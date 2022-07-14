在小酒館 遇見莫札特 ｜Conversation About Music Life

古典音樂是不是與現在大眾有相當距離？這是一個大哉問，而這個問題對於鋼琴家嚴俊傑與中提琴家Eddie Hsu這兩個背景不同、執業生涯也相當不同的好友來說，思維的觀點也有所不同，但在對話的過程碰撞彼此的視角與思維，兩位以音樂為志業的專業者也從自身的角度出發，為自己與大眾梳理屬於音樂的當代對話。

TEXT GERSHWIN CHANG PHOTOGRAPHY YUNG NAN LIU

我從來沒想過，這樣一個輕鬆的時刻會轉變為這樣「哲學」的對話，或許藝術家的思維都帶有一種哲學辯證的成分吧！而嚴俊傑與Eddie Hsu這兩位背景不同，身處領域與執業生涯也大不相同的音樂家，因為自身的觀點與視角的差異，對於音樂的觀點與想像也有所不同，這樣的對話與其說是溝通，或許更直接的說法可以說是「辯證」，令人好奇，他們倆合作的新節目《莫札特餐酒館》是否會碰撞出什麼樣有趣的火花？

的確，古典音樂家做一個網路節目，裡面的主題還是跟美食有關，似乎有一點跳tone。我們熟悉的古典音樂家，看起來都似乎有一些「距離感」，這或許是個屬於古典音樂家拘謹框架的「既定印象」吧！尤其是像嚴俊傑與Eddie這樣有些知名度的音樂工作者，這樣的既定框架更是清晰；但實際接觸後，你會發現那些既定印象都是被外界塑造出來的，不但Eddie對詢問可以侃侃而談，而嚴俊傑跟Eddie之間的對話更像「鬥嘴」，訪問當時，他們倆的笑聲充斥整個攝影棚，而且聊天的過程中，時間一下子就過去了，或許就是因為以共同標的—音樂作為核心的緣故，他們倆的互動其實也像賦格一樣相互應和、碰撞，對話的內容也就更有趣且深入了。

不同視角的藝術觀點

的確，Eddie與嚴俊傑的音樂養成背景相當不同。嚴俊傑是科班出身，從小學起就一路在「音樂」這條線上步履穩健的步步前行，而從小就展現高超的藝術才華也讓他相當年輕就展露頭角，在多項國際鋼琴大賽上斬獲良多，近年除了在師大任教外，更創辦國際大師鋼琴藝術節，邀請任教於全球各地頂尖音樂學院及活躍於舞台的堅強師資陣容，來台與世界各地的音樂學子及愛樂人士進行交流學習。相較於嚴俊傑的正統科班，Eddie的音樂之路就相當的非主流：高中才開始唸音樂班，在此之前幾乎就是跟著老師學習音樂，所以在音樂路上其實一開始是自稱的「自己學開心」的；而在執業生涯中，Eddie的生涯可以說是介於古典與流行音樂間擺盪，不但與交響樂團合作更參與流行音樂唱片的製作，可以說是觸角相當廣泛的職涯參與。這兩個背景、教育過程與職涯相當不同的人，卻在《莫札特餐酒館》相遇，我個人是有些為製作單位捏了一把冷汗。

問兩人怎麼認識對方的，他們都笑說不是那麼記得了，用「就是之前知道這個人，但真正認識就僅止於一面之緣而已…」作為形容，Eddie的全是有些有趣：「可以說，同屆的音樂家，長得很好看的的並不多。」兩人相視大笑的同時，Eddie還不忘吐槽：「不然你的這麼多粉絲，是假的嗎？」

問起兩人對對方的看法，兩個都笑得很開心（尤其是嚴俊傑的大笑，有些「放縱」），「俊傑一開始應該覺得我看起很跩、很兇吧！」Eddie才開口，嚴俊傑就立刻吐槽：「你是很兇呀！」笑說因為兩人所處的環境不太相同，所以對對方的音樂觀點是相當有意見的，「說真的，Eddie一開口，就是『主流音樂怎樣怎樣…』，聽起來超刺耳的！」這段話還沒說完，兩人就進入了「主流」這兩個字的辯證。的確，很多人會覺得「流行」就是「主流」，也有人會認為「古典」跟「主流」就產生了距離，「其實我覺得，莫札特的作品，不就是那個時代的主流音樂嗎？所以我其實不會把流行跟古典做一個很明確的區分，我覺得他們都是『主流』。我覺得古典音樂會流傳到現在，一定是有他跨時代的價值存在。」Eddie先對他眼中的「主流」做出定義，但無可否認的，要主流就必須跟商業發生關係，於是乎，與商業距離比較遠的「古典」，好像就沒有這麼讓人親近了，「的確，你做一場表演都會投入成本，但大幅投入的成本不可能光靠門票就能夠支撐，而更多的表演其實目的也是有其自身的商業考量，所以成本根本不一定能夠回收，但他的目的是什麼？就看每個表演者與製作單位的期待了。」嚴俊傑從自身的經驗出發，認為古典音樂家參與不同領域的演出是理所當然的，這是一種「觸角的伸展」，但如果要延伸到「跨界」，就必須要很謹慎，「當然音樂可以在不同領域中可以很好的運用，但我覺得純古典音樂不太能跨界，因為它有它的特殊性存在。」

主流?!不主流?!

嚴俊傑舉例，就像是希臘的雕塑，創作者如果在它表面上做一些「裝飾」就變成當代藝術作品，那對於古典藝術的觀察就太膚淺了，「當然你可以跟當代藝術做結合，但我覺得那個設計必須細緻，這其實很難。」他覺得，應該要去定義「跨界」到底是什麼，即便是不同領域的連結，都應該保留每個元素屬於他自身的個性，「用不消彌自身個性的方式，來進行不同領域的碰撞與對話，才是我眼中的真實跨界。」但同樣是跨界，Eddie的想像卻簡單很多，「我是覺得跨界非常重要，這是古典音樂與生活進行直接連結的很好契機，而且是讓大眾可以非常容易地被注意到的，而不是以為聽古典交響樂一定要進國家音樂廳。」他舉例有小朋友學生為了要進音樂廳很焦慮，因為他會以為他要穿得很正式，或者會不會聽到睡著之類的，「我跟他說，我也可能會在很舒服的狀態下睡著，那代表你喜歡這樣書彿的狀態，這其實並沒有這麼嚴肅，也不是一件事壞事。」這是兩人從不同觀點出發所造成的不同視角，你不能說誰對誰錯，但如果跳出自身觀點從對方觀點觀察，你反而會發現對方的觀點其實有些道理，這樣的對話，其實是從「專業」與「大眾」的不同視角出發，用不同的立場觀看，其實相當有趣。

所以，當兩人參與在《莫札特餐酒館》當中時，就非常有趣。兩人都告訴我其實第一刻加入主持團隊時都相當「狀況外」，「我覺得我有一點亂入叢林，我根本一開始不知道我們合作的節目到底要幹什麼。」嚴俊傑說，Eddie對這個節目的說法就是「來做菜、聊天這樣」，他本來認為自己的加入或許可以再加入一點「教育性」，「其實我還蠻想要透過各種管道，讓大眾可以比較『想要去聽古典音樂』，我並不會覺得你一定要來聽古典音樂，但是我會希望有些屬於音樂的想像是可以從這裡傳達出去，可以去認識屬於古典音樂的美。我其實本來的想法是這樣的呀！」旁邊的Eddie立刻接口：「但這個節目根本就沒有這麼教育性！就是兩個音樂咖閒聊、做菜，就是這些很生活的東西。」聽到這樣的回應，嚴俊傑立刻大點頭（附帶招牌大笑）：「對！因為我們不知道它有這麼綜藝！」笑稱「被騙」，但兩人卻覺得相當有趣，因為這是「大姑娘上花轎」，也是「劉姥姥進大觀園」，如何在「音樂人的期待」與「社會大眾想看的」中找到平衡，其實仍在磨合當中，但對兩人來說也是一種學習。

寓音樂於生活

問他們怎麼看待現在的音樂教育，嚴俊傑給了我一個有些嚴肅的答案：「我覺得大多數的學生好像就是覺得他們就是要把對的蘿蔔塞到對的就好了。」他說，當學生根本就沒有在聽，就更不要想說他們到底知不知道他們彈的、唱得內容好不好聽，「這是台灣教育最嚴重的問題。」Eddie同意，當演奏者根本不知道自己拉的、彈的到底是什麼東西，這代表年輕演奏者並不瞭解如何「感受」，「因為我們的音樂教育，訓練出的只是一群技術很好的人，但是你要他們有什麼樣的內涵或是瞭解，我真的不知道。」嚴俊傑說，這其實也不能怪他們，或許表演者可能要年紀再大一點、有一些人生歷練一點，可能才會瞭解他們在幹什麼。

問起他們喜歡演奏音樂嗎？他們反而反問曾在音樂班待過的我：「那你會喜歡上台嗎？」我搖頭的同時，嚴俊傑給了我一個很有趣的詮釋：「所以，可能真的是你當時的老師，沒有教會讓你看見音樂的美。」他跟Eddie都同意，喜歡音樂的演奏家，其實似乎都是喜歡登台表演的人，「或許因為這樣的自信，讓喜歡音樂的音樂家在表演的同時發現了音樂的美，更喜歡詮釋音樂的過程。」但同樣的，備受舞台燈光關注的音樂家，也必須要有相當程度的抗壓性，「不然，很棒的音樂表演者就會因為承受不了壓力，就『壞掉』了。」問他們怎麼抗壓，嚴俊傑搶著說：「運動！」他說自己現在很喜歡Combat，然後就想像對面是我超討厭的人跟事，就會對著（想像的）對手使出絕招迴旋踢，「一踢把對方踢到九重天這樣。」話還沒說完就大笑到不可自抑，連Eddie在旁也感到不可思議：「這麼氣！心裡有很大的小劇場呀！」

至於Eddie，看電影與旅行是自身的抒壓良方，「我是想到什麼就會立刻去做的人，我的車上總是會放著露營的工具，我只要想去哪裡就會跳上車，自己一個人就去一個想去的地方。」至於電影，也是他的「一個人旅程：「我超喜歡看電影，我可以一個人一週去看三、四場電影，就我一個人。」接下來的對話又開始偏題，從近期的大片到國片IP，兩人犀利且有一點點機車的評論讓人覺得好笑，其實有些跳脫自身身份的可愛。

兩個背景、思維有些南轅北轍的人，卻因為《莫札特餐酒館》變成搭檔，他們倆都覺得相當有趣，至於接下來他們會有什麼計畫，甚至說帶給觀眾什麼樣不一樣的感受，雖然他們都認為還在「磨合」當中，但「寓音樂於生活」是已經確定的走向，兩個音樂人，雖然背景有些不同，但這樣的互補可以讓眼界更為寬廣、視角更為不同，餐酒館已不只是餐酒館，而是分享生活風格的有趣平台，「這似乎還有一點賣點喲！」兩人相視而笑，對於接下來的想像，充滿期待。