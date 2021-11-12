夢想之地｜Our Dream Land

秘密基地對郭彥甫來說，要像是家一樣的存在，必須舒適熟悉，且有安全感，其實每個人要去的地方最終都是回家，回家不一定得真的在家，只要有安全感，那這個地方就會是你的秘密基地：一個像家一般舒適又能給予充足安全感，能讓你全心沈浸與放鬆的夢想之地。

TEXT CATHY WANG PHOTOGRAPHY BRAIN [email protected] PHOTO STUDIO

我們相約採訪在賦樂旅居的EAST END，這是一家帶有英國倫敦東區風格的英式酒吧，也是郭彥甫口中所說的秘密基地，要能成為他的秘密基地，這個空間必須讓他感覺像家一般舒適熟悉，再來最重要的是安全感；郭彥甫形容自己很像一隻躲在角落的貓，這個位於EAST END角落沙發的位置，可以讓他不被干擾又能觀察人，從小就喜歡畫畫也擅於觀察的他，說自己就會像貓一樣，牠不會打擾你，但也沒有在發呆，牠只是靜靜的在一旁看著，觀察著周遭人事物的舉動變化與細節，這也是他把EAST END當成他秘密基地的原因。

藝術創作的這些年，郭彥甫選擇了一條最難走的路，他知道自己的個性很強很硬，無法取巧，他選擇藝術這條路很長，但是該走的路還是要走；2015年開始他比起以往更加執著於畫畫，到了2018年他再度加強了力道，因為心靈的嚮往與追求更高，在創作上開始磨自己的畫，這是他給自己的功課，剛好又遇到疫情，多了時間接力沈澱，「我在等待這個階段，當它越來越靠近的時候，我知道嚴磨的時刻到了，不再隨心所欲，無意識的讓它自然發生，或許可以預知成果，但我還是把自己丟進去創作世界中與它對戰，也想挑戰自己的能耐與抗壓，這蠻重要的。」

郭彥甫想要讓時間去交代一切，面對不同聲音他不需要去辯解或多做解釋，因為他相信作品自己會說話，就像鑽木取火，明明有打火機但他不去點，「我想讓它自己出現，藝術就是要這樣。」所以藝術對他來說也算是某種程度的秘密基地，是他要去的地方，「我覺得藝術從長遠來看我不祈求發光發熱，只祈求心安理得，然後稱心如意，作品自在，這樣就好了。」

10月下旬郭彥甫剛與Louis Vuitton合作展出一只由他創作的行李硬箱，不像以往他大多於畫布創作，這次直接畫在行李箱的皮革上，郭彥甫花了4、5個月的時間一直在練習，最終在不打草稿的狀態下，一氣呵成的完成了這件Louis Vuitton老箱創作；箱上的運動員其實也代表著郭彥甫自己，是他一路創作以來的主軸與生命價值，「藝術家你必須要面對你自己」，曾經身為運動員也身為藝人，郭彥甫覺得作品自然會說話，這次與LV的合作也代表著一種對彼此的信任與安全感。

談論到藝術家這個稱謂，郭彥甫反而覺得被叫藝術家太過於沈重了，他覺得他畫畫是一個很自然的狀態，天生如此，被不被稱作藝術家其實無所謂，重點是我們是誰，我們在做什麼、想表達什麼，我們必須看清楚自己，才能夠看得到外面、思考到外面的世界。對他來說，藝術重要的其實是背後蘊含的思考邏輯，對所謂藝術家而言，其實哲學才會是最重要的。

與我們訪談的時間其實他才剛從洛杉磯參展回台，結束14天的疫情隔離，對於隔離的感想，他原本也擔心自己會不習慣，但後來發現其實這樣的生活很規律、很舒服，「每天運動、上網、畫畫、吃東西，我的生活變得好規律，其實我有點捨不得離開，或換句話說，我有點捨不得疫情結束。」他覺得疫情很公平，讓大家都回到了原點，也讓我們看清楚了很多事，是一個很好省思的點，在這個時候能踩一點煞車亦是好的，你會開始去想你想成為什麼，疫情它能讓我們變得更加堅定。

目前他正著手準備即將亮相於上海021當代藝術博覽會的展出，面對40歲以後的人生，郭彥甫覺得這是一個非常自在的狀態，他也覺得他的畫就如同他的個性一般，他一直在表達關於時間、速度、記憶、影像這些元素，他的創作就是一件非常貼近自己的事，也是在邁入40歲的這幾年，他的感受起了變化，現在的他擁有的是一顆自由自在的心靈。