的東西真的就是不一樣！因應疫情，許多酒吧紛紛推出不同調酒包，其中最特別的是一間藏身在大安區的巷弄裡，除了眩目的裝潢外，撲鼻的沉香更使人感受到類似擁有奢華質感的美國 Speakeasy 地下酒吧—Bar PUN，店名「PUN」不只是台語的「香」的發音，也是停駐在 logo 上那隻蜜「蜂」的諧音。有來過 PUN 的朋友都知道，除了能找到熟悉的幾款經典調酒，也有著許多充滿創意的 Signature。Bar Pun 在創新調酒上下了更多的功夫以及態度，讓每一杯 Signature 不單單有著飽滿的香氣，豐富的口感，多層次的味道，還有著 Bar Pun 想用調酒向酒客們娓娓道來的一個個故事。

PUN 精心為大家準備了「居家防疫調酒包」可供外帶，在家調酒倒入杯中，加入冰塊即可飲用。PUN 核心概念主要為香氣，酒單將 PUN 三個英文字母解構，Passionate（熱情）使用的是番茄、Urban（都市）以咖啡來做詮釋、Native（在地）則是利用芝麻來做詮釋，三種主題分別詮釋不同香氣以及材料，主要的想法為強調產品食材的香氣以及搭配，不用過多複雜的材料，著重於主材料的香氣和次要材料的混合。Bar PUN 將萃取及調好的酒透過真空密封方式，避免與空氣接觸影響風味，另外他們還提供各式精緻的餐點，在家也能像在店裡一邊享受美食，也能擁有奢華體驗。

訪問的同時 Bar PUN 主理人 Lester，更在鏡頭前開箱居家防疫調酒包，為大家示範省去了調酒的過程，只要在家裡隨手取得的玻璃杯、馬克杯倒入適量的冰塊，加入 Bar PUN 調酒包，在拿筷子攪拌後即可飲用。Lester 更告訴我們居家防疫調酒包也有多種喝法，可以到超商、超市買通寧水、啤酒，按照自己的口味去做適量的調配。偶爾想要自己當調酒師，但是又不想踩雷，Lester 也推薦了幾款超商就可以購買的各式 shot 組合，首先是 Beefeater 琴酒加上罐裝的水蜜桃調酒，接下來是喝三分之一的瓶裝烏龍茶倒入小瓶的 Jin Beam Bourbon 威士忌，也能 Vodka 加上瓶裝果汁或是瓶裝茶，最後搖一下瓶子瓶內的空氣與酒結合。

Lester 提到疫情過後酒吧業的發展，人們還是會減少出門消費、喝酒，為迎合「宅經濟」，這也是他們的一場「轉型求生戰」在疫情下的重要課題，不過，危機就是轉機，疫情也讓他們激盪出各式創意，解封後的日子，Bar PUN 提出一些新的構想，讓消費者在家一樣可以享受在酒吧裡的產品服務以及氛圍，他們即將推出更多更精緻器具，即使宅在家放鬆小酌，在家也能享有生活的儀式感。解封的第一件事就是即將呈現給大家 Bar PUN 展新的空間，就讓我們期待一下，Bar PUN 即將帶給我們什麼樣的驚喜吧！

警語：未成年請勿飲酒